Ferrán Adrià: "La cocina es un lenguaje muy amable para explicar temas de innovación"

Ferran Adrià, uno de los cocineros más reconocidos a nivel mundial, es también considerado el estandarte de la innovación, tanto en técnicas culinarias como en muchos otros proyectos que lleva a cabo, desde el 2010, de la mano de Telefónica.

Como embajador de la compañía ha ofrecido conferencias en multitud de países como Perú, Argentina, China, México, Chile, Inglaterra, Uruguay, Brasil, Colombia y por supuesto, las principales capitales españolas. Esta semana también ha estado en la provincia de Huelva para ofrecer, en espacios como la Lonja de Innovación o la Universidad de Huelva, su experiencia en materia de innovación y emprendimiento.

La alianza entre Telefónica y el gran maestro de la cocina ha demostrado a lo largo de estos años su potencial también en la transformación empresarial, vanguardia conceptual y compromiso con la excelencia, tres valores que comparten ambas partes por igual. Juntos han llevado la creatividad e innovación a diferentes ámbitos, desde la educación hasta los medios de comunicación, dejando una huella duradera en la sociedad y demostrando el poder de crear conexiones.

-Con el Bulli consiguió hasta cuatro estrellas Michelin. Está considerado un referente internacional y uno de los máximos exponentes del cambio de paradigma en el mundo gastronómico, con la innovación como estandarte. Así lo muestra en sus conferencias.

-Somos embajadores de Telefónica desde el 2010 y esto nos ha servido para transmitir nuestros valores y nuestra historia profesional. La verdad es que la alta cocina ha ido adquiriendo una dimensión social muy importante. Ejemplo de ello es el éxito de programas como MasterChef, con recorrido a nivel mundial. Esto arrastra a todo el sector que hay alrededor, que genera una animalada a nivel económico. Todo este cambio trato de explicarlo en mis conferencias. La cocina es un lenguaje muy amable para explicar temas de innovación. Aunque, en general, la cocina es muy amable para explicar y hablar de cualquier cosa.

-Parece que hace unos años ciencia, innovación y cocina no se entendían unidas y en la actualidad son todo un uno

-No se pueden entender por separado. La industria alimentaria se basa en cocinar. Para inventar y comercializar la mejor salsa de tomate del mercado, primero hay que cocinarla y hacer pruebas con ella en los fogones. Sí es verdad que el mundo de la cocina creativa es un mundo muy complejo que se ha popularizado mucho para lo bueno y para lo no tan bueno. Porque todo el mundo habla y es fantástico, ya que la gente se da a conocer rápido hoy en día. Pero después es un mundo verdaderamente complejo de entender, incluso para los propios profesionales.

-De hecho, usted cuenta en sus conferencias lo difícil que ha sido estar sometido durante tantos años, en su caso 20, a un alto grado de exigencia, apostando en su cocina por la innovación al máximo nivel

-Ha sido muy duro. Mi equipo y yo lo disfrutamos porque no estaba en el guión. En el guión no venía que un restaurante español como el Bulli fuera líder mundial en innovación. Pero no nos dimos cuenta, porque el proceso fue evolutivo y dentro del nivel de exigencia que ello requería, nosotros mismos éramos los que nos generábamos la presión creando cosas nuevas, nunca vistas. Nos autoexigíamos esa constante evolución creativa, antes de que nos viniera marcada o impuesta de fuera.

-¿Fue el proceso de crecimiento de el Bulli, cocinado a fuego lento hasta alcanzar las 4 estrellas Michelin, distinto a lo que encontramos actualmente en la sociedad?

-Hoy en día hay un problema general y es que todo va mucho más rápido. Nosotros hasta alcanzar el éxito mundial tardamos 20 años. Desde 1984 hasta el 2003, que logramos salir en la portada de The New York Times. Hoy en día cualquier chico o chica sale mucho antes en cualquier portada de un periódico. Todo va muy rápido. Estas son las que yo llamo situaciones clínex, de usar y tirar, por la velocidad a la que vivimos.

El mundo de la cocina creativa es un mundo muy complejo de entender, incluso para los propios profesionales

-¿Y cómo se hace para evitar ese ritmo vertiginoso?

-No lo sé. No pasé por una situación parecida con mi restaurante. Lo que sí sé es que hoy en día si un medio de comunicación le ofrece salir en la portada a alguien que está empezando y destaca en algún sector, ese chico no le va a decir: "no, porque aún no tengo esa experiencia ni ese bagaje necesario". A alguien joven, por mucho que le expliques que el éxito se construye poco a poco, al final la propia inercia de los medios y de la actualidad le llevan a lanzarse. Pero bueno, yo pienso que en realidad hay que adaptarse al contexto y a la situación de los tiempos. Yo soy de los que se adapta de manera camaleónica, antes de estar quejándose constantemente del sistema. El sistema es el que es y una persona no lo va a cambiar.

-Piensa que el éxito lo da el tiempo

-Sí, porque en cuanto más tiempo lo hagas, de una manera exponencial y poco a poco, vas a durar más y todo será más fructífero. Pero, ¿qué pasa si tienes 24 años y ya te han sacado en cuatro portadas en España? Con todo, vuelvo a decir que cada profesión tiene sus tiempos. Cada una es diferente. No vale compartir una experiencia para todos por igual, porque cada sector tiene unas características diferentes.

-¿Qué pretende transmitir al público en sus conferencias?

-Que piensen. Y que lo hagan a través de una información contrastada, para que puedan comprender. Y que ese conocimiento lo conecten. Conectar conocimientos es vital para ser un buen profesional y tener criterio en un sector. Para saber generar ese criterio, hay que tener una visión global de todos los ámbitos, para saber cómo afecta la política, la cultura o el momento social a nuestro sector y desde ahí seguir creciendo. Yo debo estar informado de política, de herramientas de innovación o de últimas tendencias, de manera global, pero aplicadas a mi sector, que es el de la gastronomía. Esa conexión de conocimientos es lo que te hace tener un criterio de verdad, del mundo, como pocos tienen. Cada uno en su profesión tiene que decidir qué sectores les interesa. Pero para brillar en algo hay, primero, que estar especializado y, sobre todo, estar conectado al mayor número de ámbitos.

Esa conexión de conocimientos es lo que te hace tener un criterio de verdad, del mundo, como pocos tienen

-¿Qué significa tener una actitud innovadora?

-Estar abierto al cambio y tener una forma de actuar basada en la adaptación, proponiendo nuevas ideas competitivas y revolucionarias que casen con el momento actual. Todo ello, siendo conscientes de que cada sector no puede enfocar igual la innovación. Cada realidad profesional es distinta.

-Y con la creatividad se nace, según la ciencia.

-Eso dice la ciencia. Yo nunca me he considerado una persona creativa y mi hermano, otro de los mejores cocineros del mundo, que ha trabajado en el Bulli conmigo, tampoco. No éramos chavales que destacáramos en el cole por eso. Éramos normales y nunca esperaba lo que hemos conseguido.

-Entonces, ¿Cómo ha llegado a ser un referente en innovación y el mejor cocinero del mundo?

-No lo sé (risas). Esto lo han estudiado muchas escuelas de negocio, neurocientíficos... y no sé darte una respuesta.

-Sí dice usted que los sueños son posibles, ¿por dónde se empieza a construirlos?

-Hay que ser valiente y después tener a alguien contigo que crea en ellos para ayudarte a realizarlos. Cuando los sueños no son individuales, hacen falta partners para hacerlos realidad. En mi caso, Telefónica ha sido importante para transferir los conocimientos de mi trayectoria por todo el mundo.