'El sueño de la sultana' inaugura el WofestHuelva

La película de animación 'El Sueño de la Sultana' y su productora Chelo Loureiro abren la muestra cine realizado por mujeres.

Para sus directoras, María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss, es una satisfacción volver abrir el Gran Teatro de Huelva para invitar al público en general a disfrutar del cine realizado por mujeres. Un año, en el que tiene un peso especial los largometrajes de animación, que junto al proyectado hoy se verá el de Hana y los monstruos (nominada a Mejor Película de Animación en la 38º ed. Premios Goya) de la directora Lorena Ares, y las películas Across the River into the trees (Al otro lado del río y entre los árboles) y Teresa de la directora Paula Ortiz.

WofestHuelva además, el sábado por la noche, dará a conocer el fallo de su concurso de cortometrajes Made In Huelva entre estos cuatro trabajos: María Izquierdo, por ‘Una y mil veces’, Pilar Gómez y Sandra Gallego, por ‘Colorado’, María Flores por ‘PORCUS, un viaje a las raíces’ y Alicia Rodríguez, por ‘Las subordinadas del género’,

Los representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras han reiterado su apoyo a WofestHuelva, reconociendo la importancia de apostar por la cultura y el cine que sirve para potenciar y visualizar el papel de la mujer en esta industria.

WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Universidad de Huelva y su Consejo Social y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Además de dos medios colaboradores, el diario Huelva Información y Canal Sur Radio y TV, así como las empresas Filmin, Bteam- films, Syldavia y Alfa Pictures y la Finca Alfoliz.