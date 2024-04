Crónica Recre-Linares: Debacle en el Nuevo Colombino (1-4)

El Decano lo volvió a intentar, con un disparo al palo corto de David del Pozo y Samu Casado respondió con una gran intervención con la pierna. El Decano quería empatar, pero pasó justo lo contrario. Llegó el 0-2 y de qué manera. Un centro desde la derecha, Trapero intentó despejar y el balón se marchó al fondo de la red de Rubén Gálvez. ¡Qué palo! No era el día, el balón no entraba.

Los albiazules no tiraban la toalla pero el partido se estaba poniendo muy cuesta arriba. Ver para creer. No era la tarde. Otra más. Movió Abel Gómez el dibujo para agotar todas las balas, pero el balón no quería entrar. Una auténtica lástima porque con la derrota de la AD Ceuta tenía el Recre opciones de seguir en la pelea.

No entraba la pelota, el Recre estaba abatido. Samu Casado estuvo impecable y fue quien libró a su equipo. Una buena jugada de De la Rosa por la banda izquierda terminó con un disparo a bocajarro que, como no, detuvo el meta azulino.

En el 87, a falta de tres minutos más el alargue, Luis Alcalde puso un saque de esquina y Pablo Caballero remató. El argentino dio un empuje al equipo, pero poco duró esa pequeña alegría. Icnach, recién ingresado en el terreno de juego, hizo el cuarto para el Linares. Cinco minutos de añadido y ¿para qué? No había ya nada que hacer en el Nuevo Colombino.