La acusación pide el reingreso en prisión del principal imputado en el crimen de El Torrejón

El letrado que ejerce la acusación particular en el crimen de El Torrejón, Marcos García Montes, ha pedido formalmente al Juzgado de Instrucción 3 de Huelva la nulidad del auto de libertad bajo fianza de 5.000 euros y el ingreso en prisión de C. N. O., principal investigado por el homicidio de Ángel Fernández.

El motivo de la petición de la nulidad del recurso es que el mismo solo “ha tenido en cuenta al fiscal y no a la acusación particular”. En este sentido, García Montes establece que, a diferencia de lo que indica el Auto de fecha 6 de noviembre de 2020, el cual expone “que no constan alegaciones por la acusación particular a la reforma del auto para acordar la medida cautelar de que la prisión provisional sea eludible bajo prestación de fianza de 5.000 euros”, la realidad es que la acusación particular “sí que ha hecho alegaciones”. De hecho, se opuso “en tiempo en forma, rotundamente, a la libertad condicional solicitada, pidiendo expresamente el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional sin fianza”.

En este contexto, Marcos García Montes pone de manifiesto que recurre al auto por “haberse dictado inaudita parte, ocasionando con ello una indefensión a la familia de la propia víctima que, de factum, ha visto denegado su derecho a efectuar las alegaciones a la que tenía derecho con respecto a la puesta en libertad de la persona investigada como autor de la puñalada mortal a Don Ángel Fernández y, en todo caso, como partícipe en el brutal linchamiento que condujo a su fallecimiento, el día 16 de septiembre de 2020”.

En esta línea, el letrado que ejerce la acusación particular incide en que hay “indicios suficientes de que C. N. O. estaba entre el grupo de personas que acometían a Ángel, y que el mismo portaba una navaja además de un palo, un bastón o una vara y que, son independencia de la acción hostil que pudiera observar Ángel Fernández, aquél se dirigió a este con ánimo de menoscabar su integridad física”. Asimismo, también los hay de que los atacantes “actuaron de forma conjunta y puestos de común acuerdo, pudiendo ser dicho acuerdo, tal como señala la jurisprudencia, tácito y tomado instantes antes o durante la agresión, empleando todos ellos objetos peligrosos y armas, con conocimientos por todos ellos del uso de tales medios por el resto de participantes, asumiendo, por tanto, todos un resultado que se veía previsible a la vista brutal linchamiento”.

En base a ello, Marcos García Montes expresó a Huelva Información que “nunca he he visto esto en un homicidio, ni tampoco he visto que el fiscal solicite la libertad provisional también con fianza, como pedía la defensa: no quiero pensar que haya habido un pacto, un acuerdo con la Fiscalía”.