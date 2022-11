Vota a CCOO. El poder está en tus manos

Docente de la enseñanza pública desde hace 22 años, Carlos D. Sánchez ha desempeñado diferentes funciones dentro del amplio campo de la enseñanza. Bajo la perspectiva que le ofrece el ejercicio de las mismas, este maestro, como le gusta denominarse, hoy secretario general del sindicato de enseñanza de CCOO Huelva, nos ofrece su mirada sobre la educación.

Se habla mucho de educación y de su situación actual, desde su óptica ¿Cómo concibe la enseñanza en Huelva?

Siguiendo las palabras de Friedrich Hegel, “nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”.

Así podemos decir que la enseñanza en Huelva tiene vida, tiene fuerza, gracias a los grandes profesionales que día a día luchan por dar lo mejor de sí mismos, por innovar en sus enseñanzas, por formarse, por acercarse a sus alumnos/as ayudándoles a desarrollar al máximo sus potencialidades y adquirir las competencias necesarias, por paliar las deficiencias del sistema educativo, etc. La escuela en Huelva cuenta con grandes profesionales, los/as docentes y personal laboral, pilares sobre el que se cimienta nuestra enseñanza en la provincia de Huelva y así lo han demostrado, hasta en el período de tiempo de más dificultad para la humanidad del siglo XXI, la pandemia del Covid-19.

Por tanto, permítame realzar la figura y la labor de nuestros profesores y profesoras, porque gracias a su gran pasión por su trabajo, por la educación, hacen posible que nuestros hijos e hijas tengan una educación de calidad. Un trabajo que comienzan mucho antes de entrar al aula, que por las noches piensan en cómo hacer que sus alumnos/as tengan un día inolvidable, que además de lengua, matemáticas, artes o ciencias, enseñan a compartir, a respetar, a identificar y gestionar emociones, que son maestros/as, psicólogos, agentes sociales y, que aún durante su tiempo libre están pensando en cómo perfeccionarse como docentes.

Pero sobre estos profesionales no puede recaer todo el peso de la enseñanza en la provincia, siendo vital una apuesta firme por parte de las administraciones educativas, pasando de las palabras a los hechos y de la escucha a la acción. Este es nuestro papel en CCOO, escuchar a la comunidad educativa, escuchar a nuestros/as compañeros/as profesores/as y sumar para alcanzar nuestro objetivo común, una enseñanza de calidad que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Hablas de realzar la figura de los profesores/as, ¿en esta línea es en la que se ha firmado el acuerdo 2022-24 de mejora salarial y condiciones laborales del sector público?

Desde los inicios de la crisis inmobiliaria, donde recordemos, se le inyectó a la banca 122 millones de euros, los docentes hemos visto mermado nuestro salario y, por ende, nuestro poder adquisitivo, es más, hemos sufrido recortes salariales, nos dejaron de abonar las pagas extras de 2013 y 2014, algo que no hemos dejado de reclamar, de ahí el acuerdo verbal alcanzado con la Consejería, que a fecha de hoy no se ha materializado y por tanto, seguimos reivindicando. Por ello, consideramos que es de justicia empezar a recuperar parte de lo que hemos perdido.

Recordemos que hace 3 años firmamos una subida salarial de más del 8% y hoy volvemos a firmar una subida del 9,8%. En esta dinámica vamos a seguir hasta recuperar nuestro poder adquisitivo, buscando con ello dignificar nuestra profesión docente.

En esta línea hemos firmado un acuerdo histórico, la homologación salarial. Ya no somos los andaluces los peores pagados de España, hemos subido a la sexta posición, por lo que hemos dado un primer paso, pero seguiremos reivindicando mejoras en este aspecto.

Vamos a seguir luchando por una mejor remuneración en complementos, como el complemento de tutoría, revalorizando dicha función, que de tan gran responsabilidad y encomiable importancia se desempeña por parte de dichos profesionales en los centros educativos. Seguiremos con nuestra meta de una subida salarial para los profesores/as de primaria al nivel 24 y para los de secundaria, FP o régimen especial al nivel 26, entre otras mejoras.

CCOO lleva años reivindicando una bajada de ratio, mientras que por parte de la administración aluden a que posee unos buenos valores, ¿cómo es la ratio en Huelva?

Efectivamente, llevamos años poniendo en evidencia que, si queremos ofrecer una educación de calidad, globalizadora, diversa, inclusiva, innovadora, acorde con las demandas de la sociedad en la que vivimos, se hace imprescindible, entre otros factores, la necesidad de bajar la ratio profesor/alumno. Y no vamos a desfallecer en el intento, continuaremos planteándolo en cada mesa negociadora. No es un capricho, es una necesidad que parte de numerosos estudios realizados por prestigiosos investigadores, que avalan que una atención individualizada acorde con las necesidades y peculiaridades de cada alumno/a, repercute positivamente en su rendimiento académico, en la adquisición de competencias y, consecuentemente, en su bienestar personal.

Si le preguntáis a la administración os ofrecerán unos datos que para nada se ajustan a la realidad, ya que son el resultado de una media ponderada, donde se incluyen las escuelas rurales cuya ratio es muy baja. Sin embargo, si recurrimos a los datos oficiales de la administración, preguntando a directores de los centros educativos de la capital, del condado, de la costa de Huelva, los datos son significativos, elevándose en algunos casos en primaria a 26 y 27 alumnos/as por aula (incluso en infantil), cuestión ésta que dificulta sobremanera la adquisición de las competencias educativas que recoge la LOMLOE.

Desde CCOO hemos realizado un estudio que concluye manifestando que para que nuestra provincia cumpla con unos estándares mínimos de calidad docente, necesitamos aumentar en 39 las unidades de las etapas de infantil y Primaria y 99 en la etapa de secundaria. Esto equivaldría a un aumento de la plantilla de personal docente de 71 maestros/as en Infantil y Primaria y 259 profesores/as en Secundaria. Es decir, harían falta 330 docentes más, para equiparar al promedio estatal la ratio de alumnado por unidad en la provincia de Huelva.

En consecuencia, nosotros/as apostamos por una ratio en infantil de 15 alumnos/as, 20 en primaria y secundaria y 25 en bachillerato y FP. Una ratio que a su vez solo implica un esfuerzo económico por parte de la administración y lógicamente alejándonos de la política de supresión de unidades, y apostando por incrementar y estabilizar la plantilla en aquellos centros donde dicha ratio sea elevada.

Acabas de hablar de incrementar la plantilla, según la administración se ha incrementado este curso nuevamente, ¿no es suficiente está ampliación de plantilla?

La mayor ampliación de plantilla se produjo hace tres años, donde firmamos la creación de 7.000 puestos covid en los centros andaluces. 7.000 docentes que, en periodos de pandemia pusieron en valor la enseñanza andaluza, haciendo visible esa necesidad de disminución de ratio y de mayor dotación de recursos. Pero desgraciadamente, al siguiente año, la junta y algunos sindicatos firmaron un recorte de 2.500 profesores/as. Y este curso volvemos a recortar nuevamente, a pesar de que 3.000 profesores/as son contratados con fondos europeos. Y lo que es peor aún, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional prevé en sus presupuestos 2023, un recorte del 3,3% de profesores/as en primaria, lo que supondría 1.644 maestros/as interinos menos. Un nuevo recorte para 2023 en la plantilla de nuestros centros educativos, argumentada por la bajada de natalidad, aspecto que vamos a combatir para que no se lleve a cabo ese recorte de maestros/as.

Lo exigimos en aquel entonces y lo volveremos a exigir ahora, que el incremento de 7.000 nuevos puestos pase a ser plantillas estructurales.

Por otro lado, está el acuerdo que firmamos de estabilización, que no tiene nada que ver con lo que se está desarrollando. Firmamos un acuerdo que recogía la estabilización a nivel nacional de las plantillas docentes, una cifra que ronda los 150.000 profesores/as, con un sistema de acceso a la función pública donde los exámenes no sean eliminatorios y donde se pondere al máximo legal la experiencia docente. Así, CCOO ha trasladado de manera explícita a la Consejería que, el concurso de méritos está siendo un problema más que una solución para el proceso de estabilización del personal interino. No es el modelo que avalamos y, entendemos que la puesta en marcha del mismo está generando un enorme descontento en el colectivo afectado.

Esta reivindicación emana de la premisa de que sin educación pública no hay futuro, ni igualdad de oportunidades, ni acceso gratuito a un bien social tan importante como es la educación y que la mejor forma de avanzar en este camino y de conseguirlo, es apoyando y revalorizando a los docentes, reconociendo su labor, facilitando la adquisición de competencias docentes avanzadas, puesto que más profesores/as y bien cualificados implica mayor calidad de la enseñanza.

A su vez, este aumento de plantilla debe ir acompañado de otras mejoras, como una reducción de la jornada lectiva en primaria a 23 horas, para llegar paulatinamente a las 21 horas lectivas, reduciendo progresivamente la burocracia inherente a la labor docente, que en los últimos años se ha incrementado considerablemente, impidiendo poner la mirada en lo verdaderamente importante en la educación, nuestros alumnos/as.

Con respecto a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de los alumnos/as que están matriculados en los centros educativos ordinarios, ¿cómo considera que es la atención que reciben?

Esta pregunta conecta con las anteriores, respondiendo a la necesidad de una bajada de ratio y un aumento de la plantilla, entre otras medidas.

Afortunadamente, la gratuidad de la educación, el fácil acceso al 2º ciclo de Educación Infantil en los centros docentes públicos y la obligatoriedad en las etapas de primaria y de secundaria, el derecho a la educación, el principio de inclusión, hace que tengamos unas aulas diversas. Una diversidad que es un factor de enriquecimiento y a la que estamos obligados a atender, desde el principio de equidad, que garantice la igualdad de oportunidades y la calidad educativa para todo el alumnado sin discriminación alguna. Al objeto de poder llevar a cabo metodologías activas enfocadas en capacidades, competencias y corazón, que respondan a cada individualidad y al grupo en su totalidad, basadas en la cooperación, en proyectos, en investigación…se hace imprescindible esa bajada de ratio de la que ya hablaba anteriormente, unida a un aumento de maestros/as de Audición y Lenguaje (AL), de maestros/as de Pedagogía Terapéutica (PT), conseguir la figura de un orientador/a por centro en primaria, además de un aumento del personal técnico de integración social (PTIS) y mayor dotación de recursos materiales específicos.

Vuelvo a reiterar, esto no es un capricho, ni una obcecación, esto es una necesidad que urge en nuestros centros educativos. Los/as orientadores/as de los EOEs atienden mínimo a tres centros, al que sólo pueden asistir un día a la semana, con una media de 800-900 alumnos/as por orientador/a, con multitud de programas y líneas de actuación, asistencia a comisiones, coordinación con distintos agentes e instituciones externas…. Esto hace que, a veces, no se puedan abordar todas las demandas de evaluaciones psicopedagógicas, no se puedan realizar adecuados seguimientos de las medidas propuestas, etc, repercutiendo en una insatisfacción permanente de dichos profesionales.

Desde CCOO, abogamos por un/a orientador/a por centro, dotar a cada centro de un maestro/a de AL a tiempo completo por cada doce alumnos/as, al igual que la asignación del maestro/a de PT, en defensa de una mejora de la atención a la diversidad.

La sociedad del siglo XXI avanza rápidamente, ¿piensas que la sociedad avanza al mismo ritmo que la educación?

Buena pregunta. Este binomio sociedad/educación, educación/sociedad, van de la mano, ya que para poder avanzar necesitamos una gran base educativa. Al mismo tiempo, la educación que presta un servicio público a la sociedad en la que está inserta, llamada a compensar muchas de las carencias de esta, no puede estar de espaldas a la misma, ni reproducir un sistema educativo de antaño y retrógrado. Ya lo decía Carlos Espinosa y otros, en su libro “Los niños y jóvenes del tercer milenio”, que no podemos continuar enseñando de la misma manera, porque los jóvenes de hoy nada tienen que ver con los de hace unos años. Por lo tanto, hay una necesidad real de buscar nuevos métodos, para abrirnos a una metodología de enseñanza más fraternal, unida y holística que nunca.

La sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, por lo que la educación debe estar sometida a continuo cambio y mejoras, sustentándose en experiencias que avala la investigación científica. Vivimos en un mundo globalizado y marcado por los grandes avances tecnológicos, las relaciones internacionales, etc, por lo que aquellos cuya formación en idiomas, en programas de inmersión lingüística, en nuevas tecnologías, sea deficiente, verán mermado el acceso al mercado laboral. De ahí, que cada vez esté cobrando más relevancia los perfiles de las distintas familias profesionales asociadas a las enseñanzas de formación profesional, para adquirir las competencias necesarias demandadas por la sociedad actual.

Aquí me gustaría detenerme, para exigir una red de escuelas de Formación Profesional públicas, máxime en estos momentos donde nos están llegando fondos europeos que se están derivando a una Formación Profesional privada. Tenemos que aprovechar, por tanto, la coyuntura de los cambios sociales, para conformar centros y modalidad de formación profesional acordes con el contexto social y económico de la zona. Y me explico, si vivimos en el Condado de Huelva donde la vid, el vino es generador y base económica de la zona, se debería generar ciclos formativos relacionados con la cultura vitivinícola, por ejemplo. A esto me refiero cuando señalo que sociedad y educación son un binomio. Ambos conceptos no pueden ni deben concebirse como entes aislados, si buscamos alcanzar una sociedad con perspectiva de futuro.

No puedo dejar de nombrar la importancia del cambio climático, al estar relacionado con el concepto de sociedad/educación, para alzar la voz, y pedir a la sociedad que ejecute los valores que se transmiten desde la escuela en relación al respeto y mantenimiento del medio ambiente, de nuestro ecosistema, de nuestros mares, de nuestros parajes naturales, en definitiva, de nuestro mundo. Un mundo donde el consumismo sin control está generando un agotamiento de los recursos, algo de lo que no somos conscientes y a lo que las grandes multinacionales nos ciegan, en pos de obtener beneficios, sin pensar que en un mañana lo podemos perder todo. Y que mejor manera que contribuir desde la educación que fomentando módulos de formación profesional sobre transición ecológica y energética, así como de digitalización artificial. Retos a los que nos enfrentamos en el nuevo modelo de mercado laboral que estamos viviendo.

Ha hablado usted de la Formación Profesional, ¿Cómo cree que se puede mejorar?

La Formación Profesional está siendo impulsada por los diferentes gobiernos, y desde mi punto de vista, es un acierto que se valore y se apueste por esta modalidad educativa porque es necesaria, como indiqué antes, para avanzar, sin olvidar el resto de las enseñanzas. Por ello, debemos apostar por incrementar la oferta de plazas públicas de Formación Profesional y así, poder garantizar el derecho a la educación y formación, planificando y programando una oferta en todas sus modalidades, tanto presencial, semipresencial , a distancia, como oferta de Formación Profesional dual, de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y con criterios de equidad y justicia, que eliminen las barreras existentes, donde todo el dinero o fondos europeos sean para el sector público, paralizando y revertiendo la Formación Profesional privada.

Pero claro, para llevar a cabo una Formación Profesional de calidad, tenemos que elevar un plan de construcción, remodelación y/o adaptación de centros públicos, con instalaciones, talleres, medios materiales y tecnológicos, que aseguren la oferta de las plazas demandadas.

Los principios básicos a desarrollar si de verdad queremos apostar por una Formación Profesional de calidad serían: amplia oferta de ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, construcción y/o acondicionamiento de las instalaciones, diferentes modalidades de oferta educativa, y una apuesta clara por la formación profesional pública y revertir los recursos destinado a la enseñanza privada en lo público.

Si conseguimos estos objetivos en los próximos cuatro años, habremos atendido a las demandas de la sociedad y la economía, que son los mismos que persiguen los centros educativos.

La educación se extiende más allá de las enseñanzas obligatorias, ¿Cómo concibe el resto de enseñanzas?

Efectivamente, hemos hablado de las necesidades de las enseñanzas obligatorias, pero no podemos olvidarnos de otras enseñanzas de gran valor, como son las enseñanzas de régimen especial, escuelas de arte, escuela de idiomas o centros de educación permanente, entre otras. Unas enseñanzas para las que también extrapolamos las reivindicaciones mencionadas en esta entrevista, como es el caso del paso al cuerpo A1.

Me voy a tomar la licencia de empezar haciendo alusión a las enseñanzas de educación permanente, donde recientemente hemos vuelto a ganar una sentencia retributiva para los docentes que imparten en esta etapa. Hace unos meses fue en Jaén y ahora es en Cádiz. Sentencias que avalan la equiparación salarial de estos profesionales al nivel 24 y que, por consiguiente, deben tener remuneraciones equivalentes, aunque desgraciadamente haya que recurrir a los tribunales para que tengan efecto este derecho, a pesar de que hemos emplazado a la Consejería a que, de oficio, equipare estas retribuciones, con el consiguiente ahorro económico que supone. Unas enseñanzas que han sido y son fundamentales para aquellos/as alumnos/as que, en una época de su vida abandonan los estudios por múltiples circunstancias y que, a través de estas enseñanzas se les brinda la oportunidad de reanudar su formación, reincorporándose de nuevo en el sistema educativo y, conseguir la titulación correspondiente. Una etapa imprescindible y necesaria para muchos. De aquí, que sea de justicia reconocer la gran labor que desarrollan mis compañeros/as docentes en estas enseñanzas.

Por otro lado, me gustaría resaltar el hecho de que las escuelas oficiales de idiomas en muchas localidades desarrollar sus enseñanzas en condiciones precarias. Ocupan dependencias de IES, centros culturales, sin disponer de un espacio propio, que les conceda la identidad que merecen.

Enseñanzas de régimen especial, unas enseñanzas donde gracias a CCOO en solitario, pudimos paralizar la convocatoria de oposiciones en Andalucía de conservatorio, evitando el efecto llamada, y desde donde apostamos por una amplia oferta de empleo con exámenes no eliminatorios, que pueda permitir al profesorado interino poner en valor su experiencia y obtener una plaza. Hablamos de unas enseñanzas que complementan la formación que la sociedad demanda y a la que tenemos que volver la mirada, para interpretar lo que nos quiere decir y poder poner los medios suficientes para alcanzarlas.

Y lógicamente, no nos podemos olvidar de la Universidad de Huelva, donde es necesario desarrollar un modelo de financiación que permita alcanzar una universidad de calidad en Huelva, con unas condiciones laborales dignas del profesorado y personal de la administración y servicio que la componen, al objeto de poder garantizar la igualdad de oportunidades en nuestra provincia.

Hace unos días ha sido publicado el presupuesto 2023, ¿Cómo lo valora?

La partida presupuestaria destinada a educación por parte de cualquier organismo público, es la que define su filosofía con los servicios públicos. Aluden a que han incluido en los mismos un incremento económico histórico destinado a educación, aumentando también históricamente la plantilla del profesorado, pero resulta que si nos remitimos a los datos que obran en la administración, lo cierto es que ha habido un recorte en el número de maestros/as, supresión de unidades,…Por lo tanto, cuanto menos se detecta incoherencias. Y todo ello, bajo mi punto de vista, por continuar sin escuchar a la comunidad educativa, a los que están a pie de aula vivenciando las necesidades del día a día, a los representantes de trabajadores/as, los sindicatos, agentes sociales receptores de la comunidad educativa, quienes aportamos la visión veraz de la realidad y, así estaríamos en ánimo de poder generar unos presupuestos más contextualizados.

Son múltiples las informaciones que nos llegan por distintas vías referentes al sistema educativo finlandés. Pues bien, es hora de preguntarnos ¿por qué este sistema obtiene tan buenos resultados en sus alumnos/as, no sólo en cuanto a rendimiento académico, sino en cuanto a competencias, desarrollo integral, autonomía, crecimiento personal? Y no es nada inventado, lo avalan los informes PISA, que lo sitúa en la cúspide, en contraposición a lo que sucede en España. Si investigamos un poco al respecto, es cierto que hay unos condicionantes: baja ratio, alta nota para acceder a la función docente, entre otras, pero sobre todo y por encima de todo, es un país que invierte en educación, que antepone ésta a cualquier otra circunstancia, porque es básica para el desarrollo y el crecimiento de una comunidad, de una nación. Por consiguiente, si de verdad queremos conformar un sistema educativo acorde al finlandés, tenemos que empezar por analizar sus deficiencias y sus fortalezas, con la finalidad de concluir en un verdadero presupuesto que parta de las necesidades básicas del centro, del contexto donde se desarrolla ese proceso de enseñanza aprendizaje, la escuela. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con un presupuesto que obedece a un reparto que hacen desde arriba, en función a unos criterios preestablecidos y que desconocemos.

A modo de ejemplo, podemos observar como en el Capítulo referente a los presupuestos de 2023, contemplan una pérdida de 2.300 plazas, 2.300 docentes que no serán contratados, o lo que es lo mismo, una reducción de la plantilla del 1,2 % respecto al curso 21/22, así como 15.351 alumnos/as menos en infantil y primaria. Según la Consejería, estos datos se deben a la disminución de la natalidad. Algo que no compartimos, todo lo contrario, repulsamos este recorte de plantilla. Reducción que podría conllevar la supresión de unidades y el cierre de algún centro de enseñanza público.

Por tanto, mi valoración es negativa. Tenemos que apostar por unos presupuestos que respondan a las necesidades educativas cualitativas y no a las cuantitativas. No puedo estar de acuerdo con unos presupuestos que suponen una pérdida de empleo, que repercute negativamente en la atención educativa del alumnado en las mejores condiciones de calidad posibles.

Hemos hablado de la ratio, de las plantillas docentes, de las distintas enseñanzas, del poder adquisitivo del profesorado, de la burocratización, de los recursos…pero ¿Quién se preocupa de la salud mental de los docentes, de su bienestar emocional?

Me alegro enormemente de que me haga esta pregunta, porque me permite resaltar el principio que nos mueve a CCOO. Es cierto, que no en pocas ocasiones, el trabajo burocrático nos engulle también a la organización sindical, pero para nosotros es básico y fundamental acercarnos día a día a los centros educativos, conectar con el profesorado, empatizar con ellos, con sus circunstancias particulares, preguntarles y escuchar sus quejas y demandas. Fruto de ello, conocemos de primera mano que, el hecho de las sucesivas leyes educativas, las exigencias cada vez mayor, las presiones por parte de distintos agentes, los desborda y pone en peligro su estabilidad emocional. Al menos, desde nuestra organización sindical y con nuestra forma de proceder, ponemos a su alcance todos los medios disponibles, desde facilitarles información online y presencial, cursos formativos, apoyo legal, etc, en defensa siempre de sus derechos y de sus mejores condiciones laborales que, obviamente, redundará en una mayor satisfacción profesional y personal.

El próximo día 1 de diciembre los/as docentes elegirán a sus representantes sindicales, ¿por qué consideras que hay que votar a CCOO?

CCOO es un sindicato de clase, serio y comprometido, que no escatima esfuerzos en luchar por lo que considera justo, que en estos cuatro años ha demostrado por qué razones creer en CCOO ¿Qué significa esto? Pues que CCOO entiende la educación como un ente global, donde cada trabajador/a influye en el otro. Basta con hacer referencia a lo acontecido este curso con las vacantes sin cubrir del personal laboral: 143 vacantes sin cubrir de personal laboral a 1 de septiembre de 2022, siendo CCOO el único sindicato que se ha echado a la calle, para reivindicar la cobertura de estas vacantes tan necesarias en el día a día de los centros educativos. Al igual que tampoco podemos permitir que los/as compañeros/as interinos/as se incorporen el día 10 o 15 de septiembre cuando el curso escolar comienza el 1 de septiembre y ya empieza con falta de docentes en los centros, algo que dificulta la planificación educativa del centro y por ende, la calidad de la educación.

Hemos demostrado ser un sindicado creíble, negociador, cumplidor, transparente, cercano, en contacto directo a pie de aula con los/as compañeros/as docentes, escuchando sus necesidades, luchando y consiguiendo en muchas ocasiones aquellas demandas que emanan desde el profesorado y que son justas. Hemos estado tan codo a codo con ellos, que muchos compañeros/as cuando los visitamos en sus centros de trabajo nos llegaban a considerar parte de sus plantillas, con comentarios alusivos a nuestras reiteradas visitas, así como que somos el único sindicato que va a visitarlos a sus centros de trabajo, cosa que nos complace soberanamente. Para nosotros/as, los que formamos parte del sindicato de CCOO enseñanza, recibir esas respuestas, ese cariño de la gente, esa complicidad y comprensión, es un motivo de satisfacción y una forma de reconfortar nuestra lucha diaria.

Esto es lo que nos empodera, la cercanía, la escucha activa de las condiciones laborales y la consiguiente defensa de los derechos de los docentes, porque recordemos que los y las docentes son la piedra angular del sistema educativo público andaluz.