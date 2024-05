El onubense detrás de 'El viajero goloso': el perfil de moda en Instagram sobre gastronomía y rincones de Huelva

Su nombre es Alberto García Álvarez, tiene 38 años y aunque nació en Huelva, sus primeros 9 años de vida los pasó en Minas de Riotinto. Actualmente reside en la capital y trabaja como consultor informático. A simple vista, podría ser un onubense más. Un ciudadano anónimo enamorado de su provincia, con una buena posición profesional y padre de familia. Sin embargo, en sus perfiles de redes sociales es seguido por una comunidad de miles de personas bajo el nombre de El viajero goloso. Un blog para los amantes de los viajes y la gastronomía en el que el destino Huelva ocupa un lugar destacado y cuya andadura comenzó en 2017 por su pasión por la fotografía.

"Mi afición por el mundo de la fotografía me sirvió como vía de escape a problemas de ansiedad que comenzaron por aquel entonces y que duraron varios años. Comencé la auto formación en fotografía realizando el famoso 'proyecto 365', donde tenía que realizar fotos cada día. Empecé a crear una gran base de datos de fotografías y ya fue en 2020, en plena pandemia, cuando tuve la idea de crear un perfil donde exponer todo ese trabajo, recomendando lugares para visitar y restaurantes donde comer, sobre todo en la provincia de Huelva", cuenta.

Así fueron los comienzos de El viajero goloso, un espacio con singulares reseñas de lugares, restaurantes y curiosidades para visitar y conocer dentro y fuera de Huelva. Y detrás de este perfil se esconde una persona "que es amante de la vida y ahora ya padre de familia". Alguien a quien la ansiedad le enseñó que "cada momento hay que vivirlo como si fuese el último y que no nos podemos preocupar de qué ocurrirá después. Es el gran problema de todas las personas que tienen ansiedad. Pensar en qué pasará en el futuro mientras tiran cada minuto del presente". Ese amor por la vida le lleva, junto a su mujer y su hija, a intentar conocer el resto de España, de Europa o incluso del mundo. "Con conocer me refiero a lugares y, por supuesto, gastronomía. Descubrir es mi pasión. Nuevos sabores, nuevas culturas, nuevas personas o nuevos lugares donde sentirse especial. Descubrir te abre la mente. Le vendría bien a bastantes personas de este país hacer lo mismo".

Existe la creencia popular de que en Huelva no tenemos nada y no estoy de acuerdo con eso

Con esta filosofía, a través de El viajero goloso, su creador se fija tres objetivos. El primero, y el más importante, dice, "seguir siendo un perfil con credibilidad. No suelo aceptar propuestas de restaurantes de dudosa calidad, ya que no quiero que mis seguidores empiecen a encontrar en mi perfil información que no les interesa. Lo que comparto lo comparto porque me gusta de verdad. Es un sitio al que volvería".

El segundo objetivo, ya más reciente debido a la creación de la web este mismo año, es el de convertirla "en una web de referencia para todos los que la visiten", siendo obviamente los onubenses el principal objetivo, por motivos obvios. "Intentamos visitar nuevos restaurantes, cafeterías o destinos cada semana, intentando crear la guía más completa. Una guía que no tenga influencia de nadie y que la gente visite porque sabe que le cuentan la verdad y que encontrará cosas interesantes. Vamos aumentando el tráfico y posicionando post en las primeras posiciones de búsqueda y eso es algo que nos motiva a seguir". Algo para lo que, asegura, es indispensable la formación. "Mientras tanto, quiero seguir formándome en marketing digital, diseño gráfico o edición de video y elevar el nivel del contenido del perfil y de la web".

"Mi objetivo es crear una guía que no tenga influencia de nadie y donde la gente encuentre cosas interesantes de verdad"

"En Huelva no hay tantos influencers de gastronomía"

Asegura que Huelva tiene "bastantes perfiles interesantes que muestran información muy valiosa de la provincia, sobre todo de lugares. Pero no tanto de gastronomía, donde es difícil encontrar una buena guía, sin influencias comerciales". Para él, el destino Huelva, "y hablo sobre todo de la capital, experimentó su gran auge cuando fue Capital Gastronómica".

Además de los perfiles oficiales de la provincia, Alberto destaca cuentas como La Esencia de Huelva, Juanma Brioso, Más de Huelva que un Choco, CapturolaVida o Huelva Secreta, que son "referentes y que muestran nuestra provincia en todo su esplendor".

A El viajero goloso no le gusta ponerse límites. "Mi perfil llegará hasta donde los seguidores quieran que llegue. Nosotros pondremos todo de nuestra parte para que cada día sea un poco más atractivo, sin que pierda esa esencia de ser un hobby". Mientras tanto, asegura que su fuente de inspiración seguirá siendo "la vida". "He pasado años bastante duros por culpa de la ansiedad y ahora toca vivir tranquilo. Conocer nuevos países, nuevas culturas y nuevos tipos de gastronomía. Todo ello acompañado de mi mujer y mi hija, de mis padres y también de mis amigos".

"Seguramente no tengamos la Torre Eiffel o el Coliseo de Roma, pero tenemos el Muelle de la Rio Tinto, el Monumento a Colón y un centro histórico lleno de vida"

Una reivindicación sobre Huelva y su gastronomía

Dice el onubense que "existe la creencia popular de que en Huelva no tenemos nada y no estoy de acuerdo con eso". En Huelva, dice, "seguramente no tenemos la Torre Eiffel o el Coliseo de Roma, pero tenemos el Muelle de la Rio Tinto, el Monumento a Colón, un centro histórico lleno de vida, el Conquero, atardeceres únicos, y decenas de opciones gastronómicas. Un clima único o playas de arena blanca magníficas como la del Espigón". Además, de nuestra provincia destaca "las espectaculares minas de Riotinto, la Sierra de Aracena, el Condado, las playas o el Andévalo, al que le tengo mucho aprecio".

En cuanto a su gastronomía, le parece "la mejor y más variada de España, ya que tenemos todo tipo de productos como jamón, gambas, carnes, pescados, frutas y verduras. Por más que viajamos dentro y fuera de España, no encontraremos una variedad igual. Debemos luchar más por ella y sentirnos orgullosos de lo que somos y tenemos".

Las recomendaciones de El viajero Goloso

Si tuviera que escoger tres lugares de Huelva donde perderse, sin duda, escogería Riotinto, Aracena y Punta Umbría. "Son mis favoritos de la provincia". De Huelva capital se queda con el muelle, el monumento a Colón y el Parque Moret.

En cuanto a los sitios para comer, destaca Casa Dirección, en Valverde del Camino; Masero, en Huelva y Arrieros, en Linares de la Sierra.

Y de tradiciones, nada más señero que "la Semana Santa de Huelva, el camino al Rocío y las fiestas Colombinas".