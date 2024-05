"Soy de Huelva, y claro que..." El vídeo viral de Tiktok con el que te identificarás

Seguramente hayas visto más de un vídeo de este "trend" que lleva circulando algunos meses por las redes sociales, y más especialmente en Tiktok (como la mayoría de los vídeos virales). Este onubense lo ha aplicado a nuestra provincia: "Soy de Huelva, y claro que...". ¿Te identificas con sus afirmaciones? ¿Cuál añadirías tú?

El usuario de Tiktok @manuerebollo fue quien hizo este vídeo "choquero", y lo dividió en dos partes, acumulando en ambos más de 60.000 visualizaciones, y más de 6500 "me gustas". Añadió, además, la música de fondo más de Huelva: Manuel Carrasco cantando "Déjame Ser". ¿Y cuáles fueron esas frases con las que nos solemos identificar los onubenses?

En esta primera parte, @manuerebollo apuesta por uno de nuestros clásicos para este "trend" de Tiktok: "Soy de Huelva, y claro que nuestro gentilicio no es huervaíno (y añadimos huervano), es onubense". También hace referencia a la calidad de nuestra gastronomía (menos reconocida de lo que debería): "Soy de Huelva, y claro que hemos sido capital gastronómica, como se come aquí, no se come en ningún lao".

En su segunda parte, hace referencias a la Huelva descubridora, a nuestro rico Fresón de Palos y, por supuesto, a nuestro Recreativo de Huelva: "Soy de Huelva y por supuesto que tenemos al equipo más antiguo del país". Finalizando con el mantra más onubense: "Soy de Huelva y claro que soy más de Huelva que un choco".

Muchos seguidores le han dado la razón a todas ellas, añadiendo algunas más de su propia cosecha: "Soy de huelva y los que la critican vienen a veranear en verano", "Soy de Huelva y me llamo Cinta del Rocío, mi madre lo dio todo conmigo", "Y un río único en todo el país (Río tinto). Cuna del fandango español, (Alosno). Las botas camperas más famosas (Valverde del camino). Una Gruta de las Maravillas (Aracena) ...".