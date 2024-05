Una camarera de La Antilla se hace viral por lo que se ha encontrado bajo la caja registradora

Una camarera sevillana afincada en La Antilla y que trabaja en un restaurante del popular barrio de Los Pescadores, ya conocida en Tiktok por sus vídeos, ha vuelto a hacerse viral por lo que se ha encontrado al sacar el cajón de la caja registradora del negocio donde trabaja: "¡He flipado!".

La usuaria de Tiktok @vanessageminis, que cuenta con más de 770.000 seguidores, y acumula casi 17 millones de "me gusta" en los vídeos subidos de su perfil, ha vuelto a hacerse viral con un curioso suceso que le ha ocurrido con la caja registradora del restaurante donde trabaja: "Tenía una hucha puesta y no lo sabía". El vídeo en concreto ha sido visto ya por más de tres millones de usuarios de la plataforma y "ha gustado" a más de 66.000 personas.

Vanessa, que con su arte ha conseguido hacerse con una "pequeña" comunidad de seguidores en su perfil de la famosa plataforma, hace en directo una comprobación: "Me han dicho que debajo de la caja registradora siempre se queda dinero, voy a comprobar si en la mía también". Acto seguido, muestra en la grabación como saca el cajón y mira al fondo de la misma: "¡Hay dinero!".

Tras el hallazgo visual, la popular camarera de este restaurante de La Antilla metió la mano dentro y comenzó a sacar billetes sin parar: ¡Hay un billete de 50 y todo! ¡Así la caja no cuadraba muchas veces!". Así hasta sacar un total de 110 euros que se habían quedado atascados detrás del cajón de la caja registradora, previsiblemente al abrir y cerrarla numerosas veces.

Los usuarios de Tiktok han alucinado con el hallazgo, haciendo todo tipo de divertidos comentarios: "No tengo bar ni caja registradora, pero mañana compro una, menuda forma de ahorrar jajaja", "Me voy a comprar yo una caja de esas a ver si va apareciendo algo", "Me veo a to Huelva mirando las cajas de sus bares".