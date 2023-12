La gastronomía de Huelva, la mejor de Andalucía, según uno de los "tiktokers" más populares

El influencer Juan Pérez @juanpere7 que acumula casi 4 millones de seguidores en sus redes sociales, tiene claro cual es la gastronomía que más le gusta de toda Andalucía, y es que la de Huelva le ha sorprendido con creces.

Uno de los "tiktoker" más populares de las redes sociales, el creador de contenido Juan Pérez, de 22 años, se ha hecho eco en un vídeo colgado en sus redes sociales de lo que le ha apasionado la cocina "no tan conocida" de Huelva. Todo el mundo conoce nuestro tridente de oro gastronómico: coquinas, jamón y gamba blanca, pero al llegar a Huelva, se decidió a probar otros platos menos conocidos fuera de nuestra provincia.

El influencer, que se encontraba en una ruta por todas las provincias andaluzas probó las almejas de Isla Cristina, el lagarto en salsa y la ensaladilla de gambas, y según vemos en su reacción, quedó absolutamente encantado. Sus fans pudieron ver cómo se deshacía en halagos hacia la gastronomía onubense. Esta cata gastronómica la hizo en el Bar La Pinta, de Huelva capital.

"Llevo visitada Almería, Granada, Málaga... Yo no sé las tres que me quedan, pero superar a esta es difícil eh", aseguraba el influencer en el vídeo sobre la gastronomía de Huelva subido a su perfil de Tiktok, que acumula más de 320.000 visualizaciones y más de 30.000 "me gusta".

Juan Pérez es un conocido tiktoker extremeño que ha salido en medios de comunicación de todo tipo como ¡HOLA!, La Razón, El Confidencial o La Cope, por ser uno de los más populares en la red social por excelencia de los vídeos. En Instagram tiene más de 620.000 seguidores, pero es que en Tik Tok acumula más de 3 millones de seguidores y 163 millones de "me gusta" en los vídeos que sube a su perfil.