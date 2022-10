El plan de ahorro energético de la UHU que hay detrás del cambio horario en el Galileo Galilei

Un cartel anunciaba el pasado viernes 21 de octubre que las salas de lectura del Edificio Galileo Galilei de la Universidad de Huelva limitaba su horario. La apertura se extendía de 8:00 a 21:00 de lunes a viernes, quedando excluidos los fines de semana y los festivos.

Las redes sociales se hacían eco a partir de ese momento de la sorpresa de los usuarios, que afirmaban no tener conocimiento previo de la razón de esta nueva medida. Detrás de ella está la aprobación de un Plan Urgente de Medidas de Ahorro Energético de la Universidad de Huelva a través de una resolución rectoral del pasado 17 de octubre publicada en el Boletín Oficial de la institución tres días después.

En un contexto de encarecimiento de los costes energéticos tras la invasión rusa de Ucrania, esta resolución establece el objetivo de reducir este año el consumo energético al menos en un 20% respecto al de 2021 y entre las medidas alude al apagado del alumbrado ornamental a las 21:00 y a la ejecución en curso de instalación de luminarias LED. En principio no se prevén restricciones horarias en el alumbrado exterior, a no ser que no se alcanzara ese objetivo de ahorro. En el interior el plan prevé un ajuste a lo necesario con uso de luz natural cuando se pueda y el apagado de espacios que no estén en uso.

En cuanto a la climatización, la calefacción se encenderá del 15 de noviembre al 15 de marzo con temperatura de 19 grados, y el aire acondicionado del 15 de mayo al 15 de septiembre con 27 grados como temperatura de comfort.

En el apartado de gestión y optimización del uso de espacios se alude al asunto que ha generado la discordia original, ya que se establece que el horario general de apertura de los edificios será precisamente de 8:00 a 21:00 en días laborables. Las salas de estudios efectivamente se limitarán a ese horario, no obstante el Plan ya adelanta que se estudiará la posibilidad de incrementarlo en periodos de exámenes.

Otras de las medidas que aparecen en el Plan indican el uso de un solo ascensor cuando haya más de uno y el paso al sistema de pago de los cargadores eléctricos, además de limitaciones a la cartelería digital.

Finalmente, se insta a los decanos y demás responsables de centros a "involucrarse proactivamente en la sensibilización y concienciación" de los usuarios sobre el ahorro energético, además de requerir la colaboración del personal de limpieza en torno al encendido y apagado y la ventilación, y la importancia de la acción individual de los miembros de la comunidad universitaria.