Vivir de alquiler en Huelva cuesta más de un tercio del salario bruto medio

Una tercera parte del sueldo bruto del residente en Huelva va destinada a pagar el alquiler de su vivienda. Un 35% del salario es lo que se destina en la provincia a pagar el mes de alquiler, un 5% más que hace un año. Son datos extraídos del estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2023 basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa. Los precios del alquiler siguen en una tendencia creciente y, sin embargo, los salarios no acompañan en este incremento, por lo que vivir de alquiler se está convirtiendo cada vez más en un lujo para muchos residentes en Huelva.

Huelva, de acuerdo al referido informe, tiene el tercer metro cuadrado más caro de Andalucía, con un precio de 9,97 euros para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados -dimensión utilizada para todo el estudio-. Un euro más cuesta el metro cuadrado en Sevilla (10,97 euros), mientras que en Málaga los precios están disparados y son prohibitivos para muchos con una media de 13,92 euros el metro cuadrado. Algo más barato es alquilar en Cádiz (9,74 euros) y en Granada (9,07 euros), mientras que es mucho menos costoso vivir en las provincias de Almería (8,21 euros), Córdoba (7,64 euros) y Jaén (5,81 euros). Tales datos suponen que aquel que quiera vivir de alquiler un año en Huelva tendrá que abonar a su arrendador 9.571 euros y, si el salario bruto medio anual en la provincia es de 27.049 euros, se estaría destinando más de un tercio del mismo a pagar el alquiler.

Si Huelva no sale bien parada en los precios para alquilar una vivienda, tampoco mejora en lo que se refiere al salario bruto, pues es la tercera provincia andaluza con el sueldo más bajo, por detrás de Sevilla (25.842 euros) y Jaén (26.595 euros). Los primeros destinan un 41% de su salario a abonar el alquiler, mientras que en la provincia jiennense este porcentaje se reduce hasta el 21%.

En Córdoba destinan solo una cuarta parte del salario, mientras que en Almería este porcentaje sube ligeramente hasta el 27%. Igualmente, Granada y Cádiz también son más baratas que Huelva para residir, pues en la primera destinan el 31% del sueldo bruto anual (28.047 euros) y en la segunda el 33% del mismo (28.088 euros).

A nivel nacional, es Barcelona la provincia donde más difícil es vivir de alquiler, pues allí destinan el 65% del salario bruto, según el citado informe de Fotocasa e Infojobs. No queda muy lejos de Islas Baleares, donde el porcentaje baja solo dos puntos para situarse en un 63%, o de Madrid (62%) y Guipúzcoa (60%). En todas estas provincias se da el mismo problema: el metro cuadrado de una vivienda de 80 metros cuadrados supera ampliamente los 16 euros e, incluso, está por encima de los 17 euros en Madrid, Barcelona y Guipúzcoa.

La otra cara de la moneda la protagoniza Ciudad Real, la provincia española donde más barato es vivir en relación a los ingresos, pues los residentes solo destinan el 19% de lo que ganan a su alquiler. Además de Jaén, figuran también en este grupo de las provincias donde menos sueldo se destina a la vivienda de alquiler Cáceres (21%), Badajoz (23%) y Ourense (23%).

A este respecto, "ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia en Andalucía es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa". En este sentido, prosigue, "el encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda". Por tanto, Huelva se encuentra en estos momentos más de cinco puntos por encima esta cifra.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, añade que "el promedio nacional de salario bruto mensual de 26.245 euros que se ha alcanzado en InfoJobs en 2023 supone un crecimiento de 1.052 euros con respecto a 2021, un año muy marcado por los efectos de la pandemia. Sin embargo, este incremento retributivo no ha ido acompañado de buenos datos a otros niveles: el repunte de la inflación en los dos últimos ejercicios, sobre todo en 2022, ha disminuido el poder adquisitivo y sigue marcando las condiciones de vida de las personas trabajadoras”.