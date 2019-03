Paloma Hergueta será la nueva directora del hospital Infanta Elena

Hergueta reclamaba respecto a Atención Primaria, la “adecuación de plantillas de todas las categorías y de los cupos, de forma que se ajusten a las recomendaciones de las sociedades científicas y permitan un tiempo mínimo por paciente”. En cuanto a la atención hospitalaria, “la construcción del Materno Infantil (somos la única provincia andaluza que carece de él) y, mientras se hace, la ampliación de la cartera de servicios en Pediatría con la cirugía pediátrica y el resto de prestaciones ahora inexistentes en la provincia”. Tampoco pasó por alto, “la dotación de material y profesionales y la apertura del Chare de Lepe, como parte del SAS y no como empresa pública, ya que lleva 2 años terminado, deteriorándose y somos la única provincia andaluza sin ningún hospital de este tipo”.

El consejero de Salud aseguró que “no tenía porqué haber cambios”

La visita del consejero de Salud de la Junta de Andalucía el miércoles a Huelva dio más de sí de lo que parecía, Sobre los presumibles cambios que se preveían en las direcciones de los centros sanitarios, Aguirre aseguró que los mismos “se evaluarían caso por caso” ya que a su juicio, “lo más importante es el trabajo que tenemos que hacer y según ese trabajo, se tomarían las decisiones sobre las personas que lo llevarán a cabo, pero estudiando caso por caso.No tiene porqué haber cambios de manera generalizada y además, no me gusta que se adelanten los mismos. Se darán a conocer cuando se nombren, que es una expresión que me gusta más, pero de todas maneras hay que dar tiempo al tiempo”.

En cualquier caso, l cambios en la sanidad onubense continúan con la catarata de nombramientos, fruto del nuevo rumbo en la Consejería de Salud. El último de ellos, al menos hasta el día de ayer, era el de José Antonio Morales que será el nuevo director médico del Hospital Juan Ramón Jiménez, según adlenató Huelva Información. Morales está considerado como un excelente radiólogo y recientemente se ha jubilado de su actividad. El relevo en la responsabilidad en la dirección médica del Juan Ramón Jiménez se producía apenas unos días después de que José Luis Bonilla tomase posesión como gerente del hospital onubense. Bonilla, que es el primer onubense en ostentar el cargo de director-gerente del primer hospital de la provincia.