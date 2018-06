'Por una sanidad digna' denuncia que sigue la fusión hospitalaria

La presidenta de la Asociación Huelva, por una sanidad digna, Paloma Hergueta, denunció ayer en un comunicado que se mantiene la fusión hospitalaria entre los dos centros sanitarios de la capital y acusó a sus respectivos directores de realizar "muy pocos cambios, y casi todos a la galería, incluso prosiguiendo, en algunos aspectos, las directrices de la fusión".

Como ejemplo de todo ello, Hergueta hizo mención a que el Infanta Elena sigue sin Obstetricia y Ginecología y sin Pediatría y con servicios fusionados como Cardiología, Neurología, Digestivo, Infeccioso, Anatomía Patológica. La farmacia del Infanta Elena -añadió- atiende al Vázquez Díaz aunque ellos, en referencia a los dos gerentes de los hospitales, "en un vano intento de burlar a la Justicia les llamen ahora áreas de conocimiento compartido" .

La asociación señala que no se atiende a las sentencias de los tribunales

La presidenta de Huelva, por una sanidad digna los culpó de no tener "una actitud dialogante sino que la prepotencia rige todas sus actuaciones. Niegan lo evidente, que más de 200 trabajadores siguen sin prestar sus servicios en el centro en el que tienen su nombramiento. Ambos, de motu propio o por indicaciones superiores, se saltan las sentencias de los tribunales y la Ley de Participación Ciudadana, decidiendo quién o quién no puede representar a la sociedad onubenses en las comisiones y "desconocen el significado de las palabras transparencia y democracia. ¿Por qué no se reúnen con nosotros? ¿Por qué no nos permiten participar? ¿Qué temen? ¿Tendremos que reclamarlo en los juzgados?".

Hergueta sentenció que los dos responsables mantienen "las amputaciones que sufrieron nuestros hospitales y no permiten ni que vuelvan a ser dos hospitales completos ni la curación de la Sanidad onubense. De hecho Antonio León sigue con su nombramiento de gerente del Complejo Hospitalario de Huelva".