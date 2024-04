Abel Gómez, el mejor motivador para la afición del Recre

"Rendirse no es costumbre onubense, creo que lo tengo grabado a fuego desde que llegué a Huelva y eso es lo que le intentamos inculcar al resto", declaró Abel Gómez en la previa del Recre-Linares Deportivo de este domingo. Un mensaje que ha calado entre los aficionados del Decano.

Había cierto pesar y un poco de malestar en ciertos sectores del recreativismo por los últimos resultados obtenidos por el equipo, pero las palabras del técnico albiazul han motivado a una afición que ha estado en los peores momentos.

Es cuestión de soñar y es posible. Hay opciones matemáticas y hay motivos para creer. El equipo ha dado motivos suficientes durante toda la temporada para dejar ver que sí es posible. La quinta plaza, que el Recre mantuvo durante tres meses, ahora está a cuatro puntos y aún es posible volver a recuperarla.

La afición no va a abandonar al Decano, y Abel Gómez y su equipo lo saben. "Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite" publicó el técnico del Recre en su perfil de X en la previa del encuentro ante el Linares. Una llamada que ha despertado al recreativismo, que responderá este domingo en el Nuevo Colombino y estará con su equipo hasta el último aliento.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo y de apoyo a una plantilla, -que cumplió con su objetivo a falta de cinco jornadas y que se sitúa a solo cuatro puntos de la promoción de ascenso-, con las declaraciones de este viernes del entrenador del Recre y su posterior publicación. Un mensaje desde el club que parecía estrictamente necesario para los aficionados. Abel ha motivado a su afición, la que ha estado en las mejores, pero, sin dudas, en las peores.

No será fácil, (pero ya saben): Rendirse no es costumbre onubense. Todos creyeron y apoyaron al equipo cuando más oscura y difícil era la situación del club. Huelva y el recreativismo llevaron el volandas al Decano aquel 19 de marzo de 2016 y cuando se produjo el doble descenso, ¿por qué ahora no?

Sería un sueño acariciar la categoría de plata y para ello será necesario el apoyo que este viernes consiguió Abel Gómez. El entrenador del Decano ha dado ese chute de motivación necesario a sus aficionados, que este domingo deberán estar los 90 minutos al pie del cañón.

Lo harán, no hay dudas, al igual que en el resto de encuentros que quedan a la temporada (tres como local y dos como visitante). El míster ha despertado a la fiera. A la afición ya le ha quedado claro que todos reman en una misma dirección y así será hasta el final de curso. Nadie se baja del barco de Abel Gómez porque ya lo consiguió la pasada temporada.