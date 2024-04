Así se grabó 'Operación Barrio Inglés' en Riotinto: un vecino del pueblo minero comparte imágenes inéditas

El historiador de Riotinto Rafael Cortés García, ha compartido algunas de las fotografías que realizó el pasado año 2023 durante el rodaje de la serie Operación Barrio Inglés en la Cuenca Minera. Numerosos figurantes aparecen caracterizados y vestidos de época con un escenario incomparable de fondo: las emblemáticas minas que fueron explotadas por los ingleses en el año 1940.

"Esta noche a las 22:50 y en el canal la Primera de TVE emitirán el primer capítulo de la nueva serie Operación Barrio Inglés. Una historia de amor, conspiraciones y espionaje en Huelva y provincia durante la II Guerra Mundial entre británicos y nazis, protagonizada principalmente por Aria Bedmar, Peter Vives y Rubén Cortada, con la dirección de uno de los directores, José María Manzano Carabante ("Chiqui Carabante"). Hace diez meses que fue rodada en parte en términos de Minas de Riotinto", recoge Cortés.

Huelva se transformó en un plató de cine con el rodaje de la serie en mayo del 2003. Los actores protagonistas, entre toma y toma, aprovecharon además para disfrutar de los encantos que ofrece la provincia y compartir sus experiencias a través de las redes sociales.

Rubén Cortada, uno de los personajes principales, compartía en sus perfiles sociales imágenes del rodaje en Mazagón, donde disfrutaba de las vistas de este espacio natural "de cine". El mismo, hace tan solo unos días, confesaba en el marco de la presentación de la serie en Huelva, que "No me esperaba lo que he encontrado aquí. El sur lo había visitado, pero en Huelva había estado de paso. Cuando terminé de rodar me volví inmediatamente a conocerla, pero esta vez yo solo. Su paisaje es salvaje todavía: desde sus playas hasta su gastronomía. No he visto todavía mucho "guiri" por Huelva".

Una producción esperada por los onubenses que han estado expectantes por ver cómo espacios emblemáticos de la provincia se convertían en protagonistas de la pequeña pantalla. Y es que Huelva es el escenario principal de esta arriesgada historia de amor e intriga, así como sus rincones más emblemáticos: el antiguo muelle de la compañía minera inglesa, la zona de Riotinto, sus minas a cielo abierto, el barrio inglés de Bella Vista, el puerto de Punta Umbría o la playa de Mazagón en Huelva.

En el primer capítulo se han podido ver algunas imágenes como la recreación de las antiguas minas de la Rio Tinto Company Limited o el propio Muelle de la compañía, imagen que también da vida al propio cartel principal de la serie.

Lee más aquí.