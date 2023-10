Emilio Pascual: "La Academia de Artes, Ciencias y Letras de Huelva tiene que llegar a los jóvenes"

La Academia es una institución de derecho público fundada hace ahora 25 años y admitida en las academias de Andalucía por decreto de la propia Junta.

La función nuestra es promover la cultura en todas sus manifestaciones en nuestro ámbito local y provincial. Somos lo que se llama una academia generalista y promocionamos tanto actividades de ciencia, como de derecho, de letras o de arte.

Emilio entró en la academia en el año 2013, cuando se le propuso ser miembro e hicieron el procedimiento habitual. Uno da el discurso de entrada que es correspondido por otro academio de número y a partir de ahí se es admitido en la corporación. Preside a institución desde el año 2017, cuatro años más tarde.

-Cómo forma parte de la academia un profesional

No lo decido yo. Es la academia la que se reúne y propone la entrada de determinados miembros. Nosotros tenemos un Pleno. Cuando hay un candidato que a un grupo de académicos le parece notable, pues hay siempre uno que lo solicita, dos que lo avalan, luego un censor (uno de los cargos de la academia) que es el que revisa los méritos del candidato y determina si les parece suficientes. En caso de que sí, eso pasa a Pleno, el Pleno lo aprueba y el secretario de la academia informa a esa persona de que ha sido propuesta, para que luego ya tenga o no que aceptar la entrada.

-En todo caso, no cualquiera puede formar parte de la Academia. Ha de reunir unos requisitos previos...

Tiene que parecerle bien a la mayoría de los académicos. Hay una designación por parte de los miembros. Generalmente no se hacen las cosas tan rudamente. Hay unas conversaciones previas también y una predisposición por parte de la nueva persona que se va a incorporar, porque puede ser que al nuevo miembro propuesto no le interese. Se procura que cuando la cosa llega a Pleno no haya oposición dentro, es algo consensuado.

-Cuántos académicos actualmente.

28. Una cifra que se ha mantenido a lo largo de los años. El requisito es que tengan que residir en Huelva o provincia o que hayan residido. Hay algunos que no viven ya aquí porque han cambiado de residencia pero no se les quita la posición como académico. Este es el caso del primer rector de la Universidad de Huelva, Antonio Ramírez de Verger.

-¿Cómo funciona a nivel interno la Academia?

No puede reunirse con mucha periodicidad justamente xq tenemos a un grupo de personas de muy distintos ámbitos y es difícil reunirse para hacer un Pleno. Nosotros algo que hemos aprendido con la pandemia porque por lo menos los directivos nos reunimos de manera virtual y planificamos una serie de actividades con nuestros fondos. Entonces cada seis meses nos reunimos en Pleno, planificamos una serie de actividades y cada grupo de académicos queda encargado de organizar cada una de ellas.

-Aunque sea decisión de la propia academia, cada nuevo miembro que ingrese debe aportar conocimientos que complemente al resto ¿Qué representación de onubenses hay en la Academia?

Claro, por eso lo seleccionamos de una manera general entre distintos tipos de perfiles. Desde gente de la Universidad de Huelva, como el propio Ramírez de Verger o José Luis Gómez Ariza, ambos eméritos de la UHU; hasta médicos como el doctor Pereira Vega o Vayo Calero o Juan Saldaña; arquitectos o empresarios, como el último de los incorporados, José Luis García Palacios, que ingresó en mayo de 2023.

-¿Por qué en Huelva hace falta una academia como esta? (11)

Porque yo creo que tenemos una función distinta de otras instituciones. Es evidente que hay otras instituciones que también fomentan la cultura, como la Universidad u otras públicas que se ocupan de la cultura como la propia Diputación o el Ayuntamiento, pero lo hacen de otra manera. Nosotros queremos que la academia, primero, no hay que confundirla con otras instituciones públicas. No somos la Universidad y lo que hace es mostrar a la sociedad nuevas vías de conocimiento y nuevos hechos que debería conocer para que tuvieran su impacto. Esta entidad tiene una gran importancia como motor de la difusión de la cultura.

-Un ejemplo de un hito cultural que habéis respaldado desde la Academia

Una de las actividades que ha tenido más éxito fue el programa de radio que hacíamos. Programas quincenales en los que solíamos mostrar los distintos ámbitos de la cultura. Ya no se hace pero fue muy interesante en su día. Luego sustituimos ese formato por unos programas de televisión local que hicimos, con Teleonuba y con la televisión municipal. Uno de ellos tuvo su impacto. Fuimos los primeros que hablamos sobre un tema candente y que hoy en día preocupa bastante en la ciudad como son los tsunamis. Lo que presentó esta academia fue interdisciplinar porque su composición es así y así lo hicimos. Llevamos al programa a arqueólogos, historiadores y geólogos para abordar el tema de los tsunamis. A partir de ahí han salido otras cosas, pero quería reivindicar que en los últimos años los primeros que movimos ese tema fuimos nosotros. Aunque no ha sido lo único.

-La figura del Gobernador Alonso la promovió uno de vuestros académicos, Juan Saldaña

En su libro en el que reivindica una figura que fue importante históricamente porque gracias a él no se derribó La Rábida. Pero hay muchas otras. Este año estoy muy satisfecho de las dos actividades que hemos realizado. Una correspondiente a la rama de letras de la Academia, que fue la invitación a la conferencia sobre Cervantes. Fue un acto importante que tuvo bastante repercusión y con bastante público, que es lo que nos interesa, que haya gente a la que le llegue lo que promovemos y que exista difusión en nuestros encuentros. Además, me gustaría destacar la segunda conferencia que organizamos con el profesor Avelino Corma que interesa en esta ciudad por varias razones. No solo es un científico teórico, es también un señor cuyo centro de investigación se sostiene con la realidad que han generado ellos mismos, es decir, con las patentes. Eso es algo que debe ser mostrado porque nos creemos que la ciencia es una cosa abstracta, que no tiene repercusión social ni económica, pero no es así. La buena ciencia, a parte de representar avance y conocimiento, también representa algo fundamental: el impacto social y económico. Estoy contento de que sea la academia la que muestre a la sociedad esta realidades y otras.

Nosotros no somos gente localista, aunque la mayoría vivamos aquí. Somos gente que conoce cosas, que ha salido, que ha experimentado, que ha aprendido. Me he acordado de una frase que lanzó García Lorca cuando presentó una revista de poesía. Él decía que su objetivo era que la revista recogiera el latido de todas partes para saber mejor cuál es el suyo. Y una cosa así es lo que pienso yo de la Academia. Debería recoger el latido de todas partes para que Huelva supiera mejor cual es el suyo, porque muchas veces nos enfocamos en nuestra propia realidad local ignorando que también en la mayoría de los casos la solución a problemas locales está fuera de aquí y hay que explorarlas buscando en la realidad de fuera.

-Un ejemplo

Una de las veces que yo tenía el programa de radio senté a una chica de Huelva que hizo su carrera en Australia. Eso significa varias cosas. En primer lugar, que las personas de aquí pueden y deben salir para formarse más allá de nuestras fronteras. Y segundo, que lo que han aprendido nos interesa. Y en aquel momento en el tiempo del programa hablábamos de consejos para aquellas personas que quisieran hacer carrera fuera de Huelva, qué deberían saber.

-El talento de Huelva habría que retenerlo

Retenerlo en la medida de lo posible pero también de la misma forma creo que hay que salir y que el talento se queda en menos talento si no se completa con experiencias en el exterior. Eso no significa que lo que haya que hacer sea irse, es que haya un intercambio y que si en Huelva no tenemos un intercambio suficiente de ideas y conocimiento con otras zonas del mundo, lo que hagamos no será igual de fértil.

-Cumplís 25 años y comienza una nueva etapa dentro de la Academia. (20).

Nosotros tenemos que interesar a la sociedad más joven y dinámica de Huelva. Y eso no nos resulta especialmente sencillo puesto que la mayoría de los componentes de la Academia no somos jóvenes. Es muy difícil acercarnos a las personas, por ejemplo, de 30 años, cuando en general somos bastante mayores. El más joven ronda los 60 y el mayor supera los 80. Entonces ahí está el reto. Con estos mimbres tenemos que interesar a la gente joven. Tenemos que intentarlo porque nos va la vida en ello.

-¿Y cómo se va a acercar la Academia a los jóvenes?

Eso me gustaría a mí saber. A mí me gustó mucho una de las conferencias que se han organizado sobre medicina y drogadicciones. Una de esas personas nos decía que la prevención de las drogadicciones implicaban hacer grupos de trabajo dirigido por gente muchísimo más joven que es donde está el problema. Y eso lo tiene que hacer forzosamente profesionales jóvenes. Hay que contar con profesionales jóvnes que estén integrados en los sectores implicados. Entonces, a nosotros nos gustaría que en determinadas actividades pudiéramos contactar con asociaciones, grupos de personas predominantemente jóvnes.

-¿Y a qué perfil de jóvenes le interesa llegar a la Academia?

Yo creo que hay una tentación inmediata que es centrarse en los jóvenes que están más cerca de los centros de cultura, pero yo creo que sería un error. Creo que hay otros jóvenes, incluso no me negaría a hablar con jóvenes de grupos politizados, colectivos feministas o incluso colectivos que hayan estado marginados en algún momento. Es que si no no es posible que la academia llegue a donde tenemos que llegar, que es al conjunto de la sociedad y no solo a un segmento, en este caso, de edad más avanzada.

-Líneas en las que vais a trabajar

Tenemos que ir deprisa porque el tiempo corre y, por otro lado, tenemos que ser prudentes porque cualquier movimiento poco meditado puede ser peor y producir rechazo.

-Tenemos otra actividad que se dirige a jóvenes investigadores

Esta es otra actividad de éxito. Cada año hay un premio de 1.000 euros para investigadores y creadores de menos de 35 años. Esto ha tenido una gran acogida no solo porque los premiados son de una gran categoría, sino también por su difusión, porque no nos dirigimos solamente a Huelva. Se puede concursar desde cualquier punto. En ciencias, por ejemplo, hay candidatos que han publicado en las mejores revistas que hay y que se dedican a cosas interesantísimas. La última premiada en ciencias, por ejemplo, es especialista en nutrición infantil y deportiva y tiene un impacto en esa actividad magnífico. Hace otros años fue otra chica que poco después de ganarlo, recibió el Premio Nacional de Matemáticas. Eso por no hablar de otras disciplinas como el arte, donde concursó un artista que ganó hace años y que ahora está consagrado con fama mundial, como es Javier Perianes.

-Cuál diría que ha sido el gran logro de estos 25 años de la Academia

La mayoría de nosotros no somos conformistas. Nadie lo es. Entonces es complicado quedarnos con algo solo, me hubiera gustado hacer mucho más. Más que hablar del mayor logro y a parte de mantenernos ahi, yo diría que en lo que más satisfecho estoy es justamente aquello en lo que tenemos impacto en la gente más joven. El mantener, promocionar y mejorar los Premios de Investigación. Además de estos premios de investigación, de nuestra trayectoria, como hitos, destacaría nuestras publicaciones. Hay publicaciones interesantes sobre el arte sacro en Huelva y otras publicaciones de nuestros miembros, como de Antonio Ramírez de Verger de Latín o de Juan Campos de Astrología, son muy importantes. Aunque aquí ya se confunden las publicaciones de nuestros miembros con las específicas, que ya son otra cosa.

