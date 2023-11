Alegre, bailable y muy de Huelva: así es 'La excusa perfecta', el nuevo single de Ana de Caro

La última vez que sacó un single fue el 19 de octubre del 2022. Su Te quiero, una oda al amor incondicional dedicada a la lucha contra el cáncer, le ha dado innumerables alegrías. Pero ahora es momento de cambiar las tornas y darle un giro a su música en mitad de una carrera profesional que sigue cogiendo impulso. Así lo cuenta la artista onubense Ana de Caro, que presenta su nuevo single 'La excusa perfecta'. Porque, como ella dice, "aunque el amor está por encima de todo, ahora tenía 'la excusa perfecta' para hacer algo totalmente distinto a lo que había hecho hasta el momento".

Su nuevo trabajo musical muestra otro género. "Estamos hablando de unos tangos-rumba comerciales con mucha luz, algo muy representativo de lo que he ido mamando y viviendo", dice Ana. Para ello, se ha basado en Huelva y su alegría, características que también definen a la onubense. "Yo soy muy cercana, muy inquieta... entonces es como que hay mucha energía mía en este tema". Un nuevo trabajo compuesto por el gaditano Raúl Cabrera y producido por el sevillano Francisco Carmona.

Una nueva canción "que sabe a sal, a mar, a amigos y fiesta". Por eso, el escenario elegido para la grabación del videoclip no ha podido ser otro que la playa. "Se rodó a mediados de junio y fue una gran experiencia. Todo lo del videoclip ha sido dirigido por mí, siempre suelo hacerlo, porque creo que si lo cantas y lo visualizas lo tienes que plasmar", explica. En esta ocasión ha contado con gente "de su círculo, con la que tenía la suficiente confianza para dar vida al videoclip lo que yo tenía en mente". Aparecen así como figurantes la modelo Soledad Bayón, de Aljaraque; Antonio Díaz a la guitarra, que fue alumno suyo, un fotógrafo de Manzanilla, gente del Condado de Huelva y un grupo de amigos suyos de Sevilla. "Yo quería un videoclip en el que se viera positividad, alegría... lo que transmite Andalucía y los que somos de esta tierra. Se hizo en el barrio de los pescadores de Punta Umbría y recuerdo que usamos una bicicleta que le pedimos a una señora que iba por la calle, incluso. Fue todo muy espontáneo. Hay veces que las cosas tan preparadas fallan", confiesa.

El nuevo single de Anda de Caro, a pesar de ser innovador y romper con todo lo anterior, guarda toda la esencia de esta cantante de cuna. Alguien cercana, sencilla y amiga de sus amigos. Un mensaje que, asegura, ha conseguido transmitir a quienes lo han escuchado. "La gente que lo ha escuchado dice que se lo pone por las mañanas para hacer deporte, e incluso algunas academias lo van a hacer para fin de curso... tiene muy buena aceptación". Y así lo reflejan sus redes, porque en solo tres semanas ha alcanzado ya las 160.000 visualizaciones.

Su nuevo trabajo salió a la luz el 21 de septiembre y se escuchó por primera vez el 15 de octubre en la Feria de San Lucas en Gibraleón. Pero no solo se ha quedado en tierras onubenses, sino que ha conseguido llevarlo al otro charco. "He tenido la suerte de cantarla en México. Ha sido algo único". La onubense ha dado a conocer su arte, por primera vez, en México hace unas semanas. "Esta oportunidad vino a consecuencia de mi acercamiento con el mundo del toreo. El año pasado pensé en la posibilidad de conocer el país y disfrutar allí de un festejo taurino, pero finalmente lo tuve que aplazar". Sin embargo, este año, le dijo a Diego Ventura que en cuanto salieran las fechas, iría a México a verlo. Y así ha sido. Y gracias a un contacto en el país latino, ha conseguido preparar una programación de actuaciones para ofrecer al público de Tlaxcala (un estado pequeño del centro del país) su nuevo single, entre un gran repertorio en el que no han faltado ni las rancheras ni los fandangos de Huelva.

Ahora dice que "a lo mejor México le da un giro a su música". Algo que no le sorprendería, ya que se considera "camaleónica y versátil", en gran medida, por sus estudios desde niña en la música. Lo que está claro es que su vivencia en el otro charco marcará para siempre su carrera, ya que Ana adelanta en exclusiva a Huelva Información que durante el viaje ha tenido el honor de participar en el primer documental a José Alfredo Jiménez, autor y compositor e intérprete de sus propias letras, que ha marcado a muchos artistas internacionales como Raphael, María Jiménez, Lola Flores o Chabela Vargas. "Querían que representara esa conexión del compositor con España y con el flamenco, entonces he sido la única artista española que aparece en su documental", celebra orgullosa.

Un año con "mucha música y nuevos proyectos"

Ana de Caro hace balance de un 2023 que comenzó con la resaca emocional de las Navidades del 22. "Ya comenzó precioso tras el espectáculo pletórico de Suena la Navidad". En febrero también tuvo bastante trabajo con la saeta de manera previa a la Semana Santa, recorriendo distintos puntos del país. Luego pudo disfrutar de su espectáculo Suena El Rocío, "que fue todo un éxito". En verano también ha tenido diversas y ahora, nuevo single y México. "Pero sin perder de vista que se acerca la Navidad, porque tras llegar del país, volveré a hacer un especial de Navidad que hará una primera parada en La Palma del Condado, para seguir en Arcos de la Frontera, Sevilla y Huelva. Con la línea del año pasado, de villancicos y temas navideños, pero con cosas nuevas". Para de Caro, ha sido un 2023" lleno de música, con buenas noticias y estrenos". Así, comenzará feliz un nuevo año en el que, adelanta, "ofreceré un espectáculo de Semana Santa que va a dar mucho que hablar y la posibilidad, quien sabe, de un disco nuevo".