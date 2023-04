Ana de Caro: "Mi Huelva se merece un espectáculo dedicado al Rocío"

Ana de Caro cuenta los días para subirse al escenario del Auditorio de la Casa Colón con el que será "un espectáculo único dedicado especialmente a Huelva en la antesala del Rocío". La cantante onubense ultima los ensayos de su próximo espectáculo Suena El Rocío que se celebrará el próximo 28 de abril y que contará con la colaboración del presentador sevillano Manu Sánchez y las voces de Rocío Avilés y Lola Avilés.

Suena el Rocío ofrecerá una interpretación de cantes versionados por la artista Ana de Caro tales como sevillanas, colombianas, fandangos, salves y plegarias donde se escucharán letras antiguas de compositores como Manuel Pareja-Obregón, Joseli Carrión, y muchos otros. Una hora aproximadamente de espectáculo que dará mucho que hablar y en el que se recordarán vivencias del camino, de la ermita y del Rocío.

La formación musical está compuesta por violín, piano, percusión, guitarra y tres voces en los coros que acompañan a una artista cuyo fervor a la Virgen del Rocío le ha llevado a crear este simbólico espectáculo dedicado "a su gente de Huelva".

Para poder asistir a este evento rociero, puedes adquirir tus entradas a través del contacto 722 225 367 o a través de este enlace que se han dispuesto con asientos numerados, por un precio de 8 euros.

"Es un espectáculo único hasta el momento que tenía muchas ganas de hacer porque Huelva es muy rociera", cuenta la onubense a Huelva Información. Un estreno muy especial que, dice la artista, también ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, "que ha depositado en mí una gran confianza cediéndome el auditorio de la Casa Colón".

Según Ana de Caro, "vamos a encontrar un surtido ibérico. Cuando se dice Suena el Rocío son sevillanas lo que te viene a la cabeza. Sin embargo, hay plegarias antiguas, grupos antiguos que han sonado poco y van a sonar en ese espectáculo. Se escucharán algunos temas populares que la gente conoce y que seguramente cantarán conmigo, así como palos del flamenco que si no has estado en una peña flamenca viendo a Ana de Caro, no has oído antes". Igualmente, sonarán temas enraizados con el camino. "Antiguamente en los campos, montando a caballo, se cantaba muchísimo y se llevaban esos cantes de un sitio a otro. Hay una parte que hace un homenaje a eso". Aunque también, dice la artista, "tendremos sones del Rocío con la flauta y el tambor. Esa sensación de que sale la hermandad, ese sonido de la salva de cohetes, también estará presente en el escenario".

La onubense lleva dos meses y medio preparando este trabajo, ultimando detalles para que todo salga bien, que no falte de nada y, sobre todo, "para que el público disfrute". Estará acompañada de su "queridísimo" Manu Sánchez, un gran artista que será el padrino del acto, además de "dos voces angelicales como son Rocío y Lola Avilés, artistas y compañeras de otro pedazo de cantaor como es Manuel Lombo, que me quedo con la pena de que finalmente no pueda acompañarme". Con todo, Ana de Caro se siente satisfecha y feliz con todo lo que se ha preparado y así espera hacer sentir a su público el próximo 28 de abril.

"Creo que Huelva se merece que suene El Rocío", cuenta con emoción la artista, quien vive con gran pasión la romería cada mes de mayo. Para ella El Rocío es algo que no se puede explicar, que se lleva dentro. "Como lo vivas, ya estás enganchada para toda la vida. Y eso fue lo a mí me pasó. No se trata solo de un camino o una hermandad, por encima de todo, para mí, está el momento de disfrutar con la Virgen".

Ana no vivió realmente un camino del Rocío hasta que no fue mayor de edad. Todos los años lo pedía a sus padres al soplar las velas pero nunca cumplía su deseo. Le dijeron que cuando cumpliera 18, podría ir. Al fin, con su mayoría de edad pudo conocer, junto a su familia, cómo era su anhelado Rocío. "Recuerdo perfectamente aquello. Preparar trajes para cuatro, flor, zapatos, todo para hacer el camino... porque no teníamos nada. Hicimos el trayecto en tractor y cuando llegué al Rocío al principio me sentí desubicada, porque iba con mis padres pero tampoco nadie me fue contando una vivencia de nada. En la casa en la que yo me quedaba esos días no vivían el momento del salto a la reja en la ermita, lo hacían desde la misma casa e iban a encontrarse con la virgen por la mañana. Entonces yo, que estaba deseosa de conocer cómo era ese momento en su plenitud, decidí irme sola. Comencé a andar y me senté en un poyete a esperar a que saliera durante horas y horas. Pero el momento que viví junto a ella aquel día allí no lo olvidaré en mi vida. Lo tengo guardado para siempre en mi retina y en mi corazón. Ese fervor de la gente llevando a la Virgen, esos vivas en la casa de la Hermandad de Huelva, esa masa de personas por la calle Almonte y el momento en el que le dieron la vuelta a la Virgen y la pusieron frente a mí, dándole la luz del sol, si ese momento no lo llego a vivir sola no hubiera sido igual. Cuando llegué a mi casa después de aquello sentí una plenitud indescriptible", relata con lágrimas en los ojos y las emociones a flor de piel la cantante.

Este año para Ana de Caro el Rocío se presenta "con muchas ganas de vivirlo, pero con incertidumbre", porque tiene compromisos laborarles y no podrá disfrutar como quisiera. Con todo, afirma que no se lo perderá y que ya empezará a disfrutarlo con este espectáculo. Una actuación que casualmente tendrá lugar un mes antes justo de ese día 28 que sale la Virgen.

Con respecto a compañeros artistas, cuenta que ha aprendido también mucho en El Rocío y que ha compartido grandes momentos con artistas reconocidos del panorama musical en nuestro país. Y, por supuesto, si para la onubense es importante rodearse de grandes talentos musicales, también considera vital apostar por la moda local y artesanal en sus actuaciones.

"En este espectáculo tenían que estar sí o sí Rocío Márquez, de Rociana; Santana Diseños, de Lepe; Antonio Arcos, de Bollullos Par del Condado y Siempreviva, dos chicos de Bormujos que cosen muy bien. Gracias a ellos yo puedo dar espectáculo porque cuando subes a un escenario no solo hay que tener en cuenta la música, también la imagen es crucial", explica.

Igualmente, en Suena el Rocío también estarán presentes grandes representantes del mundo del toreo en nuestra tierra. "Contaré con el empresario de la plaza de toros de Huelva, José Luis Pereda; David de Miranda, Finito de Córdoba, Chamaco y espero que también esté Diego Ventura. Además de, por supuesto, las autoridades y distintas representaciones políticas de Huelva."

Ana, que se siente muy feliz por esta cita, se considera una afortunada por el gran cariño que recibe en su tierra. Aunque, revela, no se considera "profeta", dice, "porque aún me quedan mucho camino por recorrer y no me ve como alguien que pueda profetizar".

Esta onubense que lleva la música y el flamenco por bandera desde niña, confiesa que todavía no es, quizá, lo suficientemente conocida en esta tierra o "no tan conocida como yo quisiera". Pero sí reconoce que tras presentar su primer disco recientemente en el Foro Iberoamericano "hubo mucha gente que me dijo que no me conocía y que quedaron encantados. Eso es algo que satisface mucho, sobre todo que quieran repetir. Eso es lo más importante".