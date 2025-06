Óscar Puente sobre el AVE a Huelva: "Los primeros trenes a 350 kilómetros por hora deberían empezar a circular a finales de 2028"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado con rotundidad que la conexión entre Huelva y Sevilla a través de la Alta Velocidad será una realidad en cuatro años. Así lo ha destacado a través de un escrito en la revista de las Fiestas Patronales de San Juan del Puerto, donde recoge que "el pasado 19 de marzo licitamos la redacción de los cinco proyectos de plataforma en ancho internacional y en vía doble que conformarán los 95 kilómetros del trazado, para el que se ha previsto una estación intermedia en La Palma del Condado. Si se cumplen los plazos previstos, los primeros trenes a 350 kilómetros por hora deberían empezar a circular por la línea a finales de 2028 o principios de 2029".

En la publicación de los festejos de San Juan Bautista, Puente destaca que la conexión Huelva-Sevilla en alta velocidad, con una inversión estimada de 1.608 millones de euros, "supondrá un antes y un después para esta provincia. Es difícil evaluar al céntimo la repercusión de la nueva línea, pero es evidente que acortar a 25 minutos el trayecto entre ambas ciudades y mejorar la conectividad con el resto de España multiplicará las oportunidades económicas y laborales de los onubenses, tendrá un impacto enorme para el sector turístico y afianzará la sostenibilidad de nuestro modelo de transporte".

En su saluda, el Ministro ha querido dejar claro su "compromiso" con esta reivindicación histórica para Huelva: "Hay quien me ha reprochado la tibieza que mostré meses atrás al referirme al proyecto y hablan ahora de una rectificación que nunca ha existido. Las intenciones del Gobierno nunca dejaron resquicio a la duda, hasta el punto de que el de la línea Huelva-Sevilla fue el primer estudio informativo que sacamos a licitación en junio de 2018. No es que nos acordemos ahora de Huelva; es que nunca nos olvidamos de ella", afirma.

Sin embargo, ha dicho, "la complejidad del proyecto aconsejaba cautela y no generar falsas expectativas. Superada la declaración de impacto ambiental, se removía el último obstáculo para que esta ciudad y esta provincia ocupen el lugar que les corresponde en el mapa de la alta velocidad ferroviaria española. A partir de este momento, no hay marcha atrás. No lo habrá, desde luego, ni con este ministro ni con este Gobierno. Postergada durante demasiado tiempo, la hora de Huelva, por fin, ha llegado", ha revelado.

Puente hace un alegato en defensa de las infraestruras: "En el caso de Huelva el agravio ha sido constatable y manifiesto"

Ha destacdo el Ministro que "el maltrato en materia de infraestructuras es una percepción intrínseca de todos los territorios. No hay provincia española que no se sienta relegada en relación a las demás y que no enarbole esta supuesta afrenta para exigir más atención e inversiones. En la inmensa mayoría de las ocasiones estas apreciaciones suelen compadecerse muy poco con la realidad. En el caso de Huelva, sin embargo, el agravio ha sido constatable y manifiesto. Desde el Gobierno hemos puesto todo nuestro empeño en revertir este déficit y los datos avalan que vamos en la buena dirección".

En este sentido ha recordado que "en 2024 alcanzamos los 108 millones de inversión ejecutada en Huelva, el doble que en 2018. Hemos puesto el foco en el ferrocarril, el gran olvidado de la anterior Administración. La inversión en el pasado ejer-cicio fue la mayor de los últimos 24 años. Se ejecutaron obras ferroviarias por importe de 70 millones de euros en la provincia, casi lo mismo que entre 2011 y 2017 y hasta 70 veces más que en 2013 o 2014, cuando ni siquiera se llegó al millón de euros. Para que la inversión no sea flor de un día estamos duplicando las licitaciones a un ritmo de 76 millones anuales frente a los 37 millones del anterior Gobierno. Tener comprometido este nivel de gasto es tremendamente importante porque implica dar continuidad a una agenda inversora que tiene en las conexiones ferroviarias y en el puerto de Huelva sus dos principales destinos".

Igualmente, ha mencionado la modernización de la línea Huelva-Zafra como prueba de ello, manifestando que "en junio de este año finalizaremos los trabajos para su renovación integral, a los que hemos destinado 240 millones de euros".

Ha indicado también que "estamos mejorando la línea convencional entre Huelva y Sevilla y avanzamos en la puesta en marcha de una autopista ferroviaria entre el Puerto de Huelva y Madrid, que previsiblemente tendrá ampliación hasta Zaragoza. Si hoy se suben al tren el doble de usuarios que en 2019 -más de medio millón- no es sólo por la política de abonos, aunque su influencia sea innegable".

El Puerto, ha dicho, "es uno de los ejes sobre el que pivotará el desarrollo de esta provincia. Para afianzar este papel le hemos dotado de un plan de inversiones para el período 2024-2028 de 280 millones de euros. La prevista para este año es de 75 millones, con lo que liderará, junto al de Algeciras, el ránking de puertos de Andalucía".

Asísmismo ha asegurado que "estamos atrayendo a la iniciativa privada. Acuerdos como el suscrito entre el Gobierno y Maersk convertirán a estas instalaciones portuarias en el mayor hub de metanol verde de Europa. El alcanzado entre Adif y Exolum permitirá reabrir el cargardero de esta última compañía y facilitará el transporte de graneles líquidos hacia otras infraestructuras del Corredor Atlántico. El Puerto generará más actividad económica, creará puestos de trabajo y aumentará un 5% el volumen de transporte de mercancías por ferrocarril, que es nuestra gran asignatura pendiente".

En cuando a la red de carreteras, señala, "estamos preparando la licitación del proyecto para ampliar la capacidad de la A-49, incluyendo la mejora del enlace de San Juan del Puerto con un cuarto carril en el paso superior. Antes de final de año concluiremos la vía de servicio de acceso al Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental en Lepe. Y seguiremos con actuaciones de rehabilitación de firmes, que representan una inversión de 50 millones de euros".