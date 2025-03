El regalo de Óscar Puente a una mujer de Huelva por su 86 cumpleaños: "Me gustaría que la licitación del AVE fuera hoy su regalo"

Madrid/De Concha no tengo muchos datos. De hecho, apenas si la conozco. Sé que tiene 85 años y que vive en el centro de Huelva, concretamente en la Avenida Martín Alonso Pinzón, una calle curiosa porque casi todo el mundo la sigue conociendo como Gran Vía pese a que han pasado más de 60 años desde que el Ayuntamiento de entonces la cambiara de nombre y propusiera levantar en ella un monumento al capitán de La Pinta.

Sé también que Concha ha sido funcionaria. Trabajó primero en Madrid, donde sigue viviendo su hija. Luego pidió una excedencia cuando se casó y, más tarde, se trasladó a Andalucía, supongo que a Huelva, y que trabajó en la Junta durante 22 años.

Sé también que su abuelo era coronel de la Guardia Civil en Sevilla cuando Franco dio el golpe de Estado. Estaba a las órdenes del general Villa-Abrille, jefe entonces de la llamada II División Orgánica, la que ocuparía de facto el golpista Queipo de Llano. Al general le abrieron un consejo de guerra y le condenaron a seis años por no sumarse a los sublevados y es muy probable que el coronel corriera una suerte parecida.

Lo que tengo claro de Concha es que es una mujer tenaz que consigue lo que se propone. De hecho, se hizo con mi número de teléfono a través de un amigo mío de los tiempos en los que ambos jugábamos al baloncesto. Ya ha llovido de aquello. El caso es que no logró hablar conmigo porque mi móvil está programado para mandar al buzón de voz los números que no identifica. Lo que sí hizo fue enviarme un mensaje de Whatsapp.

Era el 2 de enero. ¿Qué quería Concha? Felicitarme el año. Me dijo que quería conocerme pero que veía difícil que pudiera ir a Madrid. Le respondí que cuando fuera a algún acto a Huelva le mandaría una invitación. No tardé en hacerlo. El 31 de enero me desplacé a la ciudad para anunciar que Huelva estaría muy pronto comunicada con Sevilla por AVE, y que licitaríamos los proyectos en este primer trimestre del año.

Allí estaba Concha, elegantísima, con un pañuelo de colores que me recordaban las alas de una mariposa. La vi feliz. Yo también lo estaba. Huelva, tantas veces olvidada en materia de infraestructuras, tendría por fin una conexión ferroviaria del siglo XXI.

El pasado ferroviario de Huelva es riquísmo y muy vinculado a la minería. El tren de El Buitrón a San Juan del Puerto entró en servicio en 1868 y fue uno de los primeros ferrocarriles mineros de España; le seguiría la línea de Ríotinto, en 1875, con ramales a Zalamea, la misma que acarreaba el mineral hasta el espectacular cargadero de la ría. Cinco años después entraría en servicio la línea Huelva-Sevilla y algún tiempo más tarde se abriría al público su preciosa estación neomudéjar.

El tren fue vital en el desarrollo económico de Huelva y volverá a serlo cuando quede conectada con Sevilla en 25 minutos a más de 300 kilómetros por hora. Como dije en enero, no hay marcha atrás. Será la guinda de un plan de relanzamiento de la provincia que tendrá en el Puerto su otro gran polo de desarrollo.

Su regalo de cumpleaños

Concha volvió a guasapearme en febrero. “Para mí ha sido una gran satisfacción conocerte personalmente”. Me dijo también que confiaba en que pusiera el AVE y en poder verlo terminado o, al menos, ya en construcción. Me contó las peripecias de su hija, la de Madrid, licenciada en Derecho, cuando iba a verla en tren y llegaba a casa entrada la madrugada.

Apenas conozco a Concha pero me ofreció su casa de Gran Vía. También sé que hoy, 19 de marzo, en este día en el que el BOE anuncia la licitación de los cinco tramos del AVE, cumple 86 años. Me gustaría que éste fuera su regalo de cumpleaños. Y también que sea un motivo de esperanza cierta para Huelva.