Dos diseñadores de Huelva causan furor vistiendo a Cristina Pedroche para promocionar las campanadas

Dos diseñadores de moda con sello de Huelva conquistan el mundo. Desde su atelier de Ayamonte han logrado enamorar a artistas de talla internacional como Nathy Peluso; la popular modelo Evangelyna Anderson y hasta la mismísima mujer de Messi, Antonela Roccuzzo.

Su nombre: Kelvis Casillas. Un dúo formado por el venezolano Kelvis Camejo y el onubense Juan Casillas. Los diseñadores cuentan con más de 23.000 seguidores en Instagram y su carrera, tras más de 12 años de trayectoria, sigue cogiendo altura a un ritmo vertiginoso. Han conseguido despedir el año 2023 a lo grande vistiendo, nada más y nada menos, que a Cristina Pedroche para promocionar las campanadas. A la presentadora, modelo y colaboradora de televisión le suelen hacer numerosas entrevistas en medios de comunicación antes de aparecer el día 31 con su esperado look ante toda España. Y son muchos los diseñadores que se pelean para vestirla, ya que supone una plataforma de lanzamiento única tanto para los nuevos talentos como para los empresarios más asentados en el mundo de la moda.

En esta ocasión, ha sido Kelvis Casillas la marca elegida para vestir a "La Pedroche" durante su última entrevista previa a la Nochevieja en un editorial de la revista Hola. "Ella necesitaba varios vestidos para la publicación y en particular sus estilistas buscaban uno de color azul con transparencias. Nosotros les enviamos el catálogo de una de nuestras últimas colecciones cápsula y les encajó. Se decantaron por uno de nuestros diseños", explica Kelvis Camejo a Huelva Información. Los diseñadores, emocionados por la oportunidad que suponía vestirla, no quisieron jugársela y además del atuendo elegido, decidieron diseñar un segundo vestido adicional por si el primero no llegaba a gustar. Finalmente no hizo falta, ya que, cuentan, "el equipo de Cristina Pedroche quedó encantado con el primer vestido, ya que era justo lo que estaban buscando".

"Ella tiene mucho tirón, además de la publicidad que ha logrado tener nuestro vestido con la publicación en la revista Hola. Esto ha hecho que muchos nos hayan escrito y que nos hayan aumentado de manera considerable los seguidores en redes sociales. Es solo la punta del iceberg de lo que, esperamos, nos llegue este 2024", vaticina emocionado el diseñador.

Kelvis Casillas se define como una elegante firma de vestidos de novias, madrinas y fiestas. "Está pensada para mujeres que valoran la confección artesanal. Con una alta calidad de tejidos y una elaboración 100% española. Doce años de trayectoria a nivel nacional e internacional en el mundo de la confección a medida de prendas exclusivas, nos avalan. Hemos vestido a importantes celebridades. Tras la demanda de nuestras clientas, hemos decidido lanzar nuestra colección Cápsula Prêt à Porter en nuestra tienda online, para llegar a todas nuestras clientas", describen los creadores. Todos sus vestidos son diseñados y realizados de manera íntegra en su taller, ubicado en la provincia de Huelva, en Ayamonte. También ofrecen una línea más exclusiva, a medida y vestidos de alta costura.

"Trabajamos en toda España. Además compartimos showrooms con otros diseñadores de moda cuando viajamos a Barcelona, Madrid y otras ciudades fuera de temporada". Aseguran que, pese a que cada vez les contactan más agencias y representantes, de momento quieren seguir gestionando ellos mismos su marca, "porque nos encanta mantener ese vínculo y contacto estrecho en primera persona con nuestras clientas, ya que confeccionamos a medida, siempre en función de las necesidades de cada persona y nos gusta supervisar en todo momento lo que hacemos".

El 2023 estuvo cargado de éxitos para esta pareja de diseñadores. Uno de los mejores recuerdos que conservan del pasado año y que, dicen, esperan repetir este 2024, es el de vestir a famosas en los Grammy o en el Festival de Cine de Málaga.

Igualmente, se han convertido en indispensables para cantantes como, Edurne, Diana Navarro o Pastora Soler, con quien colaboran estrechamente para sus ocasiones más especiales y sus giras. "Tenemos una gran amistad con Pastora Soler, por ejemplo. Solemos ir a su casa a visitarla o ella misma viene a nuestro atelier con frecuencia. Para las ocasiones más importantes suele elegirnos", confiesa Kelvis.

Una fama que han ido ganando poco a poco gracias a las redes sociales. "Nuestra presencia en Instagram nos ha impulsado a establecer vínculos con las grandes celebrities y la verdad es que estamos muy sorprendidos por el alcance". La pareja de diseñadores, que ha llegado a confeccionar diseños incluso para la propia Thalía, se dio a conocer tras vestir a la mujer del ex portero de Barça, Víctor Valdés, Yolanda Cardona, en el día de su boda y a raíz de ahí, el boca a boca y las redes hicieron su trabajo. "Tras la publicación del vestido de Cardona en Hola, empezaron a llovernos los trabajos y a contactar con las mujeres de futbolistas. Por ejemplo, Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi, también confió en nosotros. Fue impresionante entrar en casa de Messi para vestir a su esposa. Nos sentimos muy orgullosos y afortunados", rememoran.