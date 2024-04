Abel Gómez tras el Recre-Linares: "Muchas veces tienes la duda de si los árbitros lo hacen a conciencia"

Derrota muy dolorosa la que ha encajado el Recreativo de Huelva en el día de hoy. Más por lo abultado del resultado que por el juego, donde los albiazules completaron "una de las primeras partes donde más ocasiones hemos generado de la temporada" y que se fue perdiendo al descanso por un dudoso penalti de Raúl Navas. El entrenador del Decano, Abel Gómez, calificó el partido como "muy difícil de analizar" ya que "irnos perdiendo era muy injusto".

El técnico sevillano reconoció que en la tarde de hoy "ha pasado de todo" y que son golpes "que anímicamente te fastidian". Reconoce que "hoy teníamos bajas, hemos tenido que jugar con jugadores en otras posiciones que lo han hecho bien. Son momentos complicados pero quedan 12 puntos y tenemos que pelear por lo máximo que podamos. Tenemos que levantar el ánimo. Un par de días jodidos y a partir de ahí preparar el siguiente".

Sobre las múltiples decisiones arbitrales que han perjudicado al equipo y han sacado de quicio al público asistente al Nuevo Colombino, el entrenador subrayó que "si yo digo eso después de perder parece que al final pones excusas. Ya no es solo eso, todas las decisiones han sido en contra nuestra. Penalti claro a Caye, el penalti de Raúl Navas está quieto y se va contra él, no hay nada. Hay una falta que nos pita que hay una contra clara y la pita justo cuando el jugador se va. Son cosas que te penalizan mucho y están fuera de nuestro control como entrenador o como grupo. La verdad que esta temporada no podemos decir que nos haya favorecido alguna decisión arbitral en algún partido".

Además, fue contundente a la hora de decir que incluso piensa que muchas veces "tienes incluso la duda de si lo hacen a conciencia o queriendo porque no nos han dejado competir como queríamos. Muchas veces no sabes ni qué decir. Hoy ha perjudicado al equipo y hoy no ha estado acertado o no ha querido estar acertado".

En cuanto a la no llegada de refuerzos en el mercado invernal que ayudaran al equipo a lograr el objetivo, confiesa ser "el primero primero que hago autocrítica y todo lo que está en mi mano. Un entrenador tiene que sacar provecho con lo que tiene. Yo no voy a entrar en tema de refuerzos porque viene desde hace tiempo. Tenemos que seguir compitiendo y seguir trabajando. Los análisis más profundos ya llegarán a final de temporada".

Respecto al hecho de que desde el club no se den muestras de querer ir a por el playoff, Gómez indicó que es "una sensación desde el exterior. Yo tengo claro lo que quería y dónde queremos llegar. Yo no creo que nadie no quiera llegar al playoff o no ascender. No me entra en la cabeza. Creo que esta semana por la situación necesitábamos ese empujón y la afición podía estar desanimada".

Precisamente tuvo halagos hacia la afición, la cual ha aguantado heroicamente el chaparrón en forma de goles que ha caído esta tarde sobre el césped del Nuevo Colombino: "La afición ha tenido un comportamiento ejemplar y eso es de agradecer. Podrían haber estado insultado desde el minuto 60 y no lo ha hecho. Han dado ejemplo en todos los sentidos de apoyar al equipo hasta el final", finalizó.