Una simbiosis artística

Una obra de Adrián Pérez, conocido artísticamente como Man o Matic, ilustra la portada del nuevo disco de Coque Malla, ¿Revolución?. El cantante madrileño visitó la capital onubense para ver in situ el mural, de cinco metros de alto por veinticinco de ancho, que el grafitero onubense ha pintado en el muro de una nave en el Polígono de la Esperanza.

La composición parte de una fotografía del rostro del músico, al que el artista onubense ha incorporado aquellos elementos sugeridos por Malla y que están relacionados con su nuevo trabajo discográfico. Se puede apreciar la silueta del continente americano, con un lobo en la sombra, así como un águila, un colibrí absorbiendo el néctar de una flor, un revolver, un árbol de gran porte, agua manando desde un punto indeterminado y un signo de interrogación, piezas para componer un gran puzzle para explicar el mensaje que el cantante quiere transmitir.

Siete días empleó el grafitero en realizar este trabajo. Pérez señaló que hubo conexión desde el principio con Malla, “el primer boceto le encantó”. Una vez finalizada la obra, el cantante la vio “a través de una fotografía” y ahora ha podido apreciar “sus dimensiones y acabado”.

Subrayó que “desde primera hora nos hemos entendido perfectamente y yo estoy supercontento con el resultado, era un reto trabajar con un artista como Coque Malla y el resultado ha sido fantástico”.El músico manifestó, tras ver el mural, estar “muy emocionado”. Indicó que “tengo la piel de gallina porque ha sido un proceso maravilloso”. Subrayó que “desde el primer momento ha habido contacto, química y entendimiento y ha habido mucha magia”. Señaló que es “como si viniera a visitar la torre Eiffel por primera vez, es una maravilla el trabajo que ha hecho Adrián”.

El disco comienza con la pregunta: ¿Es posible la revolución?. En la primera canción dice que no es posible y en el resto de los temas se incide en que no es posible pero que hay “cosas maravillosas”. Malla comentó que en el disco “hay intentos de responder pero la respuesta a esa pregunta es muy compleja, de una forma poética y romántica se dan algunas claves para encontrar una respuesta a esa pregunta”.

Explicó que cuando terminó las diez canciones que componen el disco –le gusta los números redondos–, “vi que había un concepto muy claro y la canción que da título al disco, ¿Revolución?, da totalmente el concepto”, por lo que “al tenerlo tan claro, la portada estaba a un paso y decidimos ponernos manos a la obra antes de tener grabado el disco”.

Él y su compañía de discos empezaron a buscar “a alguien que tuviera la astucia de entender lo que yo estaba planteando y encontré a Man o Matic, no lo conocía y flipé con su obra y dije: éste es. Me emocionan sus obras, gráficamente me parece hermoso, y pensé que iba a entender lo que yo quiero explicar y así ha sido”.

Los temas del disco giran en torno al amor, las relaciones entre las personas y “a mi manera de entender el mundo y la revolución, quizás una visión ligeramente pesimista en cuanto a si la revolución es posible o no, yo creo que no, que tiene que haber un cataclismo nuclear o extraterrestre para que realmente se produzca”.

Indicó que “se pueden producir pequeñas revoluciones pero un verdadero cambio profundo en el ser humano, que nos haga más felices, lo veo muy complicado”. Subrayó que “el disco es pesimista pero es optimista porque quizás lo que responde es que la revolución no es posible pero tenemos cosas maravillosas que nos pueden hacer la vida muy fácil y maravillosa, como es el amor, la amistad y fundamentalmente la música”.