El nuevo aparcamiento gratuito de Las Colonias en Huelva tendrá un centenar de plazas

La obra de los nuevos aparcamientos que irán ubicados en la barriada de Las Colonias llega a "su recta final", según remarcan desde el Ayuntamiento de Huelva, desde donde apuntan que "la intención es “continuar con los trabajos para crear un nuevo espacio público en el entorno antiguamente ocupado por la Fábrica de Harina, mediante la peatonalización de la avenida Cristóbal Colón, en cuanto se ponga en servicio el parking, para garantizar a los vecinos el estacionamiento de sus vehículos”.

Estarán a disposición de los vecinos un centenar de plazas gratuitas para dar servicio a la barriada. Un aparcamiento cómodo y accesible, rodeado de zonas verdes para responder al "déficit de aparcamiento de esta zona y facilitar la vida a los vecinos, mejorando su día a día", coinciden la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, que visitaron esta semana las obras.

Como apunta Miranda “nuestra intención es crear una zona de estancia para la convivencia, la revitalización social y económica del barrio, en un proyecto que hemos consensuado para incluir nuevas demandas de los vecinos y de los comerciantes de Las Colonias, para la reactivación de las actividades económicas y el fomento de las relaciones sociales, pero no podíamos hacerlo sin ofrecer una alternativa para el aparcamiento a los vecinos, por ello, hasta que no entre en funcionamiento el parking no empezaremos las obras de la plaza pública”.

Actualmente, solo queda pendiente la plantación de las zonas ajardinadas y una actuación que debe acometer Endesa para el soterramiento de una línea de media tensión que cruza el espacio y que permitirá eliminar el poste que afecta a la circulación interior del aparcamiento. “Con el compromiso de Endesa de ejecutar esta actuación de urgencia”, remarcó Arias, “pondremos en servicio el aparcamiento y comenzaremos la peatonalización de la Avenida Cristóbal Colón con un proyecto diseñado para poner en valor la historia de este barrio, estando muy presente, de manera simbólica, la Fábrica de Harina, antiguamente emplazada en este entorno”.

Con una inversión de 600.000 euros, el proyecto incluye el aparcamiento y un área estancial en la Avenida Unión Europea junto a la Antigua Fábrica de Harina en Las Colonias. 101 plazas de aparcamiento, totalmente accesibles, con reserva para personas con discapacidad, zonas de tránsito, alumbrado y jardines.

La actuación ha supuesto la rehabilitación de un espacio urbano que se encontraba deteriorado por el uso de aparcamientos de forma espontánea y que, según el Consistorio, "se había degradado al no estar acondicionado, convirtiéndose en una actuación prioritaria y urgente" con el objetivo de dotar a la barriada de Las Colonias de un aparcamiento que complemente la actuación de peatonalización del viario de la antigua Fábrica de Harina.

Para ello, se ha reconstruido el alcorque lineal existente a modo de talud, para delimitar y separar la zona de estacionamiento de vehículos y el acerado de la Avd. Unión Europea. La zona destinada aparcamiento se ordena en dos niveles entre la avenida Unión Europea la Calle Virgen de Belén. Toda la zona queda conectada por unos pasos adaptados a personas con movilidad reducida, permitiendo el acceso desde la avenida Unión Europea a la zona central y desde ésta a la calle Virgen de Belén. Una ordenación que potencia la linealidad con el alcorque paralelo a la avenida Unión Europea, donde se replantará una línea de setos iguales a los existentes, reforzándose con distintas especies de plantas aromáticas, incluyendo además una zona verde en la parte central de la plataforma de aparcamientos.

Llamamiento al civismo

El Ayuntamiento de Huelva volverá a plantar los árboles arrancados y robados junto a los nuevos aparcamientos de la avenida de la Unión Europea, aunque en la visita se ha pedido la colaboración ciudadana para hacer un llamamiento al civismo y la implicación en el mantenimiento y conservación de los espacios públicos de la ciudad. Se repondrán los 178 metros lineales de seto vandalizadas y además se plantarán en el espacio central 8 árboles de medio porte, 10 grupos de plantas aromáticas que incluyen arrayán, salvia, romero y lavanda y unos 450 metros cuadrados de pradera de césped, además de 4 coníferas. Una importante apuesta vegetal incluida en el proyecto de aparcamientos, para la que el Ayuntamiento de Huelva solicita respeto.

Nueva plaza pública

Mediante la peatonalización de la avenida Cristóbal Colón, en el entorno antiguamente ocupado por la Fábrica de Harina, se transformará un ámbito de 5.206 metros cuadrados. Un área de aparcamientos, emplazada junto a las edificaciones en altura construidas sobre los terrenos de la antigua fábrica, que se transformará para dotar al barrio de Las Colonias de un amplio espacio peatonal. La avenida Cristóbal Colón en este ámbito quedará configurada, por tanto, con una amplia zona peatonal en su parte este, junto a las edificaciones en altura, en la que además de eliminarse el tráfico rodado se crean una serie de zonas de estancia, vegetación, sombra y juegos que se pretende erigir como nuevo espacio de referencia en el barrio y la ciudad.