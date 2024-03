Espectacular versión de 'La Saeta' de Antonio Machado por el guitarrista Daniel de Lourdes en Huelva

Daniel de Lourdes enamora en la Calle Concepción de Huelva tocando su particular versión de La Saeta, el tema más popular de la historia de la Semana Santa. Estos días el guitarrista también es uno de los reclamos entre onubenses y visitantes que vienen a la ciudad para disfrutar de la Semana Grande y se convierte así en pieza clave del ambiente cofrade.

Hace unas semanas su historia cautivó a toda la sociedad onubense. O más bien su particular manera de hacer música. Las redes sociales colapsaban compartiendo y comentando el vídeo de aquel joven anónimo que tocaba magistralmente la guitarra en mitad de la calle Concepción.

Aquel joven se llama Daniel de Lourdes, tiene 32 años y asegura que tras publicar aquel vídeo en las redes sociales de este periódico, su carrera ha tenido un gran impulso. Prueba de ello, ha decidido quedarse a vivir en la capital durante una temporada y ya tiene cerrados al menos siete conciertos para las próximas semanas.

"Me sacásteis en Huelva Información y el vídeo se hizo viral. La gente empezó a conocerme a través del periódico y sus redes sociales. A partir de ahí me han llovido las entrevistas en los medios", cuenta. Entre risas, confiesa que a veces, incluso, mientras se toma una cerveza en un bar le piden una foto. "Es increíble el amor que estoy recibiendo aquí en Huelva".

Además, asegura que ha conocido "a gente muy buena del mundo de la guitarra que me ha llamado simplemente para charlar un rato y conocerme, como Sebastián de la Estación o José Moreno. Eso me ha enriquecido mucho. Me han tratado genial. Eso me motiva, ya que son compañeros de los que seguir aprendiendo y compartir cosas. Además, cuando llegas a un sitio nuevo en el que no conocemos a nadie, ese contacto cercano de la gente es importantísimo y aquí lo estoy recibiendo".

Cada día suele actuar en calle Concepción y va cambiando las zonas "para no molestar al mismo vecino todo el día". Hace pases de alrededor de una hora, hora y veinte. "Toco la guitarra flamenca y a veces, cuando me apetece, también saco la eléctrica. A lo mejor empiezo a las 11:30 y luego en otra altura de la calle hago otro pase. Y por la tarde el último".

Además, está ensayando para los conciertos que tiene cerrados con un joven cantante de Huelva, Juanma Domar, que canta rock y flamenco. Ahora mismo considera que se dedica profesionalmente a la guitarra porque vive de ella y dice que su único objetivo es llegar a ser cada vez mejor guitarrista. "Solo sueño con mejorar y que mi familia esté orgulloso de mí".

Dice que "se puede ser autónomo y vivir dignamente dedicándote a tu pasión y tocando en la calle. Tocar en la calle también es digno. En Madrid te encuentras verdaderos shows, que es lo que yo intento hacer con cada una de mis actuaciones, sea donde sea, porque le pongo el mismo entusiasmo y la misma profesionalidad".

Paco de Lucía y Stevie Ray Vaughan son sus referentes. Dos grandes que lleva siempre por bandera pero que para él nunca podrán competir, asegura, con la persona que le ha enseñado a ser como es hoy: "Antonio Carmona fue mi maestro y a él quiero darle las gracias porque me enseñó gran parte de lo que sé y a tomarme esta profesión desde la humildad".

Los seguidores de este "diamante en bruto" podrán disfrutar también de su talento el próximo miércoles, 20 de marzo, a las 18:30, en Gilda. El guitarrista interpretará varios temas en el marco de la presentación de la Guía de la Semana Santa de Huelva 2024, editada por Huelva Información.

