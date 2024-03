Daniel de Lourdes, el guitarrista que enamora tocando en la calle: "Huelva me ha cambiado la vida"

Daniel de Lourdes hace magia. Es de esos artistas que irradian luz propia y que son capaces de transmitir todo un universo de emociones con su talento y, en este caso, con su música. El pasado 27 de febrero Huelva Información publicaba un vídeo que tardó solo unos minutos en hacerse viral y en cambiarle la vida a este joven guitarrista para siempre.

Tocaba en la calle, como cada día desde que llegó a la ciudad hará ahora unas tres semanas. Lo que no sabía es que el fotógrafo más veterano de este emblemático diario onubense captaría el son de sus cuerdas mientras fotografiaba el ambiente matutino en la calle Concepción. Josué Correa mandaba el vídeo a la redacción "del Huelva" sin saber quién era ese muchacho. "Hay un chico tocando en el centro y tiene a toda la calle paralizada. Todos lo escuchan boquiabiertos, embobados. Tiene un gran talento y encima parece super humilde", contaba a los periodistas de su equipo el fotógrafo Josué, después de grabarlo en vídeo tocando el emblemático tema Sultans of Swing', de Dire Straits. Solo bastaron dos segundos para que el equipo de la redacción supiera que el talento de ese joven debía mostrarse en las páginas y en la web de este periódico.

Lo demás vino rodado. Desde entonces, Daniel de Lourdes, aquel guitarrista "anónimo", ha cerrado 12 conciertos en la capital, ya hace dúos con artistas locales y amenaza con quedarse "una larga temporada" porque "Huelva le ha brindado mucho amor". Así lo cuenta a este periódico este artista de 32 años, nacido en Cádiz, y que lleva desde los 8 tocando el instrumento. "Mi abuelo me regaló mi primera guitarra cuando hice la Comunión. Siempre quiso que yo la tocara porque a él le encantaba pero era medio sordo y nunca la pudo tocar". Su abuelo tenía esa ilusión y él la hizo realidad. "Al principio él soñaba con que yo tocara por Paco de Lucía, pero mis gustos iban más por el Rock and Roll o el blues", recuerda. Aprendió a tocar lo que le gustaba con una guitarra española, pero al cumplir los 16 años su padre le dijo que no podía ser que no supiera tocar flamenco. "Así que me profesionalicé un poquito y empecé a estudiar guitarra flamenca en el conservatorio".

"Me sacásteis en Huelva Información y el vídeo se hizo viral. La gente empezó a conocerme a través del periódico y sus redes sociales. A partir de ahí me han llovido las entrevistas en los medios"

Daniel compaginaba su pasión con trabajos normales (era electricista), ya que la música al principio "le costaba dinero". Hasta que un buen día decidió tocar en la calle para afrontar un problema económico inesperado. Su familia, dice, lo apoyó desde el principio y como quizá "era la última salvación que veía", se lanzó. Creyó que tocar en la calle podría ser un buen complemento económico pero también sintió miedo "por que el cuento de La Lechera que yo me había hecho no me saliera bien". Lo estuvo pensando unos dos años hasta que llegó el día. Fue en 2018 cuando empezó a tocar en Sevilla y la respuesta fue mejor de lo que esperaba. "Mi madre llegó a decirme que dejara el trabajo y me dedicara a la guitarra". Y a pesar de que le iba muy bien, tuvo que dejar la ciudad por falta de licencia en las calles para los músicos. "Eso hacía que me asustara y no me permitía tocar tranquilo ni concentrado. Estar pensando que puede venir la Policía mientras actúas es terrible".

Desde que llegué a Huelva solo me han pasado cosas buenas. Huelva me ha cambiado la vida.

Tras aquello, volvió a Cádiz, "donde sí tenemos una licencia digna con la que poder tocar y allí estuve unos cuatro años". Sin embargo, hace un año y medio tocó en un concierto en Portugal y pasó unos días en Huelva. "La sentí tan acogedora que hace unas semanas decidí volver". Confiesa que desde que ha llegado solo le han pasado cosas buenas. "Vine para unos días y ahora me quiero quedar una larga temporada. Estoy viviendo en un hotel en la capital, mientras busco un apartamento porque me gustaría quedarme por todo lo bueno que me está pasando. Me ha cambiado la vida".

Sigue leyendo más sobre Daniel de Lourdes aquí.