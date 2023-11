El resumen del Recre-San Fernando de la jornada 11 de Primera RFEF

El Recreativo de Huelva consiguió una importante victoria este sábado. David del Pozo dio los tres puntos al Decano con un gol en el 22 de partido. Los albiazules no concedieron nada al San Fernando, que no intimidó al Recre y no dio trabajo a Rubén Gálvez.

El Decano ya suma 13 puntos, con un partido menos, y vuelve a la normalidad después de afrontar una semana con tres citas (dos en liga y una en Copa) y recupera las sensaciones positivas con un triunfo que da tranquilidad al vestuario albiazul.