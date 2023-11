Crónica Recre-San Fernando: Del Pozo da tranquilidad al Decano

Tres puntos vitales para el Recreativo de Huelva. Después de tres derrotas consecutivas, dos en Copa y una en liga, el Decano necesitaba coger aire para despegarse de la parte baja de la tabla del grupo II de Primera Federación. Lo consiguió con un gol solitario de David del Pozo. Los albiazules rompieron la racha del San Fernando, que llegó en racha a Huelva después de ganar al Linares y con la moral por las nubes, por vencer al Castellón en el Bahía Sur.

Recre y San Fernando. El mismo objetivo en un partido que arrancó con el balón para los dos conjuntos. El Decano quería tener el esférico y, durante los primeros minutos del encuentro en el Nuevo Colombino, los albiazules lo consiguieron. El Decano se hizo fuerte en casa.

A los dos minutos de juego, Antonio Domínguez tuvo el primer acercamiento del partido con un disparo desde la frontal que se marchó desviado. La próxima de los albiazules fue para De la Rosa. En el 20 se sembró la polémica tras una riña entre Josiel Núñez y un jugador del San Fernando antes de una falta, que obligó al colegiado a parar el partido y, terminó mostrando la amarilla al albiazul.

Desde ese momento todo comenzó a salir rodado para el Recreativo. Un recorte en el área de David del Pozo, que se apuntó su segundo gol de la temporada, sirvió para que el albiazul empujara el esférico y tocara la red. El Decano recuperó el gol. Ganaban los de Abel Gómez tres jornadas después. Ya tocaba. Los 20 minutos volvieron a ser de juego alterno. El San Fernando buscó el empate sin éxito.

Arrancó la segunda parte en el Nuevo Colombino bajo la lluvia. Los aficionados resguardados en la parte superior de la grada para evitar mojarse, pero no perderse un detalle del Recre-San Fernando. A los de Abel Gómez le tocaba defender el marcador y buscar el segundo para respirar con más tranquilidad ante un rival, que tenía 45 minutos por delante para igualar el marcador.

Una manta de agua sobre el Nuevo Colombino con un Recre, sin cambios, que salió enchufado a la segunda mitad y que le faltó acierto. Caye Quitana pudo hacer el 2-0. El de Isla Cristina tuvo muy cerca el gol con un disparo con la zurda dentro del área, que se marchó muy cerca de la portería isleña. Muy próximo lo tuvo también De la Rosa tras una carrera por la banda izquierda, pero cuando entró en el área cayó derribado por la defensa del San Fernando. Pudo hacer penalti, lo reclamó todo el estadio.

Los isleños apretaron y estuvieron a punto de hacer el 1-1. Un centro-chut de Luis Ruiz, recién incorporado al rectángulo de juego, estuvo a punto de hacer el empate del San Fernando, pero no llegó Marcelo para rematar la jugada.

Los asientos del templo albiazul comenzaron de nuevo a llenarse a pesar de la lluvia. El Recre gustó a la afición, que desde hacía tres jornadas no terminaban un partido del Decano con buen sabor de boca. Este sábado era el día. La ilusión y la cama regresaron al vestuario albiazul.

La defensa albiazul estaba fuerte. Los albiazules no permitieron nada a un San Fernando que buscaba el empate, pero que no lo conseguía. El Recreativo de Huelva quería el segundo, pero tampoco concedía las ocasiones necesarias como para conseguirlo. Trapero se interpuso a un centro de Luis Ruiz, poca incertidumbre para Rubén Gálvez, que no apareció prácticamente en todo el partido.

El Recreativo tenía que ser dueño del balón durante los últimos minutos. Tenía que aguantar el resultado si quería los tres puntos de la jornada 11. Con un partido prácticamente roto en el Nuevo Colombino a cinco del pitido final sin peligro para ninguno de los dos equipos.

Un último empujón. El Recre no podía más. El San Fernando intimidó al Decano en los últimos minutos, pero los de Alfredo Santaelena no sacaron nada positivo de su viaje a Huelva. Victoria para los de Abel Gómez cuatro jornadas después del triunfo en el Alfredo di Stéfano tras un partido en el que no se notó el peso de los tres partidos disputados esta semana.