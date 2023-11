Tres puntos del Recre "para subir la moral del equipo"

"Tres puntos muy importantes" para el Recreativo de Huelva que volvió a la senda de la victoria en el Nuevo Colombino ante el San Fernando. El plantel de Abel Gómez hizo "un gran esfuerzo y entendió muy bien las situaciones del partido" que planteó el conjunto de Santaelena.

El técnico albiazul se mostró "contento por la victoria, por el esfuerzo y por saber leer las diferentes situaciones" ante un rival "con jugadores de un nivel alto". Victoria "muy importante sobre todo para el grupo tras una semana de carga y de viaje".

El Recreativo mostró en la tarde del sábado ser "un equipo muy sólido y compacto" con "las ideas muy claras" aunque en la segunda mitad "tuvo situaciones de transiciones que no decidieron bien", pero el entrenador del Decano se quedó con "la unión, el esfuerzo y el trabajo" que hizo la plantilla durante la cita con el San Fernando.

Los albiazules "tuvieron situaciones de transitar rápido, hacerlo bien, pero en los últimos metros no llegaron bien y eso hay que trabajarlo". A nivel defensivo "estuvimos muy bien" y lo "defendieron a la perfección". Abel Gómez no dio refresco hasta el minuto 77, Los cambios tardaron en llegar "porque estábamos bien y también porque valoramos que había jugadores en el banquillo con muchos minutos".

El cuadro de Abel Gómez llegó al choque con los azulinos después de caer en tres ocasiones -dos en liga y una en Copa- y tocaba ganar. Los tres puntos eran necesarios "para subir la moral del equipo" y también "por el desgaste" de la última semana.

El Decano ha tenido un arranque de competición "duro" y, a día de hoy, se ha enfrentado a rivales "que están arriba en la clasificación". "Hemos sacado puntos y por méritos deberíamos tener alguno más", pero siempre habrá partidos "en el que no estamos como queremos, pero el equipo "sabe lo que necesita para sumar en esta categoría". "Queda mucho camino por trabajar", asumió Abel Gómez.

El arbitraje fue de nuevo protagonista. Hubo más de una acción polémica en el Nuevo Colombino que el colegiado pasó por alto. "Sorprende" la actitud que toman los árbitros, Abel Gómez comentó "que la mano no la vio", pero la acción a De la Rosa "es penalti", por quien dio la cara ante el cuarto árbitro "para decir que no hay que amenazar a un chaval de 19 años. De la Rosa no se tira, hay contacto". "Eso me sorprende, la actitud de los árbitros", finalizó el técnico.