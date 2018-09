Jesús Vázquez colgó las botas hace una temporada; la pasada entrenó al Atlético Onubense en Tercera y ahora está cerca de cerrar un proyecto con el fútbol base a nivel provincial, algo que le motiva.

Elogia a su amigo Antonio Núñez, "un digno heredero del brazalete de capitán, aunque él no quería y además le dejamos tirado de buenas a primeras (tras su retirada y la de Zamora)", comenta con buen humor. "Le aconsejo que disfrute este domingo en su homenaje, porque el tiempo pasa súper rápido; seguro que la afición se volcará con él; se merece este último adiós".

El de Santa Olalla del Cala echa de menos "entrenar con los compañeros, el día a día, la rutina... El último año en el club ya no disfrutaba por la situación que había, con problemas, abajo en la clasificación... y por eso opté por dejarlo. Todo lo externo nos afectó mucho, había gente joven y en mis charlas a la plantilla quería trasladar un mensaje positivo en unos momentos duros", recuerda.

Confía en que esta temporada suponga un punto de inflexión en la trayectoria de club: "Espero que así sea, que nos centremos en lo deportivo y que no haya otros temas que impidan ver el verdadero potencial de la plantilla. Me conformo con que este año no haya impagos, sería un gran paso para lograr luego el ascenso, aunque el equipo acabe en 6ª posición. No podemos estar cada 30 de junio con la soga al cuello; por experiencia puedo decir que en años anteriores, con situaciones normales, no habríamos estado tan abajo en la clasificación". "El inicio de Liga ha sido bueno, con un equipo joven con muchas novedades en la plantilla, y es importante tener un respaldo de puntos. Con el paso de las jornadas seguro que el equipo va a mejor".

A Jesús Vázquez le hubiera gustado "seguir ligado al club, pero es cuestión de tiempo. Mi teléfono siempre está abierto para el Recreativo, mi intención es ayudar para que las cosas mejoren, porque soy de Huelva y recreativista. Habrá un momento para que volvamos los dos (él y Antonio Núñez) de la mano".

Otra 'puerta abierta' para el excapitán, ya a largo plazo, sería la de ser presidente del Decano: "Ahora mismo estoy centrado en mi futuro como entrenador, quiero seguir ese camino y me interesa ir sumando experiencia. Lo otro no me quita el sueño".

Jesús Vázquez destaca que sigue funcionando la Asociación de Futbolistas Solidarios, uno de cuyos objetivos es ampliar el número de socios. A final de diciembre celebrará una nueva edición del torneo de golf, y sigue estrechando lazos con otras entidades, como la Fundación Laberinto.