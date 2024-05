Acoso sexual en Huelva: El terrible testimonio de dos víctimas más entre 27 ex compañeras de colegio

A raíz de la investigación policial puesta en marcha por la denuncia de una chica onubense que lleva sufriendo acoso sexual durante años, la víctima supo que hay 26 personas más afectadas de Huelva que han denunciado episodios similares. Todas las denuncias, asegura la joven, tienen como denominador común que el presunto acosador publicó fotos suyas en portales pornográficos, y que las víctimas se conocen entre sí: todas son excompañeras de colegio. Los testimonios de dos de ellas, a los que también Huelva Información ha tenido acceso, son igualmente terribles: “Lo que ocurrió ha marcado mi forma de relacionarme, de vivir, salir… ha modificado mi conducta, mi forma de pensar, y me ha implantado un miedo permanente, latente, que, sinceramente, no creo que desaparezca”.

Todas las víctimas, las 27 personas afectadas de Huelva de las que se tienen conocimiento, tendrían en común haber estudiado en un mismo centro escolar años atrás. “Todos somos de la misma promoción y del mismo colegio”, asegura la víctima que ha desvelado los casos a este periódico, que sospecha quién estaría detrás del acoso. Cree que el presunto acosador puede ser un antiguo compañero de centro, incluso de clase.

Las otras dos chicas afectadas no apuntan esta opción pero sí reconocen que muchas se conocen entre sí. “A mí me avisó una chica de que en determinada web pornográfica había fotos mías, claramente sin mi consentimiento”, relata una de ellas. “A los pocos minutos vi que había bastantes más personas afectadas y que, en gran parte, nos conocíamos todas”.

Una tercera víctima, que ha facilitado a esta Redacción el atestado de su denuncia ante la Policía Nacional, cuenta en éste que es “conocedora de que sus amigas han denunciado también estos hechos en la Comisaría”.

Este tercer caso fue denunciado hace unos años en Madrid, lugar donde reside actualmente, después de encontrar fotografías suyas subidas también a una página web de contenido pornográfico. Eran “muchas fotografías” suyas, extraídas simplemente de su perfil de Facebook, y alojadas junto a “otras de contenido sexual” en dicho portal, donde encontró imágenes de amigas suyas de Huelva.

“Había otras 15 conocidas suyas, del mismo círculo de Huelva, implicadas con hechos similares", recoge el atestado policial de una de ellas

En el mismo texto de la denuncia presentada años atrás se recoge que “había otras 15 conocidas suyas, del mismo círculo de Huelva, implicadas con hechos similares, cuyo contenido llevaba subido a la web más de dos años”.

Miedo y ansiedad permanentes

La segunda de las víctimas que ha prestado su testimonio a Huelva Información asegura sentirse “impotente” por lo ocurrido. “Sigo arrastrando ansiedad a día de hoy, por si algún conocido me ve en una de esas web o por si mis padres se enteraran. Temo que alguien pueda atacarme por la calle”, cuenta una de ellas.

Ese estado de ansiedad permanente que sufre partió de uno de los momentos en que pasó “más vergüenza”. Fue cuando tuvo que ir a una papelería para imprimir las fotografías de esa web pornográfica para presentarlas en la Comisaría al formular su denuncia: “A raíz de ahí me entró una ansiedad que aún sigo arrastrando a día de hoy”, confiesa años después de ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. “Temía por la incertidumbre de que un día me pudiera atacar alguien por la calle, de no saber por dónde estarían circulando mis fotos”.

"Ha marcado mi forma de relacionarme, de vivir, salir… Ha modificado mi conducta, mi forma de pensar"

Las consecuencias son devastadoras, a pesar de tener constancia de lo ocurrido hace ya algunos años. “Ha marcado mi forma de relacionarme, de vivir, salir… ha modificado mi conducta, mi forma de pensar, y me ha implantado un miedo permanente, latente, que, sinceramente, no creo que desaparezca”.

La primera denunciante de acoso sexual, cuyo caso fue publicado ayer por este periódico, ha contactado con estas otras dos víctimas. Las tres quieren que los 27 afectados se unan para hacer frente a su presunto acosador y pueda acabar la pesadilla que ha continuado hasta la actualidad en su caso, pero que ha dejado huella en todas ellas. No quieren que haya nuevas víctimas del mismo individuo.

Investigación policial en curso

La investigación policial sigue en marcha. Aunque entre ellas parezca que “quedó en el olvido”, el caso de la joven que ha hecho público este lunes ha servido para dar pasos importantes. La Brigada Judicial de la Policía Nacional de Huelva se encarga de ello en colaboración con el Grupo de Estafas Tecnológicas de Las Palmas de Gran Canaria, donde presentó la chica su primera denuncia.

En su caso ha tenido conocimiento tras hallar los numerosos atestados registrados en el Juzgado de Huelva a lo largo de los últimos años. Todos desde 2015. La joven onubense lamenta que el mismo individuo “también haya estado acosando durante todo este tiempo a otras mujeres". Por eso, se ha propuesto reunir a todas las víctimas para conocer el modus operandi que usaba con ellas y conseguir poner fin a “este acoso por todos los frentes”. Hasta el momento ha tenido comunicación directa con dos: una de ellas reside actualmente en Madrid y la otra en Huelva. Ambas son las que han prestado su testimonio ahora a Huelva Información.

La onubense explica que las dos chicas con las que ha hablado registraron sus denuncias años atrás, cuando localizaron sus fotos subidas en páginas pornográficas. El presunto acosador “cogía las fotos de sus víctimas, las subía a la red y también las imprimía. Una se cambió hasta el nombre para no ser reconocida”, confiesa. Sin embargo, “ninguna de ellas mantuvieron contacto directo con el acosador ni fueron perseguidas directamente como yo".

El deseo de la onubense es que se conozcan poco a poco todos los episodios con las otras víctimas “para poder acabar con esta tortura cuanto antes y que el responsable asuma las consecuencias”. Con todo, se ha mostrado convencida de que “a medida de que avance la investigación, el resto de víctimas irán saliendo a la luz”.