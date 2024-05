Día Mundial de la Hamburguesa: las más emblemáticas de Huelva siguen triunfando en la Plaza de las Monjas

La gastronomía de Huelva es un bien preciado. Cada vez son más los que encuentran en los sabores y platos típicos de un lugar la razón perfecta para visitarlo. Es por ello que los amantes de las hamburguesas, en su Día Mundial, deben saber cuál es el templo de este manjar en la capital. Ubicado en el corazón de la ciudad, en la Plaza de las Monjas, se ubica el Burger Hermanos Rodríguez, el kiosko más emblemático del centro de Huelva. Es aquel rincón que engatusa a la gente al pasar a cualquier hora del día con ese inconfundible olor que ya es seña de identidad onubense.

Llevan casi 60 años (58 años cumplen en agosto) junto a los onubenses conquistando los paladares de niños y mayores y este tradicional "bocata" no pasa de moda. El secreto, dice el responsable del negocio, Cayetano Gómez Rodríguez, "es que somos fieles a nuestras tradiciones siguiendo la receta clásica de siempre, un producto que nosotros mismos elaboramos desde los inicios". Pan, hamburguesa de los Hermanos Rodríguez, mostaza y tomate frito, "porque nuestra hamburguesa no lleva kétchup, a pesar de ser más económico", explica. Además, si hay algo que define a las hamburguesas del Burger Hermanos Rodríguez es que siempre apetecen. Sea cual sea la hora del día, si pasas por delante del puesto y hueles el inconfundible aroma, es imposible no pararse. Por eso, muchos las eligen, incluso, para desayunar. "De lunes a jueves es habitual que venga mucha gente por las mañanas. Desde personas mayores que van a comprar a la Plaza de Abastos y se llegan a la vuelta a degustar nuestras hamburguesas, hasta trabajadores de la zona e incluso, vecinos de la provincia que pasan por el centro para hacer algún recado".

Una elaboración artesanal con un cocinado "exprés" para no hacer esperar a la clientela. Y es que "la rapidez con la que ponemos las hamburguesas en el kiosko es otro de los elementos que nos definen", desvela Cayetano, asegurando que en fechas clave durante el día pueden llegar a vender en la Plaza de las Monjas más de 3.000 bollos.

Y aunque recientemente se han visto obligados a subir algo el precio, (de 1 euro a 1,50) euros siendo los reyes del tentempié, de los desayunos, almuerzos y meriendas. "Calidad suprema: La carne es de primera, el pan crujiente y jugoso, y el tomate frito casero. Seguimos manteniendo una tradición viva. Nuestra receta lleva casi 60 años intacta. Se trata de un sabor que ha pasado de padres a hijos, por lo que consideramos que su precio sigue siendo imbatible. Incluso con la subida, sigue siendo una de las hamburguesas más baratas de Huelva", apuntan.