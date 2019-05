Tropi: "Vamos a pelear por el primer puesto"

Carlos Carbonell, Tropi, es uno de los jugadores ‘fijos’ en los esquemas del técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, quien ha calificado al valenciano como el mejor mediocentro de toda la Segunda División B.

Tropi, con modestia, dice que el elogio es porque “el míster me tiene un cariño especial por ser un jugador suyo pero creo que si a otro entrenador se le pregunta dirá que es otro, el suyo. Es de agradecer el cariño que el míster nos da a todos y yo personalmente estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo, del buen año que nos está saliendo y eso es fruto tanto de mi trabajo como del de todos mis compañeros, que están ayudando para dar el nivel que estamos dando”.

Tropi afirma que no sabe contra quién juegan el Melilla y el Cartagena, los dos principales rivales del Recre para acabar como líder, algo que aumenta las posibilidades de ascender pues primero disputa uno de los cruces entre los campeones de los cuatro grupos. Si la gana asciende directamente y si pierde tiene una segunda oportunidad, al reengancharse a la segunda ronda de las eliminatorias de ascenso. “No sé contra quién juegan el Melilla y el Cartagena, pero desde luego nuestro calendario es difícil porque nos enfrentaremos con tres equipos que se lo están jugando todo, incluso ellos tienen más que perder que nosotros. Nosotros tenemos que seguir igual, con ilusión. Hemos trabajado muy duro para llegar a donde estamos y no vamos a relajarnos ahora y conformarnos sólo con el 'play-off'. Vamos a ir a por todas, a pelear por el primer puesto y luego a ascender”.

Tropi ha sido titular esta temporada siempre que ha estado disponible, un acicate para seguir ejercitándose cada día al máximo. “Se ha demostrado que todos somos importantes y gente que ha jugado menos y ha tenido que salir en un partido luego ha rendido como si estuviese jugando todo el año. Por suerte tenemos una plantilla muy igualada en la que cualquiera puede ser titular. No hay nadie imprescindible porque en los partidos que no he jugado el equipo ha ganado. Todos somos importantes”, destaca resaltando el mérito colectivo por encima del individual.

Tropi cree que el vestuario debe seguir con la misma filosofía: "Tenemos que seguir pensando partido a partido", indica

El Recre está muy cerca de asegurar su presencia en las eliminatorias de ascenso pero, según Tropi, no se puede cambiar la filosofía que ha llevado el equipo toda la temporada. “Tenemos que seguir pensando partido a partido. No vamos a mirar si queda tanto para quedar primeros, cuántos puntos hay que hacer o si ya estamos en el play-off. Hay que ir partido a partido pensando en ganar el que tienes más cerca y al final la clasificación dirá. Nosotros estamos orgullosos del trabajo que venimos haciendo y vamos a seguir de la misma manera, sin hacer cálculos”.

Ahora bien, admite que “estamos colíderes empatados con el Melilla y vamos a pelear por todo pero la única forma de que nos pueda salir bien es seguir como hasta ahora porque si te empiezas a descentrar o a pensar en el último partido antes del que tenemos ahora es cuando aparecen los problemas y no consigues el objetivo”.

Tropi cree que el encuentro en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño será “muy complicado. Ellos en casa están demostrando que son muy fuertes y lo afrontaremos como venimos haciendo. Saldremos a ganar. No queda otra. Sabemos que va a ser un partido difícil y que habrá mucha disputa, mucha segunda jugada y mucho balón largo. Ellos harán el campo pequeño y tendremos que adaptarnos lo antes posible a las circunstancias y conseguir la victoria”.