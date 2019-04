El Sanluqueño se juega media permanencia ante el Recreativo

El Recreativo visita este sábado (El Palmar, 19:30) al Atlético Sanluqueño en un partido correspondiente a la jornada 36 y antepenúltima del grupo IV de Segunda B. Será una nueva oportunidad para el conjunto de Salmerón de sellar matemáticamente su presencia en el play off, de asaltar el liderato y prolongar su racha de 19 partidos sin conocer la derrota, pero no lo tendrá nada fácil, pues también el conjunto gaditano se juega mucho en el envite.

El Sanluqueño marcha 14º en la tabla con 40 puntos, con sólo dos de ventaja sobre el Villanovense, que es el que ocupa puesto de promoción. El conjunto que entrena Abel Gómez necesita imperiosamente sumar puntos para no pasar apuros para salvarse, ya que tras medirse al Recreativo visitará a un rival directo como el Villanovense y cerrará la liga en casa ante un enrachado Badajoz. Un calendario nada asequible.El conjunto verdiblanco lleva 10 victorias, 10 empates y 15 derrotas, aunque se crece como local, pues en los seis últimos encuentros en casa ha sumado 4 victorias (1-0 al Sevilla Atlético, 1-0 al Jumilla, 3-1 al Cartagena y 1-0 al Talavera) y dos empates (1-1 con el Atlético Malagueño y 1-1 con el Recreativo Granada). No pierde en casa desde el 3 de febrero ante el San Fernando (1-2).

El Atlético Sanluqueño lleva anotados sólo 30 goles (el peor de los 16 primeros clasificados, con los mismos tantos que Talavera, Linense y Murcia), aunque 20 de ellos los consiguió en El Palmar. Ha encajado 45 goles, sólo superado por los dos últimos de la tabla, At. Malagueño (51) y Almería B (56); no obstante, también mejora en ese apartado en casa, donde sólo le han metido 18 goles.

La pasada jornada (victoria por la mínima ante el filial del Sevilla) alineó un once formado por Javi Jiménez, Pelón, Álex Gómez, Edu Oriol, José, Reina, Nando Quesada, Peli, Mawi, Daniel y David Toro. Sus máximos goleadores son el ex recreativista Dani Güiza y Edu Oriol, ambos con 6. Guiza no jugó ese partido, ya que se lesionó la jornada anterior. En sus filas cuenta con otro ex albiazul, el centrocampista Misffut.En la primera vuelta, precisamente cuando empezó la racha del Decano de 19 jornadas sin perder, el Recre y el Sanluqueño empataron a un gol, marcando Diego Jiménez (m. 10) y D. Muñoz (74).