Sevilla Atlético-Recreativo, el último cartucho para Alberto Monteagudo

El Recreativo de Huelva visita al Sevilla Atlético (sábado, 12:00, estadio Jesús Navas) dentro de la 16ª jornada de Liga en un partido en el que vuelve a estar en juego la continuidad de Alberto Monteagudo en el banquillo albiazul. El técnico ya salvó una 'bola de partido' el domingo tras caer ante el Badajoz (derrota 0-1) y será muy complicado que salve otra si no se logra la victoria.

Y es que la racha del equipo es más que preocupante. Atrás quedan dos meses para olvidar, octubre y noviembre, en los que el Decano no conoció la victoria, por lo que son ya nueve las jornadas en las que no gana. Durante la semana la directiva ha ratificado su confianza en el entrenador y el propio Monteagudo ha reiterado que confía en cumplir sus dos años de contrato, pero ya se sabe que las palabras tienen que ir acompañadas por hechos, es decir, por resultados, y ahora no vale otro que no sea un triunfo. Además, una derrota del conjunto albiazul (14º con 16 puntos) podría llevarle incluso a puestos de promoción o de descenso en función de lo que hagan Villarrubia (16º con 15), Algeciras (17º con 14) o Mérida (18º con 13).

En el lado positivo, vuelven la convocatoria, y presumiblemente al once inicial, Nauzet y Nano; el meta fue baja la semana pasada por unas molestias de las que está recuperado mientras el lateral izquierdo ya ha cumplido su partido de sanción; Alfonso es la duda mientras la única baja confirmada es la de Irizo. A Sevilla van todos y allí se harán los descartes antes del encuentro.

Monteagudo ya anunciado que habrá algún cambio para medirse al filial hispalense. La primera decisión que debe tomar es el sistema que empleará. Lo lógico es apostar sobre seguro, el 4-2-3-1 que más le gusta al entrenador manchego. En ese caso, Nauzet volvería a ocupar la titularidad bajo los palos; Óscar Ramírez seguirá en el lateral derecho y el centro de la defensa lo ocuparían Diego Jiménez (la jornada anterior jugó en el lateral izquierdo para cubrir la ausencia de Nano) y Borja (Morcillo sería el sacrificado), con Nano cerrando la línea de atrás. El doble pivote seguirá siendo para Quique Rivero y Sergio Jiménez.

Y arriba es donde más combinaciones puede tener. Respecto a la semana pasada, repetirán Isi Ros en una banda y Quiles por detrás del delantero; el otro puesto puede ser para Carlos Martínez en detrimento de un Alfonso que no ha podido entrenar con normalidad durante la semana. En punta jugará Rubén Cruz (la semana pasada no fue titular ya que arrastraba molestias, y salió en la segunda mitad), ocupando el puesto de un Chuli que ha reconocido que no está bien y que puede dar mucho más de si.

El Decano lleva tres partidos sin marcar y sólo ha conseguido dejar su puerta a cero en cuatro ocasiones

Si el Decano es capaz de igualar la intensidad de los jóvenes hispalenses entonces debe ser la calidad la que decida, y ahí debe jugar un peso fundamental la veteranía de muchos de los jugadores albiazules. Monteagudo ha insistido en la necesidad de no encajar gol (algo que sólo se ha conseguido ante Mérida, Don Benito, UCAM Murcia y Real Murcia), pero también es preocupante la sequía ante la portería contraria, sobre todo en un equipo tan ofensivo, pero que lleva tres jornadas sin marcar (Murcia, Yeclano y Badajoz).

Como visitante el Recreativo presenta un pobre balance de cuatro derrotas (San Fernando 2-1, Villarrobledo 2-1, Marbella 2-1 y Yeclano 2-0), dos empates (Sanluqueño 1-1 y Villarrubia 2-2) y un triunfo (Mérida 0-1).La pasada campaña el Decano fue el terror de los filiales, haciendo pleno ante Sevilla Atlético, Recreativo Granada, Atlético Malagueño y Almería B. En esta temporada sólo hay tres filiales en el grupo; el conjunto de Monteagudo perdió con el Granada B en casa (1-2), ahora se mide al Sevilla y el próximo sábado, al Cádiz B.