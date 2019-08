El esfuerzo del Recreativo se queda sin premio y se estrena con una derrota (2-1)

El Recreativo de Huelva saldó con derrota su debut en la Liga al caer en San Fernando por 2-1, en un partido en el que mereció el empate. El encuentro tuvo dos mitades bien distintas, una primera poco brillante, y una segunda más trepidante e intensa. La expulsión de Sergio Jiménez al borde del descanso y el mal estado del terreno de juego marcaron el choque.

Alberto Monteagudo sorprendió tácticamente saliendo con cinco defensas, cuando en la previa del viernes dejó claro que siempre ha jugado con un 4-2-3-1 y sólo saldría ocasionalmente con ese sistema de tres centrales. Además, el primer once del Decano fue exacto al que jugó en Portugal ante el Badajoz (derrota por 2-1).

La primera ocasión fue un disparo de Gerard que se marchó a córner (m. 6) y el posterior remate de Sergio Jiménez acaba fuera en una buena oportunidad visitante. El conjunto onubense está mejor posicionado sobre el terreno e intenta mover el balón con más criterio que los locales, pero el estado del césped impide un juego vistoso. El San Fernando lo intenta también en balones largos y centros al área, pero Nauzet apenas tiene que intervenir.

A los 19 minutos un incisivo Gerard, el más activo en el primer tramo de encuentro, provoca una falta cercana al área y el balón al área de Nano lo despeja la defensa.

El encuentro no tiene vistosidad, es imposible controlar el balón y dar tres pases seguidos, y las ocasiones de gol escasean en ambas áreas. La amarilla a Javi Gómez rompe un poco el tedio (m. 22). Pasada la media hora un remate de Amelibia tras una falta se marcha fuera. El esférico está demasiado tiempo en el centro del campo y los porteros apenas sufren.

El San Fernando lo intenta por las bandas y a los 37' Pedro Ríos se interna en el área tras dejar atrás a su par y su pase de la muerte lo despeja Diego Jiménez cuando un delantero estaba a punto de marcar el primero de la noche. El Recre ha perdido un poco la iniciativa, su presión no es tan efectiva y le cuesta más llegar al área rival.

En los minutos anteriores al descanso el encuentro se complica para el conjunto de Alberto Monteagudo. Rubén Cruz, el máximo goleador albiazul en la pretemporada (4 dianas), se tiene que retirar con molestias en el m. 40, ocupando su lugar Carlos Fernández. Tres minutos después, Pedro Ríos tira de veteranía y le saca una injusta amarilla a Sergio Jiménez, que un minuto después es expulsado (m. 44) al ver la segunda tras una mano, provocando una peligrosa falta al borde del área, que saca Hugo Rodríguez y el balón se marcha ligeramente por encima del travesaño, llegándose al descanso con el marcador inicial y con el Decano en inferioridad numérica.

En la reanudación Monteagudo introduce el segundo cambio, dando entrada a Gustavo (sustituto natural de Sergio Jiménez) en lugar de Gerard. A los 50 minutos Carlos Fernández tiene una ocasión de oro en un remate de cabeza dentro del área pequeña que se marcha rozando la escuadra. Al minuto, una cabalgada de Nano por la banda se queda sin premio.

El dominio es local, pero el Recreativo no pasa por momentos de agobio y además no renuncia al ataque, con contragolpes que llevan peligro. La superioridad numérica del San Fernando no se traduce ni en ocasiones ni en goles (m. 60).

Cuando mejor estaba el Decano, en su primera ocasión clara de esta mitad el San Fernando se pone por delante: 1-0 (m. 62), jugada elaborada en la banda, centro al área y Jorge García tiene la fortuna de encontrarse un rechace para batir a Nauzet.

Quiles logra el empate pero el ex recreativista Francis Ferrón sentencia poco después

El conjunto albiazul no se viene abajo con el tanto, al contrario, busca la igualada y encuentra el premio en el 67', cuando un disparo de Gustavo que merecía ser gol da en el poste y el rechace lo aprovecha Quiles para marcar cómodamente (1-1). Al minuto, último cambio albiazul: se va Quiles y entra Irizo.

El choque vive unos minutos frenéticos, y ahora la tiene el San Fernando en una falta cercana al área que se estrella en la barrera. El Decano había conseguido lo más difícil, pero pagó caro un error infantil que le costó el 2-1 en el 77. La defensa se queda parada esperando un fuera de juego, llega un jugador desde atrás que recupera un balón que parecía perdido, y el posterior centro lo remata con la puntera dentro del área pequeña el ex recreativista Francis Ferrón anticipándose a la defensa (2-1).

Tocaba otra vez remar contra corriente, y en el 83' un buen centro de Óscar Ramírez lo remata de cabeza Gustavo, pero el balón se marcha fuera. Posteriormente, un balón que se le escapa a Rubén Gálvez no acierta a rematarlo nadie. El tiempo se le acaba al Decano, cuyos jugadores aguantan físicamente pese al enorme esfuerzo realizado. El equipo 'muere' arriba, intentando buscar un empate que mereció, pero no llegó.

Ahora habrá que esperar al próximo fin de semana para sumar los primeros puntos, en el debut en casa el domingo 1 de septiembre, ante el Talavera (20:00).

FICHA TÉCNICA

San Fernando: Rubén Ramos; Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Amelibia, Fernando Pumar; Raúl Palma, Javi Gómez (Jorge, García, 46), Sandro Toscano (Oca, 83); Pedro Ríos (Perdomo, 75), Hugo Rodríguez y Francis Ferrón.

Recreativo: Nauzet, Óscar Ramírez, Morcillo, Borja García, Diego Jiménez, Nano; Sergio Jiménez, Quique Rivero; Quiles (Irizo, 68), Gerard (Gustavo, 46) y Rubén Cruz (Carlos Fernández, 40).

Árbitro: Del Río Lozano (Extremadura). Por los locales, amarilla a Javi Gómez (m. 22)y Hugo Rodríguez (89); por los visitantes, expulsó por doble amonestación a Sergio Jiménez (m. 43 y 44) y amarilla a Borja (m. 70) y Morcillo (85).

Goles: 1-0/Minuto 62. Jorge García. 1-1/m. 67. Quiles. 2-1/m. 77. Francis Ferrón.

Incidencias: Partido de la primera jornada de Liga en el grupo IV de Segunda B disputado en el estadio Iberoamericano de San Fernando. El Decano jugó con su segunda equipación.