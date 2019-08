El Recreativo acusa el cansancio y sufre su primera derrota (2-1)

El Recreativo de Huelva no pudo seguir con su pleno de victorias y sufrió su primera derrota al caer por 2-1 ante el Badajoz en su penúltimo amistoso de preparación. El Decano estuvo bien en el primero tiempo y se adelantó gracias a Rubén Cruz, pero se diluyó tras el descanso ante un rival superior. El partido tuvo poco de amistoso, e incluso Morcillo y Jairo fueron expulsados.

Monteagudo salió con su posible once de gala, en una convocatoria en la que no estaban ni los lesionados Víctor Barroso e Irizo, ni Carlos Fernández ni Carlos Martínez. Tampoco el riotinteño José Carlos, a prueba con el equipo. La baja de Carlos Fernández obligó al técnico a alinear a Rubén Cruz como referencia arriba. Sorprendió Monteagudo al alinear a tres centrales (Diego Jiménez, Morcillo y Borja) con Óscar y Nano de carrileros y destacó el debut como albiazules del propio Borja y de Óscar Ramírez. En el banquillo, Álex Lázaro, Diego Domínguez, Cera, Nené, Ponce, Pepe, Fernando Vargas, Fran y David Alfonso.

La primera ocasión fue para el Badajoz, en una falta cerca del área que remató fuera Candelas. El cuadro pacense salió más intenso y poco después reclamó un penalti que el colegiado no decretó. El Decano estaba bien atrás, con algunas pérdidas de balón evitables, pero le costaba llegar al área rival, siendo las internadas de Nano las que generaban más peligro. Con el paso de los minutos el conjunto de Alberto Monteagudo se crece y mejora, sin que lleguen ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Las defensas se imponen sobre los ataques en los primeros 20 minutos.

Gerard avisa con un disparo que desvía un defensa a córner y en el saque de esquina Rubén Cruz aprovecha un balón suelto en la frontal del área pequeña y castiga la indecisión de la defensa rival poniendo el 0-1 (m. 23). Tercer gol en la pretemporada del ex jugador del Cartagena, tras estrenarse con un doblete ante el Xerez. La dinámica del choque ha cambiado y ahora es el equipo de Monteagudo el que transmite mejores sensaciones, pero no aprovecha que está por delante en el marcador. Pudo empatar el cuadro local tras una gran acción individual de Carlos pero su pase de la muerte no encontró rematador; al minuto es Nauzet, con una gran acción, el que tiene que abortar el peligro de un Badajoz crecido tras recibir el gol en contra.

Pasada la media hora Nano lo intenta de falta y el balón acaba en un córner que saca el propio Nano y despeja la defensa. Replica Adilson, con mucha velocidad pero poco gol, enviando el balón al lateral de la red, llegándose minutos después al descanso con ventaja albiazul (0-1).

La segunda mitad comienza sin cambios y de nuevo la primera ocasión es pacense, con un disparo de falta de Álex Corredera que se marcha fuera por poco. Nauzet volvió a salvar al Decano a la hora de partido tras un remate de Carlos después de una gran acción de Adilson. Pero al minuto (61'), golazo de volea de Álex Corredera desde dentro del área que pone el 1-1.

El Recre lo intenta en una acción de estrategia, pero sin peligro. El juego entra en una fase de interrupciones y muchas faltas; no hay continuidad y escasean las oportunidades. Adilson lleva mucho peligro y el Recre sufre por momentos. Pasado el minuto 70 Monteagudo introduce un doble cambio: entran Cera y Nené y se marchan Rubén Cruz y Gerard.

El choque se endurece y Jairo y Morcillo son expulsados a un cuarto de hora del final. tras una tangana. El juego decae en este segundo periodo en un duelo que cada vez tiene menos de amistoso.

En otro saque de esquina, el Badajoz culmina la remontada con un remate de cabeza de César (2-1, minuto 80). En los minutos finales el Recreativo continuó diluyéndose ante un rival superior, estando más cerca el 3-1 que el empate albiazul. Pese a que el colegiado dio cuatro minutos de tiempo extra, el marcador no se movió más.

Ha sido el sexto amistoso del conjunto de Alberto Monteagudo, que debutó en su preparación con un triunfo ante el Aroche (recién ascendido a División de Honor) por 1-3 con goles de Fernando Vega, Alfonso y Fran; luego impuso su superioridad ante el Riotinto (Primera Andaluza) al que derrotó por 0-4 con tantos de Quique Rivero de penalti, Morcillo, Carlos Fernández y Jesús; volvió a ganar en Cartaya (División de Honor) por 1-2 gracias a Sergio Jiménez y Carlos Fernández; conquistó el Trofeo Rafa Verdú ante el Xerez (Tercera División) con un gol de Nano y doblete de Rubén Cruz (0-3) y derrotó en Lepe al San Roque por 2-3 gracias a los tantos de Gerard, Carlos Fernández y Nano. Ya sólo queda una última cita, el sábado en Punta Umbría ante el Betis Deportivo (19:45).

FICHA TÉCNICA

Badajoz: Kike Royo, Toni Abad, Candelas, César Morgado, Iván Casado (Pablo, 87), Sergi Maestre, Corredera, Julio Gracia (Caballero, 55), Dani Segovia (Jairo, 68), Adilson (Pina, 89) y Carlos Portero (Guzmán, 78).

Recreativo de Huelva: Nauzet, Óscar Ramírez, Diego Jiménez, Borja García, Morcillo, Nano, Quique Rivero, Sergio Jiménez (Ponce, 81), Quiles (Fernando Vargas, 85), Gerard (Nené, 71) y Rubén Cruz (Cera, 71).

Árbitro: Colegiado portugués. Amarilla a Morcillo (m. 48); expulsó con roja directa a Morcillo y a Jairo (m. 75)

Goles: 0-1/Minuto 23. Rubén Cruz. 1-1/m. 61. Álex Corredera. 2-1/m. 80. César.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio capitán César Correia de la localidad portuguesa de Campomayor.