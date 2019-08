Un Recre de varios ritmos y de dos caras se impone en el Trofeo de la Bella

Así de primeras, dio la impresión de que Alberto Monteagudo utilizó el partido para que los más jóvenes tuvieran la oportunidad de mostrarse, de ver en el primer plano del escaparate la evolución de los canteranos, en una plaza exigente como Lepe, ante un San Roque a medio hacer pero con argumentos.

Al minuto de partido el Decano mostró sus cartas. Balón abierto a banda derecha para Gerard, que alcanzó línea de fondo y su chutazo acabó durmiendo en el fondo de la red. Fue un fogonazo que cogió mucha gente buscando acomodo en las gradas. A reglón seguido y empujado por el gol tan tempranero, el Recre plantó la defensa en mitad de campo, apretando todo lo que se movía y el San Roque sintió el aliento en el mismo cogote.

A los siete minutos de partido apareció por primer vez el San Roque en ataque y Nauzet tuvo que enviar a córner. El tiro de Juanito desde la frontal llevaba peligro y el portero no quiso complicarse.

Todo giraba en torno a Gustavo, que al margen de manejar el juego descolgaba de forma constante. Entre él y Ponce ocupaban la zona de más tráfico del partido. Y ahí sufría el cuadro local porque sin pelota en su poder era perseguir sombras. Siempre a la espera del robo de balón para salir pitando. Dentro de esa interpretación el Decano se sentía como pez en el agua. Y eso que el campo no ayudaba en exceso, algo que se notó a la hora del pase, a la hora de acelerar el juego.

A los 27 minutos de juego llegó el San Roque otra vez con peligro, por medio de Manu Torres, el agitador solitario. Él solo se fabricó una jugada a base de pundonor y disparó para que atajase Nauzet. Para entonces el Recre no tenía tanto el balón como al principio. De hecho, segundos más tarde, el propio Torres envió el balón al travesaño. El portero del Recre no llegó y ahí se escapó el Recre vivo. Perdía temores el conjunto de Juan Carlos Camacho y el Recre, sobre la media hora, ya no engrasaba de la misma manera, al menos en continuidad en las acciones.

La primera parte acabó con el Recre en gaseosa y el San Roque creciendo en torno a las figuras de su capitán, Javi Mérida y esencialmente de Manu Torres, hasta el punto que en el tramo final, en el último cuarto de hora, el Decano no se acercó por las inmediaciones del área aurinegra. El gol y algunos apuntes, algo típico de pretemporada.

Víctor Barroso no jugó por una rotura en el recto que le hace ser duda para el inicio de Liga

Con el inicio de la segunda parte Monteagudo apenas movió nada, solo Lázaro por Nauzet. Por lo que respecta al San Roque, más de lo mismo. Y al contrario de lo que ocurrió en la primera mitad, fue el San Roque el que sorprendió al Recre. Mauri rompió en mil pedazos las líneas de contención del Decano, sentó a Jesús con un quiebro de cine y batió a Lázaro con una naturalidad asombrosa. Primer minuto de la reanudación. Acto seguido, con el Recre herido por el tanto local, aceleró, metió en un lío a la defensa lepera y el centro desde la derecha lo remató Carlos Fernández a quemarropa. Minuto 47. Dos minutos después, Manu Torres provocó un penalti que él mismo transformó engañando a Lázaro. En apenas cuatro minutos, tres goles, una auténtica locura, con las defensas retratadas una y otra vez, dentro de graves desajustes. Otra vez la pretemporada, se supone.

A la hora de juego, Alberto Monteagudo introdujo ocho cambios, por lo que el Recre cambió de forma radical. Dentro del carrusel de cambios, hubo caras de preocupación por el gesto de Gustavo, echándose manos al aductor.

A los quince minutos de la segunda parte, a excepción de la locura del principio, el partido fue derivando en malos modos y protestas. Cuatro cartulinas amarillas a ese tiempo de juego con tres para los locales y una para el Recre. Tuvo que aparecer Quiles, recién ingresado en el campo, a los 65 de juego, el que tuvo que decir que había que jugar al fútbol. Su acción y disparo lo detuvo Robador.

Poco después fue el San Roque el que movió el banquillo, aunque con menos volumen porque aún le resta fichajes para completar la plantilla. Superado el minuto 70, concretamente en el 72, se armó la marimorena. Una entrada a destiempo de Juanito provocó su expulsión y la amarilla para Lázaro, que vino desde la portería a trompear al delantero. El árbitro, algo hastiado por las malas maneras y los nervios, cortó por lo sano. Incluso hubo lío en las gradas, sin mayores consecuencias.

Con uno menos el San Roque y con el Recre más en la identificación con referencia a su posible once titular para la Liga, el equipo de Monteagudo, a pesar de la superioridad, no acababa de imponerse con rotundidad, aunque sí por empuje. Así, a los 83 de partido, Sergio Jiménez provocó una falta en la frontal y Nano hizo el tercero para el Decano, con suerte, porque el balón dio en un miembro de la barrera y descolocó a Puncho.

El gol del Recre mató definitivamente el partido. El San Roque no daba para más y el Recre acabó en dominador pero con pensamientos para analizar, porque aunque sea pretemporada, hay que afinar conceptos y contención, sobre todo eso. Con respecto al San Roque, el equipo de Camacho aguantó el tipo mientras que le duraron las fuerzas y tuvo once en el campo.

Próxima parada el Badajoz, que seguramente le exigirá más al Decano. Es probable que ahí el entrenador cambie las tornas con respecto a Lepe. Juega alegre este nuevo Decano, y eso hace concebir esperanzas teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos. Ajustes y más ajustes. Es verano y eso hay que tenerlo en cuenta.

FICHA TÉCNICA

San Roque de Lepe: David Robador, Maloku, Azael, Douglas, Lucas Correa, Javi Mérida, Manu Torres, David López, Mauri, Juanito y Miguel Reina. También jugaron Becken, Pedro Juan, TJ, Cerpa, Antonio López y Puncho.

Recreativo: Nauzet Pérez, David Alfonso, Ponce, Carlos Fernández, Jesús, Gustavo, Cera, Diego, Nene, Gerard y Carlos. También jugaron Lázaro, Pepe, Morcillo, S. Jiménez, Carlos Martínez, Rivero, Rubén Cruz, Fernando Vargas, Quiles, Diego Jiménez y Nano.

Árbitro: Vázquez Hidalgo, de Huelva. Amonestó por los locales a Lucas Correa, Javi Mérida, Miguel Reina. Por el Recre a Lázaro, Sergio Jiménez y Ponce. Expulsó con roja directa a Juanito (72)

Goles: 0-1 m. 1 Gerard; 1-1 m. 46 Mauri; 1-2 m 47 Carlos Fernández; 2-2 m. Manu Torres (p); 2-3 m 82 Nano.

Incidencias: Unos 1.500 espectadores. Campo en malas condiciones. Muchos recreativistas en las gradas.