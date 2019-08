Alberto Monteagudo: "Tenemos que adaptarnos a lo que nos vamos a encontrar"

Alberto Monteagudo está con ganas de empezar ya la competición oficial. El técnico del Recreativo de Huelva cuenta con todos sus jugadores salvo Víctor Barroso, le preocupa el estado del terreno de juego y apuesta de inicio por un 4-2-3-1.

Llega la hora de la verdad: “Sí, para eso entrenamos toda la pretemporada. Trabajamos para que el equipo tenga una identidad y también para el primer partido, no entiendo otras cosa que no sea este partido inaugural, es la importancia de la primera imagen de empezar bien, de ir a un sitio que no es fácil, con un campo que está en bastante malas condiciones y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a lo que nos vamos a encontrar”.

Una de las claves puede estar en ponerse por delante en el marcador. “En San Fernando eso marca mucho el partido (marcar primero), pero tal como está el campo es clave, eso condicionaría el partido, el campo se abriría más... será un choque complicado, de no tener errores, de saber jugar en los sitios donde se pueda jugar; las imágenes que tengo del césped es que está regular y luego he escuchado a su entrenador y habla de que no está nada bien”.

¿Hasta qué punto sirve de referencia la pretemporada para saber en qué momento está el equipo? “No creo que sirva. Sirve la idea futbolística que tenemos aunque me gustaría que seamos capaces de adaptarnos a lo que nos encontremos porque esto no es la Liga de Fútbol Profesional en la que todos los campos están obligados a estar bien, las dimensiones... esto es otra cosa y vamos a encontrar campos muy buenos y otros muy malos, y tenemos que plantear nuestro partido con lo que requiera ese día lo que nos encontremos. Ya nos jugamos las castañas, son tres puntos ante un equipo que ha hecho una apuesta económica importante... es una muy buena piedra de toque”.

Esta semana ha entrenado a puerta cerrada miércoles y viernes, aunque no será habitual. “Alguna vez entreno el día antes a puerta cerrada, pero no suelo hacerlo todas las semanas. San Fernando está cerca y cualquier información que podamos esconder en el primer partido me interesaba esconderla, pero no soy partidario de hacerlo habitualmente. Los equipos de fútbol son de la gente, y aunque sean 3 ó 15 los que vengan a los entrenamientos, hay que estar cerca del aficionado, aunque hay momentos que hay que esconder cosas. Yo miro la prensa de San Fernando, lo que pone, y el entrenador contrario también lo mirará”.

No vamos a ser los tontos de querer jugar la pelota donde no se puede"

También zanjó el debate sobre si saldrá con dos o tres centrales. “Normalmente mi equipo juegan un 4-2-3-1; diez años que llevo en Segunda B y en los diez he jugado con cuatro defensas. Aquí he jugado con cinco el día del Badajoz, ninguno más; tengo tres grandes centrales a día de hoy, pero es algo para un momento puntual, un sistema alternativo al nuestro”.

“Espero que se vea la intensidad, las ganas de ganar, el ir a buscar al rival; a nivel futbolístico no va a ser fácil; salvo milagro y que cambie mucho de un día para otro, el campo está complicado para intentar jugar, de coger riesgos defensivos con el balón... hay que ser listos y jugar lo más lejos posible de nuestra área. A partir de ahí, queremos un equipo competitivo, que vaya a un campo y sea capaz de ponerse el mono de trabajo, que no esté reñido el tener calidad con meter la pierna. Esas señas de identidad las tenemos que tener en el Colombino y fuera. Que queremos jugar el balón lo sabe todo el mundo, pero no vamos a ser los tontos de querer jugar la pelota donde no se puede. Vamos a ver lo que nos encontramos”, añade el preparador albiazul.

La buena noticia es que los tocados han evolucionado favorablemente y todos estarán a disposición del técnico, excepto Víctor Barroso: “Estoy contento en ese sentido. Irizo ha terminado muy bien, Alfonso con buenas sensaciones al igual que Carlos Martínez; todos han entrenado salvo Víctor e Iván González, evidentemente, y ya tienen ese punto de chispa que no veía las semanas anteriores, ese uno contra uno, esa potencia de Irizo, esa carrera de Alfonso, esa pausa de Carlos... ya tenemos a casi todos y somos más verticales. Hemos terminado la semana con una sensación buena, de equipo más profundo de lo que éramos hace unos días”.

Otra cuestión es si esos jugadores están para ser titulares y para aguantar un partido completo. “Va a ser difícil calibrarlo. Para el partido entero no está ninguno. Podrían jugar de principio pero a los primeros minutos de la segunda mitad ya irían un poco justos; y si salen durante el partido, pues para 35-40 minutos seguro que están. Hay que ver las necesidades del equipo”.

Carlos Martínez siempre me ha gustado, pero no escondo que le pido más cada día, mucho más", afirma el técnico

Habló específicamente de Carlos Martínez, un jugador que la pasada campaña llegaba para ser titular pero no tuvo continuidad. Si se consigue recuperarlo a su mejor nivel sería un gran 'fichaje'. “A Calos lo conozco de hace tiempo; siempre me ha gustado, pero no escondo que le pido más cada día, mucho más. No sé si es la inercia que tiene del año pasado que no le ha hecho ser el jugador que es; el Carlos que yo quiero es un Carlos mucho más dinámico, más contento, más de dividir con la pelota, un 'jugón' ese media punta o banda que hace superioridades. Y aquí, cuando empezaba a verlo, tuvo un esguince de tobillo una mañana entrenando y ahora tenemos que recuperarlo. Lo veo bien a nivel anímico, y le he dicho que en el Recreativo, con los pocos partidos que jugó, tiene que ser que el entrenador crea mucho en ti, porque en caso contrario lo normal es que no estuviera en el club; se lo he dicho y espero la respuesta suya, porque tiene fútbol para dar y tomar pero tiene que sacarlo. No podemos vivir del pasado”.

El once inicial “lo tengo bastante claro. Espero que no me equivoque mucho; ellos me darán la razón en el campo. Si ves cómo han entrenado los rápidos... podríamos buscarle las cosquillas con gente que tiene más uno contra uno, pero hay que calibrar las sensaciones que ellos me dicen, que están muy bien, con lo que el preparador físico entiende, que si puede ser un riesgo salir de inicio, que yo creo que no. Hay jugadores que si tienen que jugar media hora o 45 minutos, prefieren hacerlo de inicio. Hay que intentar acertar en eso”.

El San Fernando es un equipo que conoce bien. “Está Moisés, al que he tenido en el Cartagena, también he entrenado a Hugo; Omar, Francis Ferrón son jugadores contrastados; los centrales también llevan mucho tiempo; Raúl en el medio. En varios jugadores en San Fernando ha hecho un esfuerzo de equipo grande de la categoría a nivel económico. Han dado un paso más; el año pasado estuvieron en una buena posición y este año querrán repetir y estar en la zona alta. Un rival peligroso”.

La apuesta de fútbol del San Fernando es bastante similar a la del Decano, con un juego más ofensivo que defensivo. “Sí, pero por lo que le he oído al entrenador, lo tendrán que cambiar por el campo; él lo conoce mejor porque está allí y estará enfadado, porque le gusta jugar y no podrá hacer lo que le gusta o lo que ha entrenado durante la pretemporada, pero esto es así; nos tenemos que acoplar a lo que nos encontremos y ser muy efectivos; no se puede conceder nada, hay que hacer buenos despejes, aprovechar el balón parado... e intentar jugar donde podamos, que seguro que habrá un lugar en el campo en el que podremos echar el balón al suelo”.