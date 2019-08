Monteagudo tiene perfilado el once con el que arrancará la Liga en San Fernando

Alberto Monteagudo tiene perfilado el once inicial con el que el Recreativo de Huelva debutará en la Liga este sábado ante el San Fernando (21:00).

El técnico del Decano ha aprovechado los 7 partidos de pretemporada para ir viendo la evolución y el estado de forma de sus jugadores, y ahora le toca elegir a los once mejores. No lo tendrá demasiado complicado, porque las lesiones han condicionado parte de la preparación y hay jugadores que no están en su mejor momento ya que se han perdido varios entrenamientos o andan con molestias, aunque en principio la única baja este sábado será la del extremo onubense Víctor Barroso.

Partiendo de un esquema 4-2-3-1 (lo de jugar con tres centrales es en teoría para partidos puntuales o bien si no da resultado ese 4-2-3-1) y dando por hecho que Nauzet será el titular, la línea de atrás estaría compuesta por Óscar Ramírez y Nano en los laterales; Borja apunta a fijo en el centro de la defensa, luchando Morcillo y Diego Jiménez por el otro puesto.

En el doble pivote parece bastante claro que Sergio Jiménez y Quique Rivero tienen plaza segura (juntos lideraron al Cartagena que acabó primero la Liga con Monteagudo de entrenador). Y a partir de aquí es donde más dudas puede haber. Rubén Cruz, pichichi de la pretemporada con 4 goles en 4 partidos, es indiscutible. Quiles podría estar por detrás como enganche (salió de inicio en Portugal ante el Badajoz con el teórico equipo de gala, aunque ese día sí apostó por tres centrales) y en los extremos el técnico podría apostar de salida por Gerard (al que ha elogiado en varias ocasiones) y quizás Irizo si se recupera de sus molestias, teniendo también opciones Alfonso y Carlos Martínez. Otra variante para los puestos de arriba es salir con Carlos Fernández como referencia arriba y detrás Rubén Cruz.

Nauzet, Óscar, Nano, Borja, Sergio, Quique Rivero, Quiles, Gerard y Rubén Cruz parecen fijos en el debut liguero

El partido que puede servir de referencia es el jugado en Portugal ante el Badajoz (derrota por 2-1), no sólo por ser el penúltimo de la pretemporada, sino porque fue el único ante un rival de Segunda B, y además de los 'grandes'. Monteagudo alineó entonces de inicio a Nauzet, Óscar Ramírez, Diego Jiménez, Borja García, Morcillo, Nano, Quique Rivero, Sergio Jiménez, Quiles, Gerard y Rubén Cruz, aunque ese día no jugaron ni Víctor Barroso, Irizo, Carlos Martínez y Carlos Fernández, ya que arrastraban diversas molestias de las que están recuperados, salvo Víctor.

Ser titular con Alberto Monteagudo sí tiene su importancia, ya que no es un entrenador que reparta minutos como hacía Salmerón. “Suelo repetir bastante lo que funciona, no me gusta rotar por rotar. Me gusta tener a toda la plantilla viva, y que el futbolista sepa que si un día sale y funciona puede repetir”, aseguró en su presentación.

Si el Recre gana en San Fernando, es muy probable que Monteagudo mantenga el mismo once, de ahí que salir de inicio tiene un premio extra, si las cosas van bien y los resultados llegan.