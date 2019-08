Monteagudo espera que esta semana lleguen refuerzos

Alberto Monteagudo insiste en que el Recreativo mejora paulatinamente, lamenta las lesiones que le impiden dar continuidad a los entrenamientos y reconoce que faltan jugadores por llegar, y uno de ellos podría ser el onubense Chuli.

El técnico del Decano asegura que el encuentro del sábado ante el Betis Deportivo (3-3, con derrota en los penaltis) tuvo dos partes muy diferentes: “En la primera no hemos sido lo que queríamos, hemos llegado tarde a la presión; había algún jugador que llevaba muy poco tiempo entrenando con nosotros y se ha notado; Carlos ha estado lesionado, apenas había entrenado y le ha costado un poco, a Quiles lo he visto cansado... La primera parte ha sido para olvidar y en la segunda hemos estado más intensos, más apretando arriba, no les hemos dejado salir tanto, es un filial que juega muy bien y no tiene presión. La segunda parte mucho mejor que la primera, no ha tenido nada que ver”.

El encuentro sirvió para confirmar que falta un poco de velocidad arriba; el equipo recupera el balón en la media, pero falta ese hombre que haga daño: “Es así, no se puede esconder la realidad. Nos falta un poco de chispa y velocidad. Nos está Víctor, que aunque no tenga 40 metros de velocidad sí tiene 5-6 que son buenos; Carlos, que es capaz de dividir, Alfonso, que es una bala, Irizo, que cuando coge la pelota te puede matar en potencia. Estamos hablando de cuatro jugadores. No está ninguno, pero espero que esta semana que viene los tengamos y podamos tener eso que nos falta”.

Afortunadamente no hay lesiones graves, pero sí molestias que impiden tener continuidad, y ya solo falta una semana para que comience la Liga: “Hay alguna cicatriz de alguna lesión antigua que ha dado un poco de lata a Alfonso; para Víctor es su primera lesión muscular, no sabía las sensaciones que tenía porque nunca se había lesionado, e Irizo es una lesión que tuvo, le molestaba pero está bien ya. Alfonso es duda (para el debut en la liga), Irizo va a estar y Víctor vamos a ver, era una pequeña rotura y a lo mejor puede tardar una semanilla más, pero no me preocupa porque son lesiones de las que se van a recuperar bien; los servicios médicos están trabajando muy bien y las sensaciones ellos me dicen que son muy buenas”, destaca el técnico.

Monteagudo espera recuperar a la mayoría de los lesionados para el debut en San Fernando

La pretemporada ha terminado. ¿Está el equipo en el momento que esperaba su entrenador? “Llegamos un poco mermados por las lesiones de los futbolistas de uno contra uno y con capacidad de desborde, pero es lo que hay; atrás cada día estamos mejor a pesar de encajar goles; Borja está cada día mejor, Morcillo va cogiendo la forma, Diego está bien, los laterales están cogiendo un buen nivel, y a Sergio lo veo más suelto ya. En muchas posiciones estamos mejor, pero es cierto que en la parte de arriba nos falta ese uno contra uno que nos dan esos futbolistas que están lesionados, pero espero que alguno tengamos para esta semana”.

Da la sensación de que el once inicial para San Fernando sale casi sólo, y la mayor competencia está en el centro de la defensa: “Hay situaciones en las que va a ser más fácil hacer el once por las lesiones; atrás los tres (centrales) están bien, mejor cada día, y son tres tíos contrastados de la categoría. Arriba Rubén cuando sale tiene ese olfato de gol aunque le falta un poquito y no está para jugar 90 minutos; Carlos me gustaría que estuviera mejor a nivel de físico porque viene de una lesión y apenas ha entrenado durante la semana; y Quiles con el día y medio de descanso que van a tener va volver con lo que necesitamos, su conducción y la manera de dividir que tiene. El once aún no está definido”.

Monteagudo fue rotundo cuando se le preguntó si espera algo del mercado esta semana: “Sí, sin duda. Soy optimista (en que llegue algún refuerzo); hay jugadores de Segunda A que ya no caben en las plantillas, gente que se ha quedado sin convocar, otros que les van a decir que no cuentan con ellos y antes de que cierre el mercado vamos a buscar eso que nos puede faltar, incorporar a ese jugador chisposo arriba que ayude a los dos puntas que tenemos, un jugador rápido, con movilidad, y a lo mejor algo en el medio. Vamos a ver cómo terminamos el equipo”.

¿Será el onubense Chuli ese jugador chisposo? “Chuli ha jugado aquí, es muy difícil (que venga) porque pertenece al Getafe y ha jugado muchos años en Segunda. Es un anhelo que podemos tener por lo que ha sido. Es un jugador que me gusta por lo que transmite, puede jugar en cualquiera de las bandas, tiene gol... sería la guinda al pastel, a un equipo que será comprometido, trabajador y que dé muchas alegrías”.

El pasado 6 de agosto, durante la presentación de Quique Rivero, el secretario técnico Juan Antonio Zamora aseguró al respecto que "“Chuli es un hombre de la casa, tengo contacto con él, he sido compañero suyo, he estado este verano con él y sé las pretensiones que tiene. En la última conversación que tuve con él me dijo que estaba buscando un equipo de Segunda División. Pertenece aún a un equipo con el que tendría que rescindir y a partir de ahí decidir. En los parámetros económicos en que nos movemos es difícil (que venga a Huelva). Ojalá se abrieran las puertas porque sabemos la grandeza y el potencial deportivo que tiene".

Si firmamos un lateral izquierdo es para que le complique la vida a Nano, para que le pueda quitar la titularidad si se duerme

El lateral zurdo lo ocupan Nano y David Alfonso, y no se cierra la puerta a alguna llegada en esa demarcación. “En principio la idea es dejarlo ahí. David es un chaval joven que no ha competido en Segunda B. Ante el Betis B ha sufrido un poco en la primera parte con un extremo rápido. Si saliera una cosa muy buena... pero en principio no tiene pinta, sería un sub 23; si firmamos un futbolista es para que le complique la vida a Nano, que si se duerme le puedan quitar la titularidad; si no, no firmamos a nadie”.

Ante el Badajoz el Recreativo jugó con tres centrales; si apuesta por ese sistema, necesitaría un central más en la plantilla. “Sí, tendríamos que tener uno más. No descartamos esa situación, podría haber algún sub 23 de alguna plantilla de Primera División que le apeteciera salir o que quisiese venir al Recreativo, pero va a depender mucho de la opción que haya. Con tres centrales podemos jugar, puede ser una situación durante un partido o de principio, y si es así evidentemente necesitamos un central más. Es una opción que estamos también valorando”, destaca Monteagudo.

El técnico ve varias asignaturas pendientes en el equipo: “Sin balón tenemos que ser más duros. Ante el Betis, en algunas jugadas se iban de dos o tres en conducción y eso hay que pararlo, desde el punta hasta el último, no podemos pensar que detrás están los pivotes o los defensas. La presión en la pérdida a veces la hacemos bien pero no somos muy constantes; y luego con la pelota echo en falta los desmarques de ruptura, que son claves en el fútbol. Eso lo puedes entrenar, pero las condiciones del futbolista son claves; me acuerdo de Pedro, del Barcelona, que eran 15 desmarques por minuto, y eso se tiene o es difícil de entrenar, pero lo vamos a entrenar”.