El Decano cae en los penaltis ante el Betis B en el Memorial Manuel González (3-3)

Fútbol en estado puro y sensaciones poco contundentes de cara a la temporada. El Recreativo de Huelva cayó frente al Betis Deportivo en el XXXIV Memorial Manuel González Rodríguez que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal Antonio Gil Hernández. A pesar de empatar en el encuentro (3-3), los onubenses perdieron en la tanda de penaltis debido a un fallo De Diego Domínguez.

Gustavo, Irizo, Alfonso y Carlos Martínez no entraron en la convocatoria ya que arrastran diversas molestias y el club optó por no arriesgar dado que la Liga está a la vuelta de la esquina. Respecto al choque del miércoles ante el Badajoz, repitieron en el once inicial Borja, Diego Jiménez, Quique Rivero, Quiles y Gerard.

Comenzó el Recreativo de Huelva con posesión y con fuerza sobre el césped. Las intenciones de los albiazules llegaron rápido, especialmente de la mano de Quiles y David Alfonso, quienes a pesar de llegar a portería no pudieron estrenarse en los primeros minutos.

Por el contrario, a los jugadores del Betis Deportivo le faltaron unos minutos para encontrar sus líneas, pero cuando lo hicieron revolucionaron el terreno de juego. En el minuto 9, un rechace desde dentro del área rebotó en Raúl, lo que dio lugar al primer gol. Ya en el minuto 14, el Betis volvió a llegar sin problema y fue Rodri quien, desde la esquina del área, disparó para subir el segundo tanto al marcador.

El 0-2 en su contra pareció activar a un Recreativo que había ido de más a menos y que buscaba sus ocasiones con jugadores como Carlos Fernández, a quien el disparo a puerta se le desvió sin provocar peligro alguno. Lo intentó después Belchi; el jugador remató de cabeza pero el lanzamiento se desvió a la izquierda y no generó dificultades para Rebollo.

Corría el minuto 37 y los de Alberto Monteagudo seguían intentándolo. Si primero fue Quiles quien aprovechó la banda izquierda para atacar sin suerte, lo hizo luego Quique Rivero con una oportunidad que llegó alta y que recuperó el Betis para ganar nuevamente posesión.

El balón se movió principalmente en el área recreativista y a pesar de que los albiazules le pusieron intención, llegaron al descanso tras un disparo de Gerard que a pesar de estar centrado paró rápidamente el meta bético.

En la segunda mitad Alberto Monteagudo incorporó a Nano, Ponce, Diego Domínguez, Rubén Cruz, Óscar Ramírez, Morcillo y Nené, que aportaron cierta intensidad y experiencia sobre el terreno de juego, aunque poco comparable al Betis, que perfilaba sus posiciones y atacaba en muchas más ocasiones.

Los fallos del Betis en el minuto 57 dieron el primer gol al Recre. Rubén Cruz fue el protagonista, supo interpretar los espacios y anotó frente a Carlos Marín -una de las incorporaciones del Betis en el segundo tiempo-, que no pudo hacer nada ante un disparo tan limpio. Miguel Cera buscó dos minutos después y de forma acertada la ocasión, que puso el empate en el marcador y que pareció dar la vuelta al encuentro, del que el Recreativo se adueñó poco a poco.

La alegría se silenció en el Recreativo en el minuto 68 cuando Mizzián se encaró a Lázaro, quien no pudo parar su disparo, pero volvió en el 70 de la mano de Fernando Vargas, que remató un centro lateral y desató numerosos aplausos entre el público al volver a poner las tablas (3-3).

El tiempo disminuía a pesar de que la fuerza de ambos equipos, que generaron ocasiones, principalmente entre las filas del Betis, pero el pitido final y el 3-3 en el marcador dio lugar a la tanda de penaltis.

En ella, el Betis fue superior gracias al error de Diego Domínguez, con el que se cerró el partido y la pretemporada, en contra del Recre.

Ha sido el séptimo amistoso del conjunto de Alberto Monteagudo, que debutó en su preparación con un triunfo ante el Aroche (recién ascendido a División de Honor) por 1-3 con goles de Fernando Vega, Alfonso y Fran; luego impuso su superioridad ante el Riotinto (Primera Andaluza) al que derrotó por 0-4 con tantos de Quique Rivero de penalti, Morcillo, Carlos Fernández y Jesús; volvió a ganar en Cartaya (División de Honor) por 1-2 gracias a Sergio Jiménez y Carlos Fernández; conquistó el Trofeo Rafa Verdú ante el Xerez (Tercera División) con un gol de Nano y doblete de Rubén Cruz (0-3). derrotó en Lepe al San Roque por 2-3 gracias a los tantos de Gerard, Carlos Fernández y Nano; y perdió en Portugal ante el Badajoz por 2-1, marcando para los onubenses Rubén Cruz.

FICHA TÉCNICA

Recreativo de Huelva: Álex Lázaro, Pepe, Borja, Diego Jiménez, David Alfonso, Quique Rivero, Cera, Adri Belchi, Quiles, Gerard y Carlos Fernández. Tras el descanso salieron Óscar Ramírez, Diego Domínguez, Morcillo, Nano, Sergio Jiménez, Ponce, Nené y Rubén Cruz; se mantienen Álex Lázaro, David Alfonso (Fernando Vargas, 71) y Cera (Fran, 71).

Betis Deportivo: Dani Rebollo, Iván Navarro, Julio Alonso, Edgar, Xiker, Ismael, Caena, Rodri, Raúl, Robert y Juan Moreno. También jugaron Lurman, Carlos Marín, Geovanni, Meléndez, Abreu, Yasmín, Nieto y Mizzian.

Goles: 0-1/Minuto 10. Raúl. 0-2/m. 15. Raúl. 1-2/m. 62. Rubén Cruz. 2-2/m. 64. Cera. 2-3/m. 70. Mizzian. 3-3/m. 73. Fernando Vargas. En los penaltis marcaron por el Recre Morcillo, Rubén Cruz, Óscar Ramírez, Fernando, Nano, Ponce, Fran, Nené, Sergio Jiménez y falló Diego Domínguez; por el Betis marcaron Meléndez, Abreu, Edgar, Geovanni, Mizzian, Yasmín, Ismael, Julio, Iván, Lurman.

Árbitro: Manuel Rebollo. Amarilla a los locales Borja, Ponce, Nené;y al visitante Iván Navarro.

Incidencias: Encuentro jugado en el polideportivo Antonio Gil Hernández de Punta Umbría dentro del XXXIV Memorial Manuel González Rodríguez; unas 800 personas en las gradas. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Francisco Guil, abonado número 1 del Decano, fallecido recientemente.