Quique Rivero: "Me gusta jugar en clubes grandes"

El Recreativo de Huelva ha presentado a Quique Rivero, uno de sus nuevos fichajes; el centrocampista está llamado a ser una de las piezas claves del Decano esta temporada, siendo el 'cerebro' del equipo y un hombre de la máxima confianza de Alberto Monteagudo.

Juan Antonio Zamora, secretario técnico albiazul, aseguró que Quique Rivero “era una de nuestras prioridades. Quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho y toda la ilusión que ha mostrado desde el primer día para venir al Recreativo de Huelva, sabiendo que tenía más ofertas en la que seguramente eran mejores económicamente, pero le ilusionaba jugar en este club y desde el primer momento mostró interés”.

“Lo conocéis sobradamente ya que nos hemos enfrentado a él en años anteriores; se formó en las categorías inferiores del Racing de Santander, ha pasado por Tenerife, Cartagena...y el año pasado volvió al Racing y tuvo la fortuna de jugar el play off y ascender”, añade Zamora.

El saber que ha sido un jugador tan deseado por el club ¿supone una presión extra? “No, ni mucho menos; fue un motivo importantísimo para fichar, que mostraran interés por mi desde el primer momento; que no les diese igual que llegara yo a que llegara otro ha sido seguramente el mayor motivo para venir, no un extra de presión”, asegura el jugador.

Pasa de un Racing con una masa social fuerte, donde hay presión por estar arriba, a un Recre similar en ese sentido, donde hay exigencias. “Por suerte, en lo que llevo jugando siempre he estado en clubes de este estilo, con mucha masa social, con seguimiento, con gente todos los domingos en el campo y eso me gusta. Es otro motivo más para venir, porque me gusta jugar en clubes grandes”.

Se comenta que los futbolistas muchas veces se mueven por dinero; sin embargo, al venir a Huelva pierde dinero en relación a otras ofertas. “Dos cosas han sido importantes a la hora de decidir; el tipo de club que es, un grande; y el interés que mostraron por mi desde el primer momento. Prioricé eso a otras cosas; evidentemente lo demás también es importante, pero por eso estoy aquí”.

El año pasado y en anteriores el Recre pasó por situaciones complicadas, con impagos. ¿Le han asegurado que no va a haber problemas este año? “No, me han asegurado que las cosas están bien; sé cómo va esto del fútbol porque el Racing también tuvo problemas de ese estilo. Las cosas están bien y tengo plena confianza en ese aspecto”.

Alberto Monteagudo es un entrenador que puede sacar mucho de mi

El cerebro albiazul ya coincidió con Alberto Monteagudo en Cartagena, un punto a favor. “Es otro motivo más (para venir), también mostró mucho interés por mi; coincidí año y medio con él en Cartagena y es un entrenador que puede sacar mucho de mi, y esperemos que podamos sacarnos partido los dos”.

En teoría formará el doble pivote con Sergio Jiménez, con el que también coincidió en Cartagena. “Sobre el papel no vale de nada, hay que demostrarlo todos los domingos y todos los entrenamientos”.

Quique Rivero puede aportar mucho al equipo, sobre todo calidad. “Me gusta llevar el balón a las zonas en las que mis compañeros se sientan más a gusto. Si mi extremo izquierdo se siente más a gusto con balones al espacio, pues darle balones al espacio, y si prefiere por dentro, pues por dentro”.

Sus primeras impresiones de la plantilla son buenas y lo tiene claro. “Sí hay equipo para luchar por el play off. Sobre el papel no vale de nada, pero es importante ir formando un buen grupo. Por la experiencia que tengo, muchas veces el tener un grupo sano, que mantenga una línea de trabajo todo el año y no se salga de ahí vale mucho más que la calidad individual de los jugadores, pero si le sumas ambas cosas seguro que va a ir bien”.

¿Hay diferencias entre el Monteagudo con el que coincidió en Cartagena y el actual? Porque algunos apuntan que ha pasado de ser un técnico que quería siempre la pelota y arriesgaba mucho a ser más práctico. “No creo que haya cambiado, ha evolucionado. Se ha dado cuenta de cosas importantes como me he ido dando cuenta yo a lo largo de los años. Tiene la misma idea que cuando coincidí yo con él, lo único que ha unido más matices a su idea y eso creo que le hace mejor, no creo que le empeore”, concluye.