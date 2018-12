Al Recre le quitan dos puntos de las manos (1-1)

Una falta que vieron desde Sanlúcar, de las que claman por evidente y que el colegiado obvió deja al Decano con dos puntos menos en el bolsillo. Un Recreativo de Huelva que de haber estado más fino en los 65 minutos en los que dominó el encuentro no habría llegado a lamentar esa acción, pero que vio como su rival se aliaba con una increíble acción arbitral para para puntuar en Huelva. Santos Pargaña, de negro y con silbato fue el rival más peligroso de los albiazules, el que más daño le hizo.

El partido se puso de cara para el Decano muy pronto. Su rival llegó con la consigna. El Atlético Sanluqueño le echó el cerrejo, se metió atrás y se preparó para defenderse sin cometer riesgos. Su plan era defender el marcador a la espera de un error, una contra o regalo. Un plan que se complicó a los diez minutos cuando un lanzamiento de Fernando Llorente puso por delante a los albiazules tras rozar en Quiles.

El tanto alteró poco el encuentro. El Atlético Sanluqueño siguió más preocupado por no encajar el segundo que de hacer el empate. Se la jugó a que una acción aislada lo devolviese al partido, poco confiado en que su fútbol se lo permitiese. Ahí tuvo el Recre 45 minutos para cerrar el encuentro. El conjunto onubense dominó la pelota, buscó los espacios para lograrlo y se acercó mucho al área visitante sin la suerte del 2-0 con el que el partido estaría acabado.

El 1-0 era un marcador muy corto, un riesgo constante para el Decano puesto que lo dejaba expuesto a un accidente. Por fútbol jamás hubiese empatado el Sanluqueño en Huelva. El Recre no logró cerrar su partido pese al dominio constante. Se plantó así en esa acción en la que Dani Muñoz se benefició de la ceguera arbitral en una clamorosa falta. Se quedó ante el meta Marc Martínez, lo dribló e hizo el 1-1. No se lo creían ni los sanluqueños. Con menos era imposible hacer un tanto en Huelva. El Recre lo intentó ya sin ideas, de forma atropellada y alocada por un 2-1 que le habría devuelto los dos puntos que Santos Pargaña le había sacado del bolsillo porque fue él y no el Atlético Sanluqueño quien empató el partido.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Marc, Diego Jiménez (Borja Díaz 71’), Andrade, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Iago Díaz, Llorente (Lolo Plá 80’), Caye, Quiles y Carlos Martínez (Pina 62’).

Atlético Sanluqueño: Dani Barbero, Ceballos, Álex Cruz (Javi Gallardo 85’), José, Reina, Alberto García, Dani del Moral, Abel Gómez, Dani Muñoz, Misffut (Dani Güiza 60’) y Edu Oriol (Roberto 90’).

Árbitro: Santos Pargaña (andaluz). Mostró amarilla a Dani Muñoz (25’), Edu Orial (86’), Abel Gómez (86’), Reina (90’)y al técnico Rafa Carrillo, por el Atlético Sanluqueño; y a Tropi (84’), por el Recreativo de Huelva.

Goles: 1-0 Fernando Llorente (11’). 1-1 Dani Muñoz (76’).

Incidencias: Encuentro disputado en el Nuevo Colombino ante unos 6.000 espectadores. Una decena de seguidores del Sanluqueño en las gradas. Niños de la escuela de Verdeluz hicieron el pasillo a los dos equipos a la salida al campo. Los jugadores del Decano se plantaron ante el palco en los primeros segundos del encuentro como protesta por los impagos.