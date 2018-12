El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha pasado por rueda de prensa al término del encuentro ante el Atlético Sanluqueño abatido tras la forma en la que su equipo ha perdido dos puntos. El preparador almeriense ha comenzado señalando que “es de los partidos de los que te vas con cara de haber perdido... Te vas con mucha rabia. Podemos decir que no lo hemos cerrado, pero es que no habían llegado a puerta. Lo normal es que llegara el segundo”. Aunque el míster albiazul ha sido cuestionado por la actuación arbitral no ha querido entrar demasiado en la crítica hacia el colegiado del encuentro: “No suelo hablar de los árbitros, pero es que no nos han pitado ni un penalti en lo que va en la primera vuelta. Hoy han premiado al infractor. Hemos hecho cosas buenas y cosas malas, pero hay que seguir trabajando”.

El propio Salmerón ha desvelado haber hablado con el trío arbitral: “Dicen que no lo han visto, es una decisión que nos cuesta dos puntos más. Estas cosas pasan. Es un error que han cometido, no creo que vayan en contra de nadie, pero es que el Sanluqueño no nos habían creado ningún problema. Es un equipo que iba a esperar algún error y buscar la transición desde el pelotazo. Hemos tenido momentos mejores y peores, pero teníamos el control”. También se ha referido el ex del Murcia a las pérdidas de tiempo del rival: “Los árbitros creo que deberían evitar que se pare el partido, no ya por dar más descuento, sino para poder jugar y tener continuidad”.

Analizando el desarrollo del partido tras el gol, Salmerón ha aseverado que “cuando hemos marcado robábamos e íbamos para atrás, cuando muchas veces teníamos que ir hacia delante”. Sobre el estado de ánimo del vestuario ha señalado que “nos vamos muy dolidos. El equipo está roto porque nos hemos llevado una decepción muy grande. Habíamos podido haber hecho el segundo gol, pero no teníamos problemas como para haber empatado”.

Sobre la protesta del equipo al inicio del encuentro, el técnico solo ha indicado que “habrá que esperar al 31, no puedo decir más nada, está todo dicho”. “La afición nos respalda en la situación que estamos teniendo, incluso en el propio partido. La afición ha estado siempre muy bien, los que tienen que responder son otros”, ha dicho el preparador. Por último, ha hablado del cambio de Carlos Martínez: “Empezó un poco renqueante, pero luego ha estado bien. Cuando hay jugadores que conducen tanto el balón se producen algunas pérdidas. Con Quiles y metiendo a Iago más arriba creo que hemos tenido otra vez el balón y le hemos vuelto a hacer daño al Sanluqueño”.