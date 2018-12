El árbitro rompe la pizarra

El Recreativo no pudo pasar del empate ante el Atlético Sanluqueño. No lo hizo porque no fue capaz de cerrar el partido cuando el rival estuvo a su merced y porque no acertó en los últimos metros en alguna de las opciones de peligro que tuvo, pero si dos puntos volaron del Nuevo Colombino en el día de ayer fue por culpa de un error arbitral, ya que ni Santos Pargaña ni su asistente vieron nada punible en una más que evidente falta de Dani Muñoz a Israel Puerto que terminó con el gol del empate.

En lo estrictamente referente al planteamiento de José María Salmerón hay que destacar que el preparador albiazul optó, por primera vez en casa en lo que va de temporada, por una defensa con tres centrales y dos carrileros (Iago Díaz y Pablo Andrade), actuando Llorente y Tropi en el doble pivote, Carlos Martínez y Quiles en las mediapuntas y Caye Quintana como referencia ofensiva. El primer tiempo del Decano fue bastante completo, con mucha continuidad ofensiva, un control total del encuentro, cerrando las vías de acceso a la portería de Marc Martínez y encontrando los caminos a la meta de Dani Barbero; y con una superioridad manifiesta entre líneas. Sin embargo, en el inicio de la segunda mitad el partido cambió por el paso adelante del Atlético Sanluqueño. La salida de Pina y la reubicación de Iago Díaz como mediapunta volvió a darle estabilidad al cuadro de Salmerón a través de reducir el número de pérdidas. La lesión de Diego Jiménez obligó a la vuelta al 1-4-2-3-1, mientras que el gol del empate desorganizó al Recre con la incursión de Lolo Plá en el partido, quedándose el Decano con menos jugadores con capacidad para realizar un juego posicional y acumular jugadores de último pase, llegadores y finalizadores.

Defensa

El Recre no sufrió en todo el encuentro. Dani Muñoz fue un dolor de cabeza para los centrales, pero la superioridad numérica y el dominio de la segunda jugada permitió que Marc Martínez viviera el choque con mucha tranquilidad. Ni siquiera cuando el Decano volvió a la defensa de cuatro pasó apuros ante el combinado gaditano.

Ataque

El combinado albiazul tuvo llegadas y ocasiones, alguna de ella clara, como el poste de Caye en un mano a mano ante Dani Barbero. El Recre optó por jugar de forma combinativa desde el inicio del partido, firmando unos buenos primeros cuarenta y cinco minutos. Los albiazules fueron más irregulares en la segunda mitad, pero aún así la sensación que dejó el partido es que el segundo gol albiazul estaba siempre más cerca que el tanto del empate.

Virtudes

La mayor capacidad para asociarse que ha mostrado el equipo en los últimos encuentros.

Talón de aquiles

No cerrar el encuentro ante un rival en la lona.