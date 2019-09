Monteagudo: " Tenemos que tener mucho respeto; si no vamos al 100% no vamos a ganar"

Alberto Monteagudo afronta con confianza el encuentro en Villarrobledo (sábado, 20:00). El técnico espera ver una buena versión de su equipo y llevarse los tres puntos en juego.

“El rival es un recién ascendido que tiene una ilusión enorme por hacer historia, será un sitio complicado”. No se fía pese a que el conjunto albaceteño es colista y no ha puntuado aún. “Ya hicieron historia con el ascenso a 2ª B, y además se han puesto al día con Hacienda y Seguridad Social; lo conozco y es un sitio apretado; el campo es amplio pero estrecho y con un césped correcto”, no como sucedió en la jornada inaugural en San Fernando.

En la convocatoria vuelven a estar ausentes Víctor Barroso “todavía va justo”, Irizo, Rubén Cruz y los canteranos Ponce y Nené mientras destaca la presencia del último fichaje, Isi Ros, y de Fernando, del filial.

Ni Chuli ni Isi están todavía para jugar los 90 minutos"

Ninguno de los dos últimos refuerzos del equipo está todavía al 100 por 100 y es poco probable que salgan de inicio. “A Chuli lo veo justo, porque no es lo mismo entrenar que competir. Vamos a ver”. “Isi está mejor, viene de entrenar con el Alcorcón mientras Chuli entrenaba en solitario. Ninguno está para 90 minutos, pero sí podrían salir en la segunda parte”.

Otra novedad, en este caso positiva, es el regreso de Sergio Jiménez tras cumplir su partido de sanción. “Es un jugador posicional, fuerte, con el que los centrales se sienten cómodos; debe corregir cosas como lo que le ocurrió en San Fernando (la expulsión). Cuantos más partidos juegue, mejor se pone. Ha perdido peso, viene con la intención de hacer un buen año”, aunque también dejó abierta la puerta a contar con Gustavo Quezada tras su buen partido. “Es esencial que todos los jugadores se sientan importantes, ya veremos lo que decido”.

Monteagudo comentó que la defensa de cinco sólo la utilizaría en casos excepcionales. “Sí podría ser este partido un caso excepcional. Me duele que un central se quede fuera; los tres van a jugar mucho por separado, aunque si tienes tres buenos centrales eso te 'obliga' a ponerlos”.

El técnico es optimista con Rubén Cruz. “Cada día va mejor, pero tenemos que asegurarnos de que su recuperación sea total. Vamos a intentar acortar los plazos y confío en que en 7-8 días tendrá una recuperación importante”.

Hay tres, cuatro o cinco equipos que están por encima nuestra en presupuesto"

El técnico del Decano también habló sobre los presupuestos de los equipos del grupo. “Nosotros hemos hecho una plantilla con no tantos recursos como otros y hemos utilizado otro tipo de cosas como el nombre del Recreativo, el escudo, el fútbol que lleva esta ciudad, conocidos míos y de Zamora. Nano llevaba tiempo sin jugar; en el caso de Isi había cuatro equipos que le daban el 100% de su ficha algo que no le hemos dado ni por asomo, pero él quería venir aquí y eso ayuda un montón, me tuvo en Cartagena. Óscar Ramírez estuvo feliz conmigo porque jugó mucho al final eso también pesa en el fútbol... evidentemente si en un sitio te dan 30 y en otro 100 no hay nada que hacer, pero hemos jugado mucho y bien con eso. Y con un presupuesto que no es de los tres o cuatro mejores de la categoría, hemos hecho una plantilla para competir con esos tres o cuatro o cinco que están por encima nuestra”.

Rubén Cruz, cuando se recupere, puede formar una dupla muy peligrosa en ataque con Chuli, que sería el 'sustituto' de Aketxe. “Estoy deseando que se ponga bien Rubén para tener alternativas, sin perder de vista a Quiles, con el que tuve una conversación y le dije que todo lo que fuera menos de 7-8 goles no era una buena temporada para él y ha empezado con dos. Los veos más compatibles que Rubén y Aketxe, por ejemplo. Y no se ha recuperado Irizo aún, Alfonso ya se reivindicó... eso es bueno, es oro en el fútbol tener un extremo que le haga pasarlo mal al defensa durante 60 minutos y luego salga otro extremo que te haga pasarlo igual de mal”.

La mejor versión se verá cuando estemos todos y cuando físicamente empiecen a estar mejor"

La pasada jornada Monteagudo reclamó más contundencia en defensa, porque no se pueden encajar goles todas las jornadas. ¿Preferiría ganar 2-4 o 0-1? “Quiero ganar; yo diría 2-4 porque me gusta el fútbol de ataque, pero con ese marcador mi portero no estaría contento, y con el 0-1 el equipo estaría contento. Ojalá ganemos 1-6, porque ganar fuera no es fácil. El rival tiene una ilusión tremenda y tenemos que tener mucho respeto porque si no vamos al 100 por 100 no vamos a ganar”.

La mejor versión del Recreativo se verá “cuando estemos todos, cuando se recuperen Rubén, Irizo, Víctor... y cuando físicamente empiecen a estar mejor. Tenemos una serie de futbolistas que hemos podido ficharlo porque no hicieron un gran año. Alfonso y Sergio vienen de descender y lo tachamos como que los grandes ya no miran a esos futbolistas, pero yo sé quiénes son y cuando tengan ritmo vamos a ser mejor equipo, y defensivamente igual porque a Morcillo le cuesta un poco, Borja no jugó casi nada el año pasado, a Diego hay que cuidarlo durante la semana...”.