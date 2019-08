Sergio Jiménez pide perdón por su expulsión ante el San Fernando

Sergio Jiménez pide perdón. El centrocampista del Recreativo vio dos amarillas en apenas un minuto y fue expulsado poco antes del descanso, dejando a su equipo en inferioridad numérica toda la segunda mitad en San Fernando.

“No me esperaba un debut así con el Recreativo. Pido perdón y no volverá a ocurrir”, manifiesta el centrocampista en las redes sociales. “Pido perdón por la expulsión, pero creo que era injusta. La primera (amarilla) es culpa mía ya que no debo reaccionar así pero me pega tres puñetazos en el estómago en esa jugada. Aún así no es excusa. Y la segunda es muy injusta porque llevo el brazo pegado al cuerpo y no me lo puedo cortar”.

Sergio Jiménez, que se perderá el debut en casa este domingo ante el Talavera (20:00), explicó así las dos amarillas recibidas. En la primera fue ‘víctima’ de la experiencia de Pedro Ríos, que exageró la acción y el árbitro ‘picó’, mostrándole la primera amonestación; al minuto, recibió la segunda por una mano al borde del área que provocó una falta que se sacó sin consecuencias.

A Sergio Jiménez, por su posición de pivote defensivo, le toca hacer el ‘trabajo sucio’, haciendo faltas tácticas que muchas veces conllevan amonestación. En las últimas 7 temporadas (6 en el Cartagena y la pasada en El Ejido) ha visto 41 amarillas y 3 rojas.