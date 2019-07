Sergio Jiménez, un pulmón para la medular del Recreativo

Un pulmón para la medular albiazul, El Recreativo de Huelva ha presentado oficialmente al futbolista murciano Sergio Jiménez García, un centrocampista de 26 años de edad y 1,87 metros de estatura, que se ha comprometido con el club onubense por una temporada. Es un jugador al que conoce perfectamente el nuevo entrenador recreativista, Alberto Monteagudo, quien lo tuvo a sus órdenes con un gran rendimiento cuando dirigió al Cartagena durante casi dos campañas y media (desde febrero de 2016 a junio de 2018).

El nuevo secretario técnico del Decano, Juan Antonio Zamora, ha sido el encargado de presentar al jugador, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva en el Cartagena. Tras formarse en los escalafones inferiores de la entidad de la ciudad departamental, militó durante seis temporadas en su primer equipo. Con el Cartagena y pese a sufrir una grave lesión de rodilla, disputó alrededor de 150 encuentros (en los que anotó seis goles) entre las competiciones de Segunda División B, la Copa del Rey y la promoción de ascenso a Segunda A. La pasada temporada salió del equipo de su tierra y se enroló en el CD El Ejido, con el que jugó 24 partidos y acabó descendiendo.

"Para nosotros es un orgullo tenerlo aquí, en nuestra plantilla", ha afirmado Zamora, quien ha añadido que "llevo siguiéndolo bastantes años, tiene muchos informes positivos".

El centrocampista ha indicado que llega al Decano "a demostrar lo jugador que soy. Monteagudo sacó el mejor nivel futbolístico que he tenido durante estos años”, por lo que “cuando me llamaron él y Zamora para venir aquí no me lo pensé. Estoy seguro de que con Monteagudo puedo dar mi mejor nivel y estoy convencido de que puede ser un año muy bonito para todos".

Jiménez ha asegurado que "es emocionante defender a este escudo, con esta gran afición, y lo voy a demostrar en el campo".

"No me dejo ni una gota de sudor", afirma el centrocampista

Se define como "un pivote defensivo. Vivo de mi físico. Cuando estoy a mi mejor nivel físico se me puede ver grande en el campo y algo lento pero me vais a ver llegar a un lado y otro del campo, haciendo las coberturas tanto del lateral, central y no me dejo ni una gota de sudor”.

La gran campaña completada por el Decano en la anterior liga, en la que estuvo 22 jornadas invicto y acabó como campeón del Grupo IV de Segunda B aunque no pudo rubricarla con el ascenso, no supone más presión, según el mediocentro. "Para nada. Es un extra de más motivación. Creo que hay que mejorar un poco lo del año pasado. Durante toda la temporada el Recre estuvo arriba y le faltó dar la puntilla, el ascenso y este año podemos conseguirlo. Estoy confiado y todos mis compañeros lo tienen claro”.

El nuevo futbolista del Decano explica que a Alberto Monteagudo "le gusta tener mucho el balón, no le gusta el pelotazo y también lo trabaja. En Segunda B es complicado mantenerlo siempre y trabaja para cuando no se tiene el balón”. Además ha comentado que es “una persona muy cercana y no deja que bajes los brazos. Cuando hay algún jugador un poco decaído está encima tuyo. Eso es muy importante para nosotros”.