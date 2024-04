¿Estará abierta la playa de El Portil este verano?. Es la pregunta que se hacen estos días los numerosos usuarios que eligen cada año este rincón del litoral onubense para pasar sus vacaciones estivales desde que el pasado miércoles, el Ayuntamiento de Punta Umbría anunciara, de cara a la próxima temporada veraniega, su cierre al baño con la colocación de una bandera roja y la clausura de la mayoría de sus accesos.

Una decisión adoptada bajo el argumento de velar por la seguridad de los bañistas ante el mal estado de la zona tras los temporales del pasado invierno, y teniendo en cuenta el informe que en este sentido han redactado los servicios técnicos municipales.

La medida parece firme, aunque condicionada a que el Servicio Provincial de Costas, dependiente del Gobierno de España, acometa alguna actuación encaminada a la regeneración de dicho punto del litoral onubense. Así al menos puede leerse en la cartelería que estos días ha colocado el propio Consistorio puntaumbrieño en los accesos: "Atención. Prohibido el paso por riesgo de derrumbe. Pendiente de la actuación para la regeneración del litoral y la costa del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) del Gobierno de España". Los carteles concluyen informando sobre la calle donde se encuentra alguno de los dos únicos accesos que por el momento no han sido clausurados.

Dados estos argumentos, Huelva Información ha consultado este martes a la Subdelegación del Gobierno si Costas prevé acometer antes del verano alguna actuación en dicha playa, siendo las fuentes consultadas tajantes en su respuesta: "De cara este verano, no", para añadir a continuación que, desde dicha Administración, "estamos trabajando con la Asociación de Vecinos Portileños en una solución para que El Portil tenga playa lo antes posible".

El presidente de dicho colectivo vecinal, Prudencio Serrano, también ha sido tajante en su respuesta a la misma pregunta al afirmar que la decisión del Ayuntamiento es "irrevocable, según la información que nos llega". Y al mismo tiempo ha añadido que "según también nos consta, el Ayuntamiento de Punta Umbría no ha solicitado formalmente aporte de arena alguno tras el temporal Bernard", por lo que a su juicio "no tiene sentido condicionar el arreglo de los accesos a que se realicen aportes de arena si éstos no han sido solicitados".

En relación al arreglo de dichos accesos, Serrano ha indicado a esta Redacción que "hay varios de ellos que está claro que están prácticamente perdidos, como es el caso de la bajada a la playa desde la calle Olivo, que está muy mal", pero por el contrario "hay otros, como los de las calles Cóndor y Sauce, cuyo arreglo no es para nada complicado y podría acometerse realizando una mínima inversión, como ha sucedido en años anteriores".

"Además -concluye- a pesar de que estén clausuradas estas bajadas, los usuarios siempre pueden bajar por los accesos que permanecen abiertos y llegar andando hasta la zona donde las bajadas están clausuradas, pudiendo generarse una situación de cierta inseguridad si no se dan cuenta de que, al subir la marea, podrían quedar atrapados".

Los daños que llevan al cierre

El informe elaborado por el servicio técnico del Ayuntamiento de Punta Umbría indica que "debido a las inclemencias temporales y a los vendavales acaecidos, se han producido gravísimos daños en su línea de costa y playas, y muy concretamente en la zona de El Portil".

Dicho informe fue elaborado el pasado día 11 de abril, tras inspeccionar los técnicos municipales la zona, comprobando que "el estado de los accesos a la playa dificulta muchísimo la accesibilidad a la misma, no pudiéndose cumplir este año las mínimas garantías de seguridad".

Entre los daños que llevan a decretar el cierre de la playa de El Portil, los técnicos destacan la erosión y pérdida de arena, daños estructurales en las pasarelas de madera de acceso a la playa, daños en el firme y el pavimento de los viarios de acceso a la playa y daños en infraestructuras de servicios de saneamiento y abastecimiento.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Punta Umbría insta a Costas a la "redacción urgente de cuántos estudios previos y proyectos se precisen para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, así como para la regeneración y recuperación de la playa".